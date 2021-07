Ganze Stadt betroffen: Tölzer haben seit Dienstag kein Internet mehr - schlechte Nachrichten von Vodafone

In Bad Tölz sitzen Vodafone-Kunden seit Dienstagabend ohne Internet da. Bleibt nur Rausgehen, wie hier in der Fußgängerzone.

Störung wird noch andauern

Aus ganz Bad Tölz erreichen unsere Redaktion diverse Meldungen von Vodafone-Kunden, dass seit Dienstag nichts mehr geht. Telefon, Internet, TV - alles tot. Vodafone nennt Details und hat schlechte Nachrichten.

Update, 29. Juli, 12.33 Uhr: Die Vodafone-Pressestelle hat nun auf unsere Anfrage reagiert. Volker Petendorf, Chef-Pressesprecher des Unternehmens, bestätigt die Störung seit Dienstagabend. Insgesamt rund 1000 Haushalte seien betroffen. Und Petendorf kann inzwischen auch den Grund nennen: „Grund ist ein Anbindungsfehler auf dem Kabelstrang, über den die 1000 betroffenen Haushalte in Bad Tölz versorgt werden.“ Die gute Nachricht: „Unsere Technik-Spezialisten arbeiten mit Hochdruck an der Reparatur.“ Die schlechte Nachricht ist, dass das Problem offenbar unter der Erde liegt. Petendorf weiter:

Störung in Bad Tölz: Vodafone nennt Details zu Problem - und hat schlechte Nachrichten

„Allerdings sind die Arbeiten in der Planung und Ausführung sehr aufwändig, denn die Anbindung kann nur durch Tiefbauarbeiten wiederhergestellt werden. Diese werden aktuell so vorbereitet, dass sie dann vor Ort zügig umgesetzt werden können. (ohne tage- oder wochenlange Baugruben).“

Das hört sich nicht gut an. Und nun kommt die noch schlechtere Nachricht: Der Vodafone-Sprecher kann keinen zeitlichen Horizont geben, wann die Tölzer wieder Internet haben. „Die Technik-Kollegen arbeiten seit Dienstagabend mit Hochdruck an der Entstörung. Im Idealfall wird die Entstörung heute vollendet sein.“ Festlegen will sich Petendorf aber nicht.

Ursprünglicher Artikel, Bad Tölz, 29. Juli, 09.03 Uhr: Anfangen hat alles offenbar am frühen Dienstagabend zwischen 17 und 18 Uhr. Bei vielen Tölzern schaltete da der Fernseher auf Standbild, Ladebalken und -kringel ersetzten TV-Streams. Das Internet war weg, das Telefon tot, der Fernseher stumm. Alle Betroffenen haben eines gemeinsam: Sie sind Vodafone-Kunden. Wer dann aber beim dortigen Kundenservice anfragte, erhielt immer nur dieselbe automatisierte Antwort:

Vodafone-Störung in Bad Tölz: Internet seit Tagen ausgefallen

„An Deinem Anschluss funktionieren Internet, Telefon und TV nicht. Das tut uns leid. Wir kümmern uns darum, dass Du ihn schnell wieder nutzen kannst. Ein aktueller Zeitpunkt für die Behebung der Störung liegt derzeit nicht vor.“

Und Vodafone kümmert sich offenbar immer noch erfolglos darum. Auch am Donnerstagmorgen. „Bei der Vodafone-Telefonhotline kommt seit gestern die Ansage, dass die Störung ‚in Kürze‘ behoben sein wird“, schreibt uns aktuell ein Leser aus Bad Tölz.

Internet in Bad Tölz seit Dienstag tot: Vodafone reagiert mit Standard-Ansage

Wie viele genau betroffen sind, bleibt Spekulation. Bleibt den Betroffenen ihre eigenen Überlegungen anzustellen. Der Vodafone-Knoten, so viel ist bekannt, liegt im Nachbarlandkreis Miesbach, genauer: bei Schaftlach, bzw. Waakirchen. Möglicherweise ging dort etwas kaputt. Möglicherweise passierte das bei einem der schweren Unwetter in den vergangenen Tagen. Möglicherweise. Eine Anfrage unserer Redaktion ist bis dato unbeantwortet. Möglicherweise meldet sich Vodafone ja noch bei uns.

