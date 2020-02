Sturm „Bianca“ sorgt für über vier Stunden Stromausfall in Sachsenkam

Sturm „Bianca“ sorgte in der Nacht zum Freitag für zahlreiche Feuerwehr-Einsätze. Umgestürzte Bäume blockierten Straßen, mehrere Verbindungen wurden gesperrt.

+++ Update 14 Uhr +++

Eine weitere Folge des Sturms war, dass in hunderten Haushalten im Landkreis die Lichter ausgingen: Besonders heftig traf es nach Angaben von Bayernwerk-Sprecher Michael Bartels Sachsenkam. Hier begann der Stromausfall gegen 21.45 Uhr und dauerte zunächst bis 0.30 Uhr. Doch die Freude währte nicht lange. Denn fünf Minuten später war der Strom auch schon wieder weg, dieses Mal bis 2.05 Uhr. Im Raum Sachsenkam/Waakirchen waren laut Bartels rund 2000 bis 2500 Haushalte vom Stromausfall betroffen.

Im Landkreis traf es darüber hinaus 500 bis 600 Haushalte in Eurasburg. Bartels zufolge war hier der Strom für eine Dreiviertelstunde weg.

Sturm „Bianca“: Bäume stürzten auf Freileitungen

Die Sachsenkamer und Eurasburger waren mit ihrem Schicksal nicht allein. Im gesamten Netzgebiet des Bayernwerks (Ober- und Niederbayern, Unter- und Oberfranken sowie Oberpfalz) ging das Licht in 40.000 Haushalten aus. „Bäume stürzten auf Freileitungen unseres Niederspannungsnetzes und verursachten dadurch Kurzschlüsse“, erklärt Bartels.

Die Netzleitstelle leite in diesem Fällen dann als erstes Schaltmaßnahmen in die Wege, um die betroffenen Gebiete aus einer anderen Richtung zu versorgen. „Währenddessen reparieren unsere Servicetechniker die Schäden vor Ort“, sagt Bartels. Das sei in der Nacht zum Freitag „unter den gegebenen Umständen bei Orkanböen auch recht gut gelaufen“.

+++ Update 13.16 Uhr +++

In Bad Tölz brachte Sturm „Bianca“ in der vergangenen Nach einen Schreck für den Turnverein Bad Tölz mit sich. Wie Rathaus-Sprecherin Birte Otterbach bestätigt, fiel am Krottenbach ein mächtiger Ast auf das Dach des vor einigen Jahren errichteten Anbaus an der Sporthalle. „Es handelt sich um ein Metalldach, es blieb völlig unbeschädigt“, gibt Otterbach jedoch Entwarnung. „Nur die Dachrinne und der Schneefang werden zu reparieren sein.“ Mitarbeiter des Betriebshofs begutachteten die Situation und beseitigten den Ast.

Ursprungsmeldung vom 11.30 Uhr:

Bad Tölz-Wolfratshausen - Sturmtief „Bianca“ richtete im Landkreis deutlich mehr an als „Sabine“ vor einigen Wochen. Bis zum frühen Morgen hatten die Feuerwehren 76 Einsätze zu bewältigen, davon 65 bis Mitternacht, wie die Kreisbrandinspektion mitteilt.

Los ging es demzufolge um kurz vor 21 Uhr wurde, als die Königsdorfer Feuerwehr als erste alarmiert wurde. „In der Folge sollten zahlreiche Alarmierungen und Einsätze folgen“, so Schmeide.

Mehrere Straßen wegen Sturm „Bianca“ gesperrt

Anders als bei Sturmtief „Sabine“, als der Schwerpunkt im Landkreis-Norden lag, verteilten sich die Einsätze dieses Mal auf den ganzen Landkreis. Dabei konnten die Feuerwehren nicht alle betroffenen Straßen von umgestürzten Bäumen befreien. Zu groß war die Gefahr, dass sie selbst von weiteren Bäumen getroffen werden. Außerdem bestand ein Risiko, durch die unter Spannung stehenden Bäume verletzt zu werden. „Und es waren einfach zu viele“, so Schmeide.

+ Auch die Feuerwehr Oberfischbach musste ausrücken, um umgestürzte Bäume zu beseitigen, die Straßen blockierten. © Feuerwehr Oberfischbach

Daher kam es zu mehreren Straßensperrungen. Das galt für zum Beispiel die Staatsstraße 2072 zwischen dem Abzweig nach Hechenberg und Bad Tölz, die Staatsstraße 2073 zwischen Emmerkofen und Weihermühle (Gemeinde Dietramszell) sowie die Straße zwischen Dietramszell und Holzkirchen.

Zum Vergleich: Bei Orkan „Sabine“ hatte sich die Zahl der Feuerwehreinsätze auf „nur“ 42 summiert.

Zugverkehr nach Kochel eingestellt

Gute Nachrichten dagegen von der Bayerischen Oberlandbahn: „Die Strecken der BOB sind befahrbar, derzeit ist mit kleinen Verspätungen zu rechnen“, teilte das Unternehmen am Morgen mit.

Ganz anders sieht es auf der Strecke der Werdenfelsbahn von München über Tutzing nach Kochel aus. Hier bleibt der Zugverkehr laut Deutscher Bahn „aufgrund der schwerwiegenden Auswirkungen des Sturmtiefs Bianca bis auf Weiteres eingestellt“.