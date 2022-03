Stau bei den Tölzer Fahrschulen

Von: Felicitas Bogner

Sind erleichtert, dass sich die Lage mit der 3G-Regel wieder normalisiert hat: Inhaber Wolfgang und Sabrina Strunck von der gleichnamigen Fahrschule in Tölz. Auch mit auf dem Bild ist die Junior-Junior-Chefin Emily. TÜV hat seine Fristen wegen Corona verlängert © Krinner

Die Umstellung von der 2G- auf die 3G-Regel erleichtert in vielen Fahrschulen einiges. Dennoch müssen Fahrschüler nach wie vor mit längeren Wartezeiten auf ihre Prüfung rechnen. Lehrer und TÜV-Mitarbeiter im Tölzer Land haben alle Hände voll zu tun.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Die Auswirkungen der Omikron-Welle treffen viele Fahrschulen im Landkreis. Auch wenn nach der Abschaffung der 2G-Regel wieder mehr Normalität einkehrt, kämpfen die Betreiber zum Teil mit vielen spontanen Ausfällen, längeren Wartezeiten, und noch immer müssen Fahrstunden aus dem Lockdown nachgeholt werden.

Wolfgang Gritzuhn, Inhaber der gleichnamigen Lenggrieser Fahrschule und Kreisvorsitzender des Fahrlehrerverbands, sagt: „Bis vor wenigen Wochen waren wir eigentlich in einem Teillockdown. Erst seit wir unter 3G-Vorgaben wieder Fahrstunden anbieten können, kommen wieder viele Schüler.“ Denn mindestens 50 Prozent der Fahrschüler von Gritzuhn seien ungeimpft. „Alle, die deswegen nicht fahren konnten, waren stinksauer und wollen jetzt natürlich sofort weitermachen. Wir sind teilweise aber noch am Abarbeiten von Stunden aus dem zweiten Lockdown“, sagt der Fahrschulbetreiber.

Die Folgen ziehen freilich weitere Kreise: „Wenn es sich schon bei uns so dermaßen aufstaut, dann ist es klar, dass es beim TÜV mit Blick auf die Prüfungen nicht anders aussieht.“ Besonders lange müssen Fahrschüler auf einen Wiederholungstermin warten, wenn sie den ersten Versuch bei der praktischen Prüfung nicht geschafft haben.

Umstellung des Prüfungssystems erschwert Termine

Das merkt auch Claus Galli, Geschäftsführer der Fahrschule Spohr mit Sitz in Bad Tölz und Bad Wiessee. Grund sei hier nicht zuletzt auch, dass nach einer Umstellung des Prüfungssystems nur noch neun statt – wie bisher – elf Schüler pro Tag die Prüfung ablegen können, berichtet Galli. Denn die Prüfung dauere nun pro Schüler länger. „Bei den Theorieprüfungen bekommt man zum Glück nach wie vor relativ zügig einen Termin“, beruhigt Gritzuhn. Der TÜV könne auch nicht viel an der Lage ändern: „Fahrschulen haben kontingentierte Prüfungsplätze, und dem TÜV sind personaltechnisch auch irgendwann die Hände gebunden“, erklärt der Kreisvorsitzende Gritzuhn. „Mittlerweile geht die Lage vielen an die Substanz“, merkt er.

Auch Gerhard Stöckner, Inhaber der Fahrschule Stöckner in Bad Tölz, berichtet von einem „immer noch anhaltenden Schülerstau“. Man merke deutlich, dass die Umstellung auf 3G einiges erleichtere. „Als 2G galt, sind uns viele weggeblieben“, sagt er. „Wir sind dabei, die ganzen aufgestauten Stunden abzuarbeiten, und auch der TÜV ist bezogen auf die Prüfungen sehr bemüht“, meint Stöckner. Doch ein weiteres Problem bleibe: „Man kann nicht mehr vorplanen, da sich so viele infizieren und andauernd spontan jemand ausfällt, weil er einen positiven Test hat.“

Das stellt auch Martina Meier von der Fahrschule „kmh“ in Geretsried und Wolfratshausen fest. „Die spontanen Ausfälle machen leider eine sichere Vorplanung unmöglich“, sagt sie. Generell sei aber ab März – corona-unabhängig – immer schon Hochbetrieb gewesen. „Da beginnt schließlich die Zweiradsaison“, erklärt die Fahrschulchefin. Einen Schülerstau könne sie vor allem im LKW-Bereich verzeichnen. Ansonsten merke sie die Änderung auf 3G „nicht so gach“. Denn viele ihrer Schüler seien geimpft. Den Anstau aufgrund ungeimpfter Fahrschüler habe sie bereits „weitestgehend abgebaut“.

Ebenfalls zeichnet sich in der Fahrschule Strunck mit Niederlassungen in Bad Tölz, Lenggries und Bad Wiessee Entspannung ab. Junior-Chefin Sabrina Strunck berichtet: „Als wir nur unter der 2G-Regel fahren durften, waren wir extrem eingeschränkt. Aber mittlerweile geht es wieder besser.“ Einige Schüler mussten pausieren.

TÜV hat seine Fristen wegen Corona verlängert

„Jedoch hat der TÜV ja schon seit längerem seine Fristen aufgrund der Pandemie verlängert“, erklärt Strunck. „So haben alle genug Zeit, auch wenn sie mal pausieren mussten.“ Denn es ist genau festgelegt, welcher Zeitraum maximal zwischen der letzten Fahrstunde beziehungsweise theoretischer und praktischer Prüfung vergehen darf.

Dennoch bekomme Sabrina Strunck von den Fahrlehrern mit, dass in der Praxis einige Schüler leistungsmäßig zurückfallen würden, wenn sie länger keine Fahrstunde genommen haben.

„Bei uns ist die Lage unter den aktuellen Umständen hervorragend“, resümiert Galli erleichtert. Zwar habe er „gut zu tun“ und habe auch in den vergangenen Wochen „einen Berg“ abarbeiten müssen, trotzdem ist er zufrieden. „Wir haben großes Glück. Bei uns waren unter fünf Prozent der Fahrschüler ungeimpft“, sagt er. Daher habe er auch die Umstellung auf 3G nicht „massiv gemerkt“.

Die längere Wartezeit für die praktische Prüfung falle dennoch etwas ins Gewicht. „Aber es ist ja nur schwieriger geworden und nicht unmöglich“, sagt der Fahrlehrer zuversichtlich.

