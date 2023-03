„Sterne des Sports“ im Tölzer Land gesucht

Von: Elena Royer

Auf der Suche nach neuen und frischen Ideen: Die Volksbanken Raiffeisenbanken und der Deutsche Olympische Sportbund verleihen wieder die „Sterne des Sports“. Das © entstand bei der Preisverleihung 2022. Foto: Raiffeisenbank Oberland

Wer sind die „Sterne des Sports“ im Tölzer Landkreis? Die Volksbank Raiffeisenbanken und der Deutsche Olympische Sportbund zeichnen damit Vereine aus, die sich über ihr sportliches Angebot hinaus besonders gesellschaftlich engagieren. Bewerben ist ab sofort möglich.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Auch in diesem Jahr vergeben die Volksbanken Raiffeisenbanken und der Deutsche Olympische Sportbund bundesweit die „Sterne des Sports“. Ausgezeichnet werden damit Vereine, die sich über ihr sportliches Angebot hinaus besonders gesellschaftlich engagieren.

Auch die Raiffeisenbank im Oberland beteiligt sich an der Aktion. Sie möchte alle heimischen Sportvereine motivieren, am Wettbewerb teilzunehmen, schreibt Sprecherin Simon Kleinjung in einer Pressemitteilung: „Besonders freuen würden wir uns, wenn wir in diesem Jahr gerade auch Vereine motivieren könnten, die bislang noch nicht mit dabei waren. Wir suchen neue, innovative, junge und frische Ideen.“

Die Vereine, die schon mal dabei waren und das Prozedere kennen, würden sich regelmäßig bewerben. „Viele andere haben aber vermutlich Bedenken, dass sie und ihre Projekte zu klein sind“, so Kleinjung. Diese Scheu möchte die Raiffeisenbank im Oberland den Vereinen nehmen. „Wir suchen Sportvereine, die mit ihrem gesellschaftlichen Engagement einen Beitrag für die Menschen in unserer Region leisten.“ Das müssten gar nicht immer die ganz großen, aufwendigen oder teuren Projekte und Aktionen sein – auch kleine Initiativen, pfiffige Ideen oder das Engagement einzelner Ehrenamtlicher in diesem Bereich hätten eine Chance. Das unterstreicht auch Vorstandsmitglied Manfred Gasteiger: „Insbesondere die Unterstützung des Breitensports und die Förderung der Jugendarbeit in unseren heimischen Vereinen liegt uns am Herzen“, wird er in der Mitteilung zitiert.

Bewerben kann man sich bis zum 30. Juni

Die Teilnahme an dem Wettbewerb lohnt sich: Die Raiffeisenbank belohnt jede Bewerbung mit einer Spende von 250 Euro. Für den Siegerverein gibt es 1000 Euro.

An der Wahl teilnehmen können alle Sportvereine aus dem Geschäftsgebiet der Raiffeisenbank im Oberland. Die Bewerbungsfrist läuft ab sofort und geht bis zum 30. Juni 2023. Eine unabhängige Jury bewertet alle Einsendungen und wählt daraus den Siegerverein auf lokaler Ebene. Dieser wird mit dem „Großen Stern des Sports“ in Bronze ausgezeichnet und erhält das Preisgeld. Der Gewinnerverein qualifiziert sich zudem automatisch für das Landesfinale um die „Sterne des Sports“ in Silber. Aus den Landessiegern wird der Bundessieger gewählt. Er erhält 10 000 Euro Geldprämie.

Weitere Informationen:

oberlandbank.de/sterne

