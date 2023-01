Straftäter wird zum „Ausstellungsstück“: Sybille Fischhaber über ihre Arbeit mit Jugendlichen auf Bewährung

Von: Patrick Staar

Hat viel Freude mit ihren beiden Schützlingen: Die Tölzerin Sybille Fischhaber. © PATRICK STAAR

Sybille Fischhaber betreut Jugendliche mit Bewährungsstrafen. Sie ist mit vollem Herz dabei. manche Jugendliche merken das.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Wenn Jugendliche Straftaten begehen und zu einer Bewährungsstrafe verurteilt werden, dann kommen die Tölzerin Sybille Fischhaber und der Verein „Arbeit für Jugend“ mit Sitz im nördlichen Landkreis ins Spiel. Gemeinsam versuchen sie, die Heranwachsenden in die richtige Spur zu lotsen. Dies gelingt auch immer wieder. Fischhaber ist begeistert, wie sich so mancher ihrer hochproblematischen „Kunden“ binnen kürzester Zeit weiterentwickelt. Sie schwärmt: „Ich bin mit Herz dabei – und so mancher flutscht in mein Herz.“

Sybille Fischhaber liebt ihre Arbeit mit straffälligen Jugendlichen

Dies gilt vor allem für den Jugendlichen Max (Name geändert), den sie seit 16. Juli 2021 betreut und nun scherzhaft ihr „Ausstellungsstück“ nennt. Der damals 17-Jährige hatte auf der Straße einen Touristen angerempelt. Als sich dieser beschwerte, habe ihm der Teenager ins Gesicht gehustet und „Scheiß Corona“ gerufen. Die Freunde des Touristen habe er mit einer zerbrochenen Bierflasche bedroht. Als Konsequenz bekam der 17-Jährige vom Amtsgericht Wolfratshausen vier Wochen Arrest aufgebrummt. Hinzu kamen sechs Fälle von Bedrohung, Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Der zweite Jugendliche unter Fischhabers Obhut, Mike (Name geändert), schaffte es am 16. März 2022 auf die Titelseite des Tölzer Kurier. Der Schüler, der bereits vier Vorstrafen in die Verhandlung mitgebracht hatte, war wegen gefährlicher Körperverletzung schuldig gesprochen worden, konnte man damals nachlesen. „Ein betrunkenes Mädchen sagt, es sei angemacht worden, und sie sind gleich zu dritt losgestürzt“, fasste die Richterin Friederike Kirschstein-Freund das Geschehen damals knapp zusammen. Das Opfer zog sich bei der Konfrontation einen Nasenbeinbruch zu.

Manche stammen aus problematischen Elternhäusern

Max stammt aus einem hochproblematischen Elternhaus, und auch Mike könne nicht mehr auf die Unterstützung seiner Eltern bauen, berichtet Fischhaber. Lange Zeit habe er bei Bekannten auf der Couch übernachtet. Fischhaber vermittelte ihm ein Praktikum in einem Tölzer Café und Lokal. Dort habe er „ganz tolle Zeugnisse“, bekommen, berichtet sie. Der Weg war frei für eine Lehre in einem Fünf-Sterne-Hotel am Tegernsee, wo er nun regelmäßig Prominenz aus Film, Funk und Fernsehen begegnet. Auch seine Noten seien „einwandfrei“.

Max dagegen hatte in der Schule immer mit den Noten zu kämpfen und beendete sie ohne Abschluss, weshalb er erst mal zwei Einstellungsqualifizierungsjahre absolvierte. Er begann eine Lehre als Installateur und brachte es in den Prüfungen auf Notenschnitte von 2,2 und 1,5. „Der Lehrherr ist mit ihm so zufrieden, dass er ihm die Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio spendiert hat“, sagt Fischhaber. Seine Unterkunft habe sich von einer „Räuberhöhle“ in eine Wohnung verwandelt. Der Verein „Jugend für Arbeit“ finanziert bei Bedarf die Nachhilfestunden.

„Bei mir hat sich das ganze Leben in kürzester Zeit verändert“, berichtet Max. „Frau Fischhaber ist immer zuverlässig. Ich habe schon einiges mit ihr erleben dürfen, wir sind zum Beispiel in München gemeinsam ins Kino gegangen.“ Zum ersten Mal in seinem Leben habe er Ziele – „die Ausbildung gut beenden, den Führerschein machen“. Ähnlich sieht es Mike: „Ich bin echt froh, Frau Fischhaber zu haben. Seit sie sich kümmert, hat sich in meinem Leben krass was verändert. Sie setzt sich für uns ein, und es ist immer lustig mit ihr.“

„Ich bin echt froh, Frau Fischhaber zu haben. Seit sie sich kümmert, hat sich in meinem Leben krass was verändert“ (Mike, einer der Schützlinge von Sybille Fischhaber)

Auch Fischhaber lernt dazu: „Ich werde nachsichtiger.“ Fünf bis acht Stunden pro Woche verbringe sie mit den Jugendlichen, einmal pro Woche koche sie für die beiden. Darüber hinaus übernehme sie die Kommunikation mit Behörden: „Wenn man das nicht gelernt hat, wird man sonst schnell zum Opfer. Es gefällt mir, wenn ich für die beiden kämpfen und mich einsetzen kann.“

Die beiden bekommen regelmäßig Geld, mit dem sie sich etwas zu essen kaufen können. Abgerechnet wird mit dem Verein „Jugend für Arbeit“. Beim Thema Geld gebe es hin und wieder Konflikte, räumt Fischhaber ein. So verfügen die beiden Jugendlichen über ein „gläsernes Konto“. „Ich kann also genau sehen, wenn sie um 0.20 Uhr bei der Tanke was einkaufen“, sagt Fischhaber. „Da geht’s dann nicht um Kaugummis oder Tic Tac.“ Wenn das Geld zu früh im Monat knapp wird, müsse sie bisweilen „garstig und böse“ werden. „Das haut noch nicht hin. Aber so ist es halt, wenn man noch nie Taschengeld bekommen hat und nie den Umgang mit Geld gelernt hat.“ Der Verein „Jugend für Arbeit“ suche weitere Coaches, die Jugendliche in Schule und Beruf unterstützen wollen. Kunden seien nicht nur Jugendliche, die mit dem Gesetz in Konflikt gekommen sind, „sondern auch solche, die sich nicht von ihren Eltern helfen lassen wollen, sondern neutrale Leute dabei haben wollen“.

