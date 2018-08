Statistik: Straftäter sind jung, männlich, alkoholisiert

Mit der Jugendkriminalitätsstatistik befasste sich der Kreis-Jugendausschuss in seiner jüngsten Sitzung.

Bad Tölz-Wolfratshausen – 70 bis 80 Prozent aller Jugendlichen begehen laut Jugendgerichtshelferin Josephin Bettzüge in der Pubertät irgendwann einmal eine Straftat. Das bedeutet: Von zehn Jugendlichen fahren nur zwei bis drei niemals ohne Fahrschein, haben nie etwas geklaut oder konsumieren niemals illegale Drogen. Der Großteil aber eben schon. Natürlich werden nicht alle bei einer Straftat erwischt. Ist das aber der Fall, dann landen Jugendliche aus dem Südlandkreis bei Bettzüge und die aus dem Nordlandkreis bei ihrem Kollegen Andreas Dlugosch. Zuletzt stellte die Jugendgerichtshelferin die Kreis-Jugendkriminalstatistik des Jahres 2017 vor dem Kreis-Ausschuss für Jugend und Familie vor. Gleich zu Anfang ihres Vortrags sagte sie den bemerkenswerten Satz: „Jugendkriminalität ist etwas ganz Normales.“

Lesen Sie auch: Schwerverletzter Radler: Unfallverursacherin hatte 1,3 Promille

Mitwirken im Strafverfahren, das Feststellen der Lebensverhältnisse und Besuche in Jugendvollzugsanstalten seien die Aufgaben der Jugendgerichtshelfer. Die Justiz-Organisation arbeite mit einem Netzwerk aus Richtern, der Polizei, der Suchtberatung, der Schulsozialarbeit, Streetworkern und auch Einrichtungen zur Ableistung von Sozialstunden zusammen.

499 Delikte durch 458 Jugendliche vermeldet die Statistik 2017 für den Landkreis. Die meisten davon waren laut Bettzüge harmlos. Es gebe hauptsächlich leichte bis mittelschwere Verstöße – Schwarzfahren, Diebstahl oder Sachbeschädigung, Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und Fahren oder Prügeleien unter Alkoholeinfluss.

Lesen Sie auch: Rabiater Gast schlägt Frau und beißt zwei Männer

Sogenannte „weiche Drogen“ gehören laut Bettzüge zum Alltag vieler Jugendlicher. Fälle mit „harten Drogen“, wie Heroin oder Kokain, oder „chemischen Drogen“ (Amphetamine, LSD) würden hingegen kaum bis selten registriert.

Ein Risikofaktor für Straffälligkeit sei das Geschlecht „männlich“, sagte die Gerichtshelferin. Von 458 Straftätern seien 365 Buben. Und: Alkohol spielt im Alter zwischen 14 und 21 Jahren eine nicht unwesentliche Rolle bei Gewalttaten. So geschahen von 36 Gewaltdelikten 30 unter Alkoholeinfluss. Straßenverkehrsdelikte, bei denen Alkohol im Spiel sei, gingen hingegen zurück. Davon gab es 25, im Jahr zuvor waren es 54.

Alkoholdelikte sind im Südlandkreis häufiger

Bettzüge hat Unterschiede im Landkreis ausgemacht, was die Einstellung der Jugendlichen zu Alkohol angeht. In ländlichen Bereichen des Südlandkreises seien Alkoholdelikte häufiger als im dichter besiedelten Norden. Die meisten Jugendlichen kamen aber im Nordlandkreis mit dem Gesetz in Konflikt, nämlich 93 in Geretsried, gefolgt von 82 in Bad Tölz und 71 in Wolfratshausen.

Im Vergleich mit den umliegenden Landkreisen, wie Garmisch-Partenkirchen, Fürstenfeldbruck oder Dachau, „liegen wir im guten mittleren Bereich“, so Bettzüge. Bei der Sanktionierung gilt laut der Jugendgerichtshilfe immer das Prinzip „Erziehung statt Strafe“. So erhielten die straffälligen Jugendlichen im vergangenen Jahr meist Sozialdienste (158-mal) als Strafe – oder auch Geldauflagen (83), Drogenberatung (77), ein Drogen- oder Alkoholkonsumverbot (58). Zu den Strafen gehörten außerdem Verkehrskurse, soziale Trainingskurse oder der sogenannte FRED-Kurs, eine „Frühintervention bei erstauffälligen Drogenkonsumenten“. Übrigens: „Die Straffälligkeit von jugendlichen Asylbewerbern ist die gleiche wie die von deutschen Jugendlichen“, so Bettzüge. Nora Linnerud

Rubriklistenbild: © dpa / Oliver Berg