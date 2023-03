Stefan Murr über seine Rolle als Hubert Aiwanger beim Politiker-Derblecken auf dem Nockherberg

Von: Christiane Mühlbauer

Doppelgänger: Schon 2013 verkörperte Stefan Murr (re.) im Singspiel den Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger. © Schlaf

Der Tölzer Schauspieler Stefan Murr doubelt bei dem Singspiel am Nockherberg wieder den bayerischen Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger. Die Vorfreude ist groß.

Bad Tölz – In wenigen Tagen kehrt eine Traditionsveranstaltung zurück: An diesem Freitag, 3. März, findet wieder die Starkbierprobe auf dem Nockherberg mit dem bekannten Derblecken statt. Es war 2020 die erste Großveranstaltung in Bayern, die aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt wurde. 2021 gab es die Fastenpredigt nur im TV, und 2022 wurde sie kurzfristig wegen des Ukraine-Kriegs abgesagt.

Tölzer Stefan Murr seit 2011 am Nockherberg dabei

„Ich kann auch erst seit wenigen Tagen daran glauben, dass es heuer wirklich stattfindet“, sagt Schauspieler Stefan Murr. Der Tölzer gehört zu jenen Darstellern, die schon am längsten mit dabei sind – seit 2011 stand Murr jedes Jahr mit auf der Bühne, und zwar in wechselnden Rollen. An diesem Freitag imitiert er zum zweiten Mal Hubert Aiwanger, genau zehn Jahre später nach dem ersten Einsatz als Double.

Über den Inhalt des Stücks, das wieder von Richard Oehmann und Stefan Betz geschrieben wurde, darf Murr nichts verraten. Es sei aber wieder ein Theaterstück, so wie in früheren Jahren auch. Den Inhalt findet Murr „clever gewählt“: „Es wird auch über die dunkle Seite im Leben gehen, weil man diese zurzeit ja nicht ausblenden kann.“ Im Kreise seiner Schauspielkollegen ist Murr heuer der Dienstälteste. Er sei auf jeden Fall „weniger nervös“ als die anderen Kollegen, meint er schmunzelnd, „aber die Aufregung kommt sicherlich noch am Donnerstag und Freitag“.

Stefan Murr freut sich Hubert Aiwanger zu doubeln

Seit Anfang Januar weiß Murr, dass er wieder Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger doubeln darf. Er mag diese Figur, weil sie so „schamlos“ sei, sagt Murr lächelnd. Aiwanger habe „keine Scheu, auf die Kacke zu hauen“. Der Politiker sei „eine Figur, aus der man viel auf der Bühne machen kann“. Viele dürften jetzt an das Wort „Apfelsaft“ denken, mit dem der Niederbayer mit seiner besonderen Betonung auf den Bühnen stets für große Heiterkeit sorgte. Eines kann Murr aber schon verraten: „Dieses Wort wird im Singspiel nicht vorkommen. Es gibt genügend andere Dinge.“

Für die Darstellung muss Murr den Politiker-Typ natürlich studieren. Was hat sich in den zehn Jahren, also seit seiner letzten Double-Rolle, verändert? „Bei seinem Dialekt ist es geblieben“, sagt Murr. „Aber Aiwanger ist selbstbewusster geworden. Er ist jetzt an der Position, wo er immer hinwollte. Und er ist offensichtlich glücklich damit.“ Aiwanger habe ein großes Selbstverständnis. Und er habe den Ruf, nett und freundlich zu sein. In seiner ersten Rolle 2011 verkörperte Murr Karl-Theodor zu Guttenberg. Darauf werde er immer noch angesprochen, trotz zahlreicher anderer Rollen in Film und Fernsehen und damit verbundenen Auszeichnungen. „Aber da sieht man mal, wie viel der Nockherberg für die Leute bedeutet.“

Das Singspiel auf dem Nockherberg wird am Freitag, 3. März, ab 19 Uhr im Bayerischen Fernsehen übertragen.

