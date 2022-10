Lange Staus und Verkehrschaos in Bad Tölz: „Werden damit leben müssen“

Von: Andreas Steppan

Geduldsprobe: Wer auf der B13 aus Richtung Holzkirchen (Foto) oder auf der B472 aus Richtung Heilbrunn kommend Richtung Flinthöhe fährt, steht dieser Tage oft im Stau. © Andreas Steppan

Besonders im Berufsverkehr herrscht aktuell in Bad Tölz noch mehr Verkehrschaos als sonst. Kurzfristig daran ändern lässt sich laut Staatlichem Bauamt nichts.

Bad Tölz – Sowohl Pendler als auch Ausflügler bekommen es seit Anfang der Woche zu spüren: Die aktuelle Sperrung der B472 zwischen Reichersbeuern und Waakirchen verschärft die ohnehin angespannte Verkehrslage in der Umgebung. So kommt es auch an der neuralgischen Kreuzung auf der Tölzer Flinthöhe verstärkt zu Stau. Ließe sich daran vielleicht über die Ampelschaltung etwas verbessern? Das Staatliche Bauamt Weilheim sieht dazu keine Chance.

Stau in Bad Tölz: Kurzfristige Ampel-Umprogrammierung nicht möglich

Eine Geduldsprobe erleben die Autofahrer speziell morgens und abends, wenn sie aus Richtung Heilbrunn kommend auf der B472 hinauf zur Flinthöhe fahren. Weil es man dort wegen der Baustelle im weiteren Verlauf nicht geradeaus Richtung Miesbach weiterfahren kann, müssen die meisten Autofahrer an der Kreuzung vor dem Kasernen-Haupttor nach links auf die B13 Richtung Holzkirchen abbiegen. Von der entsprechend stark frequentierten Linksabbiegespur aus staut es sich auf die B472 zurück. Eine Kurier-Leserin schlägt in einem Schreiben an die Redaktion vor, deswegen die Grünphasen für die Linksabbieger zu verlängern.

Auf Anfrage des Tölzer Kurier sieht Martin Herda, für den Landkreis zuständiger Abteilungsleiter beim Staatlichen Bauamt Weilheim, dazu aber keine Möglichkeit. „Wir werden wohl noch anderthalb Wochen mit dieser Situation leben müssen“, sagt er. Er verweist auf die relativ kurze Dauer der Sperrung der B472, die bis 14. Oktober angesetzt ist. Vor einer Ampel-Umprogrammierung müsse man erst einige Tage die Entwicklung der Verkehrsströme beobachten – und bis dahin bleibe ja schon nur noch eine kurze Zeitspanne, in der die Lage so bleibt.

Verkehrschaos auf der Flinthöhe: Baustellen-Umleitung und Ausflugsverkehr sorgen für Stau

Für eine Umprogrammierung gelte es in dem komplexen und stark verkehrsbelasteten Bereich auf der Tölzer Flinthöhe so viele Auswirkungen auf andere Verkehrsäste und auch die Sicherheit zu berücksichtgen, dass das in der Kürze der Zeit nichtumsetzbar sei.

Verschärft wird die Staugefahr diese Woche noch durch das schöne Wetter, dass zusätzlichen Ausflugsverkehr in den Isarwinkel zieht. Stau vor er Flinthöhen-Kreuzung gibt es auch auf der B13 von Holzkirchen kommend – zumal diese Strecke auch in dieser Richtung als Umleitung dient. Als kleinen Trost für die Autofahrer stellt Herda fest: „Bei dem schönen Wetter geht es auch mit den Bauarbeiten schneller voran.“

