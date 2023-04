Ein Stern für Erich Schwingshackl: Tölzer Restaurant von „Guide Michelin“ bestätigt

Von: Felicitas Bogner

Sternekoch: Erich Schwingshackl freut sich, den Michelin-Stern für sein Restaurant halten zu können. © mk

Der Restaurant-Führer „Guide Michelin“ zeichnet das Tölzer Restaurant „Schwingshackl Esskultur“ erneut mit einem Stern aus.

Bad Tölz – Der Restaurant-Führer „Guide Michelin“ hat am Dienstagabend seine Rangliste für 2023 bekannt gegeben. Einer der begehrten Sterne bleibt im Landkreis. Erich Schwingshackl, der seit 2018 mit seiner Frau Katharina das Restaurant „Schwingshackl Esskultur“ im Alten Fährhaus führt, darf seine Auszeichnung erneut behalten. Damit ist der gebürtige Südtiroler der einzige Sternekoch im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen. „Ich sag’ immer: Es gibt über 20 Bürgermeister im Landkreis, aber nur ein Sterne-Restaurant“, meint Schwingshackl lachend im Telefongespräch mit unserer Zeitung.“

„Schwingshackl Esskultur“ in Bad Tölz behält seinen Michelin-Stern auch 2023

2019 hat der 53-Jährige erstmals mit seinem Restaurant an der Isarlust in Bad Tölz einen Michelin-Stern bekommen. Seither hält er das Niveau und die besondere Auszeichnung. „Man darf nicht einen Tag nachlassen“, betont er. Immerhin kommen die Tester des renommierten Restaurant- und Hotelführers ohne Ankündigung und bleiben anonym. „Man muss mit seinem Team jeden Tag konsequent arbeiten und nur die hochwertigsten Produkte verwenden.“ Schwingshackl weiß, wovon er spricht. Immerhin hat er vor seiner Restaurant-Eröffnung in Tölz in der „Villa am See“ in Tegernsee sowie in seinem ehemaligen Lokal im Bayerischen Wald die Michelin-Tester überzeugt. Auch heuer ist die Freude groß. „Wir haben zwar gehofft, dass wir den Stern halten können, aber ganz sicher kann man sich trotz aller Anstrengung nie sein.“ Erst im Vorjahr war seine Frau Katharina Schwingshackl als Sommelière des Jahres ausgezeichnet worden (wir berichteten). Sprich, sie gilt als eine der besten Weinkennerinnen der Republik. Dies sei freilich keine schlechte Kombination. „Es ist eine Bestätigung für unsere Arbeit.“

Feier bei Schwingshackl: Mit Champagner auf Michelin-Stern angestoßen

Am Dienstag haben die Schwingshackls über die Live-Übertragung aus Karlsruhe von dem Erfolg erfahren. „Wir haben mit dem Team einen Champagner geköpft“, sagt der Sternekoch, bevor er sich in die Küche verabschiedet. Dort geht es nahtlos weiter – mit Passion und höchster Präzision. Schließlich weiß man nie, wann die Tester für die Sternevergabe 2024 vor der Tür stehen.

