Steinbock-Projekt an der Benediktenwand in Gefahr?

Hauptversammlung des Kreisjagverbands

Bei der Jahreshauptversammlung des Kreisjagdverbands kam das Thema Steinbockauswilderung auf der Benediktenwand aufs Tableau. Diese steht nämlich auf der Kippe.

Bad Tölz – Ein breites Spektrum an Themen kam jüngst zur Sprache bei der Jahreshauptversammlung des Kreisjagdverbands (KJV) Bad Tölz. Das letzte Treffen liegt zweieinhalb Jahre zurück, und seither hat sich einiges getan.

Bereits seit dem vorigen Jahr intensiv befasst ist KJV-Vorsitzender Wolfgang Morlang mit dem Vorhaben, die isoliert lebende Steinwild-Kolonie an der Benediktenwand mit der Ansiedelung weiterer zehn Stück Steinwild zu ergänzen und damit frisches Blut in den Bestand zu bringen. Treibende Kraft hinter diesem Plan ist die Hochwildhegegemeinschaft des KJV, mit einbezogen ist die Untere Jagdbehörde am Tölzer Landratsamt. Eigentlich schien alles gut zu laufen – die Anträge beim schweizerischen Bundesamt für Umwelt und beim Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten wurden im vorigen Sommer gestellt. Gestützt wurden sie auf die hier vorab vom Institut für Evolutionsbiologie der Uni Zürich erforschten Lebensbedingungen und Genanalysen.

Steinbock-Auswilderung - Morlang kritisiert: „Mit uns als Antragsteller wurde lange nicht gesprochen“

Doch dann kamen Einwände vonseiten des Naturschutzes sowie ein Hin und Her zwischen dem Ministerium und dem Landratsamt. „Mit uns als Antragsteller wurde lange nicht gesprochen“, schilderte Morlang der Versammlung. Die Bedenken gingen dahin, dass die Steinbock-Kolonie im Falle einer Erstarkung mehr Futter brauchen und mehr Verbiss verursachen sowie Gams- und Hirschwild vertreiben könnte. Das Vorhaben solle nun nicht „nur“ als Ergänzung und Blutauffrischung der seit den 1960er-Jahren bestehenden Kolonie, sondern als vollkommen eigenständiges Projekt betrachtet werden – mit staatlichem Monitoring und eventuell Ohrmarken tragenden oder besenderten Tieren.

Bedenken: Steinbock-Kolonie könnte mehr Futter brauchen und andere Tiere vertreiben

„Die Hege ist Aufgabe der Jäger und wurde bezüglich des Steinwilds jahrzehntelang hervorragend gemacht“, unterstrich Morlang. Die Finanzierung des Projekts sei von jagdlicher Seite gesichert. „Wenn da jetzt der Staat und Naturschutzverbände mitmischen wollen, lassen wir dieses Projekt fallen.“ Staat und Naturschutz würden immer mehr und an vielen Stellen versuchen, die Rechte der Grundeigentümer und daraus folgend auch die Rechte der Jagd auszuhöhlen. Dieser Feststellung Morlangs schloss sich die Versammlung einstimmig an.

Entsprechend kritisch wolle man deshalb auch die Vorgehensweise des im Landkreis neu gegründeten Landschaftspflegeverbands verfolgen. Es müsse darauf geachtet werden, dass der Wille der Grundstückseigentümer gewahrt werde. Als weitere diesbezügliche Stellschraube sieht man zudem die Neubesetzung der Leitung der Hochwildhegegemeinschaft Isarwinkel, die nach dem Tod von Anton Krinner in Kürze über die Bühne gehen wird. Auch hier solle man darauf bedacht sein, dieses Amt in privater Hand zu lassen.

Kreisjagdverband beäugt Landschaftspflegeverband kritisch

Ein anderes „dringend zu bearbeitendes Thema“ sei der Wolf, so Morlang. Er habe sicher ein Lebensrecht. Aber dort, wo landwirtschaftliche Nutzung stattfinde, müsse die Bestandszahl angepasst werden. „Wir müssen die Bestände von Reh-, Hirsch- und Gamswild anpassen, weil zu große Populationen Schaden anrichten, dasselbe muss auch beim Wolf möglich sein.“ Die Politik sei gefordert, rasch den Schutzstatus zu senken. Die Ergebnisse des jüngsten Forstlichen Gutachtens, die zuvor bei vier und nun bei drei der sechs Hegegemeinschaften zu viel Verbiss ausweisen, seien für die Jägerschaft ein Schritt nach vorne. (Rosi Bauer)

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.