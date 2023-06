Stöbern, feilschen, ratschen: Über 10.000 Besucher bei Tölzer Nachtflohmarkt

Entschlossen sich zu einem spontanen „Comeback“ in der oberen Marktstraße: Paul Hornyak (li.) und Roland Bobe von „Yeti und die Huskies“. © Botzenhart

Es passte einfach alles: Über 10 000 Besucher bummelten am Samstag in der Marktstraße über den Nachtflohmarkt. Viele feierten danach bei Isarfest weiter.

Bad Tölz – Es war ein Traum von einem Sommerabend: Unzählige Besucher flanierten am Samstag über den Nachtflohmarkt in der Tölzer Marktstraße. Viele verbanden das mit einem Besuch beim Sommerfest des SC Rot-Weiß unterhalb der Isarbrücke. In der Dämmerung flammten die kleinen Lichter auf an den Verkaufsständen und den Gastrotischen links und rechts der Isar. 10 000 bis 12 000 Besucher, schätzt Flormarkt-Veranstalter Christian Gutmair, nutzten den Abend zum Bummeln.

100 Stände laden in der Marktstraße zum Stöbern ein

Die Flanierenden stöberten an den 100 Ständen, fachsimpelten, trafen sich wieder und ratschten. An der großen schwarzen Dior-Sonnenbrille – Blickfang an einem der Stände – blieben viele Frauen stehen. „Wie viel kostet die?“, wollte eine fesch gekleidete Dame wissen. „100 Euro“, lautete die Antwort. Das Ende der Verhandlungen – der Kauf kam nicht zustande.

Freuten sich über freche Sprüche auf Email: Die Flohmarkt-Besucherinnen Regina Britz (li.) und Daniela Schäfer. © Botzenhart

So manch altes, für Ramsch gehaltene Stück hat wieder Wert bekommen

Wirklich günstig ging es dagegen an anderen Ständen zu. Kinder schauten sich für ihre Größe geeignete Kleidung und vor allem Schuhe an. Verkäufer von Damen-Sommerkleidung hatten tragbare Spiegel dabei, in denen sich die Interessierten im neu zusammengestellten Outfit begutachten konnten. Und dabei zeigte sich, dass Modetrends in regelmäßigen Abständen wiederkommen. So hat manch altes, für Ramsch gehaltene Stück wieder Wert bekommen – wie etwa gestrickte Tops aus den 1960er- und 1970er-Jahren oder ebensolche Handtaschen, zu denen manche junge Besucherin griff. „Sehen Sie, das ist wieder Mode“, freute sich eine Verkäuferin, „dabei war das in unserer Jugendzeit in.“ Zu diesem Zeitpunkt hatte sie nur noch zwei Strick-Oberteile auf ihrem Tisch liegen. Ebenso fand eine analoge Filmkamera für 35 Euro in einer jungen Hobbyfotografin eine neue, begeisterte Besitzerin.

Langspielplatten stehen nach wie vor hoch im Kurs

Es ist kein Geheimnis, dass Langspielplatten wieder hoch in Kurs sind. Aber die echten Kostbarkeiten waren auch am Freitagabend nicht mehr zu bekommen. „Hast Du noch ,Dark Side of the Moon‘?’“, erkundigte sich ein Mann beim LP-Verkäufer nach dem 50 Millionen Mal verkauften Erfolgsalbum von „Pink Floyd“. Hatte der aber nicht mehr.

Viel los war auch beim Isarfest vom SC Rot-Weiß. Drei Tage lang wurde an der Isarbrücke gefeiert. © Ewald J. Scheitterer

Aber nicht nur alte Schätzchen fanden erneute Verwendung. Auch die beiden Hobbymusiker Paul Hornyak und Roland Bobe hatten ihre Instrumente wieder hervorgeholt: Kontrabass und Gitarre. „Mei, wir haben spontan gesagt, wir spielen jetzt wieder mal hier, wir haben das schon als Schüler gemacht“, erzählte Hornyak. „Wir arbeiten am Revival von ,Yeti und die Huskies‘“, meinte er breit grinsend über die alte Band. Mit Rhythmus im Blut legten beide los und gaben Hits aus den 60er- und 70er-Jahren zum Besten. Gut, dass sie in der oberen Marktstraße standen, denn die untere wurde beschallt von „Big Bad Wolf“, der Sommerfest-Band des SC Rot Weiß. Dort zauberte die untergehende Sonne einen rot glühenden Abendhimmel über den Fluss und verschönerte so die rundherum entspannte Stimmung.

Markt-Organisator: „Es ist super gelaufen, einwandfrei“

Markt-Organisator Gutmair war am Tag danach vollauf zufrieden. „Es ist super gelaufen, einwandfrei.“ Von der Eröffnung um 17 Uhr bis zum Ende um 23 Uhr sei die Marktstraße immer gut gefüllt gewesen. „Sonst hat man ja oft am Anfang und in der letzten Stunde weniger Besucher. Aber das war dieses Mal nicht so.“ Auch das Wetter habe optimal mitgespielt. Wie immer waren die 100 Standplätze übrigens heiß begehrt. Schon Tage vor der Veranstaltung meldete Gutmair: „Ausverkauft.“ (bib/va)

