Streik bei der Bahn: Das sind die Auswirkungen in Bad Tölz-Wolfratshausen

Züge und Busse fallen aus

Zumindest eine gute Nachricht gibt es zum Bahn-Streik am Freitag: Der mittägliche Heimweg von der Schule könnte in Bad Tölz-Wolfratshausen wieder klappen.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Schüler, Pendler und alle, die anderweitig mit Zug oder Bus unterwegs sind, müssen sich an diesem Freitag wieder auf Probleme einstellen. Die Eisenbahner-Gewerkschaft EVG hat erneut einen Warnstreik angekündigt. Auch die regionalen Verkehrsunternehmen warnen deswegen vor Verspätungen und Ausfällen. Wie der Tag tatsächlich ablaufen wird, das kann aber noch keiner ganz genau vorhersagen.

Streik: „Umfassende Ausfälle in der Schülerbeförderung“

Auf voraussichtliche „umfassende Ausfälle in der Schülerbeförderung im Landkreis“ weist das Landratsamt in einer Pressemitteilung hin. Betroffen seien hier sowohl MVV-Buslinien als auch der Zugverkehr der Bayerischen Regiobahn (BRB) und der Regionalverkehr Oberbayern (RVO). Nicht bestreikt werden laut Behörden-Sprecherin Sabine Schmid nach derzeitigem Stand die X-Buslinien 970 und 320 sowie der Stadtbus 310 in Geretsried.

„Zuversichtlich“ ist der RVO nach den Worten einer Unternehmenssprecherin zumindest in einer Hinsicht: Der mittägliche Heimweg der Schülerinnen und Schüler nach dem Unterricht per Bus sollte wieder funktionieren. Für den Weg zur Schule ist das allerdings alles andere als sicher.

Nach Schulschluss sollten alle RVO-Busse wieder planmäßig fahren

Als Zeitraum für den Streik ist nämlich die Spanne zwischen 3 und 11 Uhr angekündigt. In dieser Zeit dürften zumindest die Busse auf den Linien stillstehen, die der RVO mit eigenen Bussen bedient. Daneben sind auf einzelnen Linien aber auch private Unternehmen im Auftrag des RVO im Einsatz. „Am Streiktag werden unsere Vertragsunternehmer ihre Leistungen erbringen“, heißt es in einer Mitteilung.

Der RVO rechnet damit, dass sich nach dem Streik Schritt für Schritt die Bedienung der Linien wieder normalisiert. „Wir gehen davon aus, dass zum Schulschluss um 13 Uhr alle Linien wieder fahrplanmäßig gefahren werden“, so die Sprecherin.

Bayerische Regiobahn entwickelt „Hochlaufkonzept“ für Streik

Als „schwierig“ bezeichnet es die Bayerische Regiobahn (BRB) in einer Mitteilung, die Auswirkungen des Streiks auf den Verkehr in ihren Netzen vorherzusagen. „Das hängt auch vom Umfang des Streiks bei der Deutschen Bahn ab“, hießt es. „Sollten dort Mitarbeitende, die für Infrastruktur und Bahnbetrieb unerlässlich sind, streiken, könnte kein Zugverkehr stattfinden.“ Beim jüngsten Streik Ende März war dies der Fall. Die BRB hält sowohl punktuelle als auch netzweite Verspätungen oder Ausfälle für möglich.

Die Betriebsleitzentrale bereite sich jedenfalls speziell auf die ersten Stunden nach dem Streik vor und arbeite an einem „Hochlaufkonzept“, um „möglichst schnell wieder in den Regelbetrieb überzugehen“. Dafür, so wurde es angekündigt, sollten die Züge schon am Donnerstagabend dort abgestellt werden, wo sie an diesem Freitag ab 11 Uhr wieder losfahren sollen. „Die BRB rechnet in den ersten Stunden nach Streikende mit Verspätungen und Ausfällen, ist aber bemüht, diese möglichst gering zu halten und die gewohnte Fahrplandichte schnell wieder zu erreichen“, schreibt die BRB.

Ganz klar ist die Lage bei der Deutschen Bahn – wenn auch für die Fahrgäste alles andere als erfreulich: „Der Fernverkehr der DB und der Nahverkehr der DB in Bayern wird am Freitag, 21. April, vormittags wegen eines Streiks der Gewerkschaft EVG eingestellt“, steht auf der Internetseite des Unternehmens. Das gilt auch für die Kochelseebahn.

