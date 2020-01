Sternsinger schwärmen aus und erleben schöne und weniger schöne Momente

„Segen bringen, Segen sein. Frieden! Im Libanon und weltweit“: So lautet heuer der Leitspruch der Aktion Dreikönigssingen. Auch im Landkreis ziehen dieser Tage zahlreiche Kinder und Jugendliche von Haus zu Haus.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Gerade ältere Menschen können oft nichts spenden: Sie haben selbst nicht genug Geld. Die Freude in ihren Gesichtern zu sehen, wenn sie trotzdem den Segen bekommen – das ist einer der Gründe, warum sich Gregor Schmid aus Bad Tölz seit Jahren als Sternsinger engagiert. Und weil der 16-Jährige notleidenden Kindern helfen will. „Ich möchte etwas Gutes für die Gesellschaft tun.“

+ Kämpften sich vergangenes Jahr durch den Schnee: (v. li.) Klaus, Johanna und Seppi Bauer aus Gaißach. © privat

Damit ist Gregor Schmid einer von rund 30 Kindern und Jugendlichen, die im Auftrag der Tölzer Pfarrei Maria Himmelfahrt bis einschließlich Montag im Tölzer Stadtgebiet unterwegs sind. Verkleidet als Kaspar, Melchior, Balthasar oder Sternträger bringen sie den Segen „Christus segne dieses Haus“ und machen darauf aufmerksam, wie wichtig Frieden gerade für Kinder und Jugendliche ist – leiden sie doch am meisten unter Kriegen und Konflikten. Als Beispielland hat das Kindermissionswerk heuer den Libanon ausgewählt. Mit den Spenden der Aktion werden aber auch mehr als 1400 andere Projekte für notleidende Kinder in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Osteuropa unterstützt.

Wäschekörbe voll Süßigkeiten und Schneeballschlachten

Ehrensache, dass viele Sternsinger das Geld, das sie als Belohnung zugesteckt bekommen, nicht für sich behalten, sondern ebenfalls spenden. „Die Kinder machen das nicht wegen des Geldes wegen“, freut sich Christian Höck, Mesner bei der Benediktbeurer Pfarrei St. Benedikt. Zehn Euro dürfen die rund 90 Kinder und Jugendlichen aber jeweils behalten, die in diesen Tagen durch Benediktbeuern, Bichl und Kochel am See ziehen. Und auch die Süßigkeiten müssen sie nicht abgeben. Und davon bekommen die Kinder und Jugendlichen nicht zu knapp. „Ein ganzer Wäschekorb kommt schon mal zusammen“, sagt Seppi Bauer aus Gaißach und lacht. Der 17-Jährige beteiligt sich heuer bereits zum siebten Mal am Dreikönigssingen – und schätzt die Kombination, Gutes zu tun und gleichzeitig Spaß haben zu können. Vergangenes Jahr etwa machte seine Gruppe zwischendurch eine Schneeballschlacht. Manchmal müssen sich die Sternsinger auch ein Lächeln verkneifen, wenn die Leute am Vormittag im Morgenmantel die Türe öffneten.

+ Eine von zehn Lenggrieser Gruppen: (v. li.) Emma Vogt, Theresa März, Franziska Ertl und Anna Ertl. © kn

Weniger lustig wird es, wenn die Kinder und Jugend genau sehen, dass jemand zuhause ist, aber nicht aufmacht. Oder sie Sätze zu hören bekommen wie: „Für die Kirche gebe ich nichts“. Das komme laut dem Tölzer Pastoralreferent Josef Weiher aber glücklicherweise nur sehr selten vor. Das bestätigt auch Verena Mürnseer (14) aus dem Kochler Ortsteil Ried: „Die allermeisten freuen sich über unseren Besuch.“ Zum Teil werden sie und die anderen aus ihrer Gruppe – Schwester Romy, Sophie Mayr (13) und Fiona Neumeier (12) – sogar ins Haus eingeladen, um sich aufzuwärmen, Krippen anzuschauen oder um ein Foto zu machen. Eine Frau, erzählt Romy Mürnseer, sei der Gruppe einmal sogar nachgelaufen und habe sich vielmals entschuldigt, dass sie die Sternsinger verpasst hatte.

Wind und Wetter schrecken echte Sternsinger nicht ab

Nicht besonders königlich ist häufig das Wetter. Vergangenes Jahr zum Beispiel mussten sich die Kinder und Jugendlichen durchs Schneechaos schlagen. „Wir haben uns durchgekämpft, haben aber zwei Stunden länger gebraucht“, sagt Andreas Nagler (13) aus Bad Tölz lachend, der heuer zum sechsten Mal für die Tölzer Pfarrei Heilige Familie in der Karwendelsiedlung unterwegs ist. Wind und Wetter aber schrecken einen echten Sternsinger nicht ab: „Es ist zwar kalt, aber es geht“, sagt Maxi Greif (11) aus Lenggries alias Balthasar.

Ein Gefühl wie ein echter König

Zumindest müssen die Kinder und Jugendlichen heutzutage nicht mehr erklären, was hinter dem Dreikönigssingen steckt. Als der Benediktbeurer Mesner Christian Höck vor rund 30 Jahren durch das Dorf zog, war das noch anders: „Damals war die Aktion noch nicht so bekannt.“ Zu den schönsten Erinnerungen des ehemaligen Sternsingers gehören die gemeinsamen Mittagessen im Speisesaal des Klosters mit seiner edlen Stuckdecke mitten unter den Salesianern. „Da kam ich mir wirklich vor wie ein echter König.“

