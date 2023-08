Steigende Patientenzahlen: Tölzer Stadtklinik erweitert Notaufnahme

Von: Melina Staar

„Eine Notaufnahme ist wenig planbar“, sagte Geschäftsführer Felix Rauschek in seiner Rede. © arp

Die Notaufnahme der Tölzer Stadtklinik wird inzwischen jährlich von etwa 20000 Patienten aufgesucht. Deshalb wurden nun die Kapazitäten erhöht und die Räumlichkeiten erweitert. Am Freitag war die offizielle Eröffnung.

Bad Tölz – In den vergangenen 20 Jahren hat sich die Zahl der Patienten in der Tölzer Notaufnahme mehr als verdoppelt auf etwa 20 000 Notfälle im Jahr. Die Asklepios-Stadtklinik hat auf den steigenden Bedarf reagiert. Am Freitagabend wurde die neue, um etwa 35 Prozent Größe erweiterte Notaufnahme offiziell eröffnet.

Seit er vor dreieinhalb Jahren als Geschäftsführer angefangen habe, sagte Felix Rauschek, sei das Thema dauerhaft präsent gewesen. „Eine Notaufnahme ist wenig planbar, daher ist es schwierig, Ressourcen vorzuhalten.“ Auf der anderen Seite sei sie immens wichtig. Sie sei „das Herzstück der Klinik“. Die meisten Patienten würden als Notfall kommen. Die Neugestaltung der Notaufnahme sei schon früher geplant gewesen. Allerdings habe auch hier Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. Denn die Räume, die eigentlich für die Erweiterung in Frage gekommen wären, mussten nun plötzlich als Isolierzimmer verwendet werden. Doch im vergangenen halben Jahr konnte nach der organisatorischen und personellen nun auch die bauliche Umgestaltung erfolgen.

Eine Leitstelle innerhalb der Klinik ist für die logistische Steuerung zuständig. Hier kann der Rettungsdienst Patienten anmelden und Daten direkt aus dem Rettungswagen ins Notfallzentrum übertragen werden. „Hier können wir sehen: Was kommt in den nächsten 30 Minuten? Müssen wir Spezialisten dazu holen oder das Personal aufstocken?“, erklärte Ärztlicher Leiter Dr. Raimund Novak. Außerdem wird dort über Monitore der Zustand der einzelnen Patienten überwacht. Direkt daneben wurde ein großer Triage-Raum geschaffen. „Hier stellen wir die Frage: Wen müssen wir sofort behandeln?“, so Novak. Die Einteilung in fünf Schweregrade könne dazu führen, dass manche Patienten länger warten müssen. Aber die Hilfe würde bei denen, die sie am dringendsten benötigen, dafür auch zuerst ankommen.

Im Triage-Raum werden die Patienten nach fünf verschiedenen Schweregraden eingeteilt

Neu gestaltet wurde auch der Wartebereich der Notaufnahme. „Wir haben uns entschlossen, diesen transparent zu gestalten.“ So hätten zum einen die Patienten das Gefühl, nicht übersehen zu werden. Zum anderen könne das Personal sofort sehen, wenn es jemandem schlechter gehe. Der Graffiti-Künstler Axel Berger hat mit einem farbenfrohen Bild den Wartebereich gestaltet. „Wir wollten auch hier einen frischen Wind reinbringen“, erklärte Novak. Neben acht Behandlungszimmern gibt es einen Schockraum, in dem lebensrettende Maßnahmen wie Reanimation oder Notfalleingriffe durchgeführt werden. „In Tölz haben wir fast 1000 Schockraum-Patienten im Jahr“, so Novak. Sechs weitere Betten stehen für die Beobachtung der Patienten zur Verfügung. Diese sind nun mit einer zentralen Monitoranlage ausgestattet. „Ein toller Abschluss eines langjährigen Projekts“, freute sich Chefarzt Dr. Rüdiger Ilg. „Wir sind auf dem richtigen Weg.“ Auch wenn bei der gestiegenen Anzahl an Fällen das ein oder andere „Zipperlein“ dabei sei, müssten doch über 8000 Patienten nach Ankunft in der Notaufnahme stationär aufgenommen werden. 24 Pflegemitarbeiter und zahlreiche Spezialisten seien dort im Dienst – beispielsweise die Chest Pain-Unit für Herzinfarktpatienten und die Stroke-Unit für Schlaganfallpatienten. „Je nach Fall werden die entsprechenden Fachrichtungen dazugeholt“, so Ilg.

Maria Heil, die als pflegerische Leitung in der Notaufnahme arbeitet, freut sich über die neuen Möglichkeiten. „Wir können nun strukturierter arbeiten.“ Weil jetzt mehr Platz vorhanden sei, „stehen wir uns nicht mehr auf den Füßen“, ergänzt sie lachend. Die starke Zunahme an Patienten sei schon spürbar. Daher sei sie froh, dass sich vier Auszubildende entschlossen hätten, an der Klinik zu bleiben. „Wir brauchen jede Kraft.“

