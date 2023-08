Asylunterkunft statt Hotel – Bürgermeister: „Das stinkt mir gewaltig“

Der „Lindenhof“ an der Königsdorfer Straße: Die Gaststätte ist geschlossen. Nun soll aus dem Haus eine Flüchtlingsunterkunft werden. Genutzt wird sie offenbar schon so. © CS

Wird der „Lindenhof“ an der Königsdorfer Straße eine Flüchtlingsunterkunft? Ein entsprechender Antrag lag jetzt dem Tölzer Bauausschuss vor.

Bad Tölz – Es passiert eher selten, dass der Tölzer Bürgermeister (und Jurist) Ingo Mehner (CSU) aus sich herausgeht und Emotionen zeigt. Im Fall des Bauantrags „Lindenhof“ an der Königsdorfer Straße tat er genau dies. Der Tölzer Bauausschuss hatte sich in der jüngsten Sitzung mit dem Antrag der Eigentümerin zu befassen, die aus der Traditionsgaststätte mit Hotel eine Asylunterkunft machen will.

Bad Tölz: Gastronom hat nach nur drei Jahren wieder aufgehört

Mehner bedankte sich zunächst bei Stadtbaumeister Florian Ernst für seinen sachlichen Vortrag, der nur das Baurecht zum Thema hatte. Er wolle nicht viel sagen, meinte er dann, und redete sich anschließend prompt in Rage: Wenn man sich die Flüchtlingszahlen anschaue und sehe, wie viele die Stadt Bad Tölz im Vergleich zu den anderen Kommunen im Landkreis aufnehme, nämlich weit überproportional, dann sei es schon faszinierend, dass sich dennoch Tölzer Vermieter fänden, die zusätzliche Unterkünfte anbieten, um auch noch den letzten Euro herauszuholen. „Das stinkt mir wahnsinnig.“ Und das wolle er auch öffentlich kundtun.

Die „Lindenhof“-Eigentümerin hat sich auch von dem erst vor drei Jahren eingezogenen Gastronomen getrennt und die Gaststätte geschlossen.

14 Hotelzimmer sollen künftig Flüchtlingen als Unterkunft dienen

Bei der Stadt beantragte sie eine Nutzungsänderung. 14 Hotelzimmer sollen künftig als Flüchtlingszimmer mit einer Größe von 17,4 bis 25,4 Quadratmetern genutzt werden. Abwasserbeseitigung und Stellplätze sind laut Ernst gesichert. Johannes Gundermann (Grüne) wies darauf hin, dass das ehemalige Hotel längst als Unterkunft genutzt werde. Es handle sich also um eine nachträgliche Legalisierung. Er empfahl eine Baukontrolle durch das Landratsamt.

„Diese Baukontrolle“, meinte Mehner sarkastisch, „wird das Landratsamt bestimmt nicht priorisieren. Die suchen doch händeringend nach Unterkünften.“ In anderen Gemeinden täten sie sich schwerer, Vermieter zu finden, die ihre Häuser zur Verfügung stellen, klagte er.

Landratsamt wird um Baukontrolle gebeten

Bauamtsleiter Christian Fürstberger hielt es beim Fall „Lindenhof“ sogar für denkbar, „dass das Landratsamt der Initiator ist“. Mehner versprach Gundermann, den Hinweis auf eine Baukontrolle trotz allem ans Landratsamt weiterzureichen.

Illegal ist die Nutzung nämlich. Denn der Antrag wurde vom Bauausschuss einmütig abgelehnt, weil der „Lindenhof“ im Bereich des Sanierungsgebietes Badeteil liegt und die Untersuchung nicht abgeschlossen ist. Außerdem würde eine Flüchtlingsunterkunft die touristischen Ziele des Sanierungsgebietes wesentlich erschweren. (Christoph Schnitzer)

