Streik trifft auch Schülerbeförderung im Tölzer Land

Von: Sebastian Tauchnitz, Veronika Ahn-Tauchnitz

Verdi und die EVG rufen am Montag zu einem Streik auf. © dpa

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) und die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi kündigen für Montag einen Streik an. Das dürfte bei Bus und Bahn zu Ausfällen führen – auch im Schulbusverkehr.

Bad Tölz-Wolfratshausen – „Der deutschlandweite Streik am Montag, 27. März, wird zu umfassenden Ausfällen in der Schülerbeförderung im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen führen“, so das Landratsamt in einer Pressemitteilung. Betroffen sind sowohl MVV-Buslinien als auch der Zugverkehr der Bayerischen Regiobahn und der Regionalverkehr Oberbayern (RVO). Nach derzeitigem Stand werden die X-Buslinien 970 und 320 nicht bestreikt. „Ob die Streikmaßnahmen den ganzen Tag andauern werden, ist derzeit unklar.“

„Wenn am Montag gestreikt wird, braucht niemand mit dem RVO zu rechnen“

Beim RVO macht sich Niederlassungsleiter Ralf Kreutzer keine Illusionen: „Der Organisationsgrad meiner Mitarbeiter in der Gewerkschaft ist sehr hoch. Wenn am Montag gestreikt wird, braucht niemand mit dem RVO zu rechnen.“ Angesichts der generell niedrigen Löhne der Busfahrer, der Inflation und der krassen Probleme, neue Fahrer zu finden, „kann man es den Kollegen auch nicht verdenken, wenn sie die Arbeit niederlegen“, so Kreutzer weiter. Auch die BRB rechnet nach derzeitiger Lage damit, dass am Montagmorgen kein Zugverkehr möglich sein wird. „Deshalb appellieren wir an alle, insbesondere auch die Schulen, wenn möglich auf Homeoffice oder Homeschooling auszuweichen, und auf Fahrten mit dem ÖPNV ganz zu verzichten, heißt es in einer Pressemitteilung.“

Auf der Strecke der Kochelseebahn gibt es wegen Arbeiten an der Oberleitung derzeit Schienenersatzverkehr (wir berichteten). Und der ist erstaunlicherweise nicht betroffen vom Streik, weil er im Auftrag des RVO von einem privaten Unternehmen bedient wird. „Dann haben wir den Fall, dass ganz Deutschland stillsteht, weil keine Bahnen fahren. Aber hier verkehrt der Schienenersatzverkehr, der die Leute von Kochel nach Tutzing bringt, wo sie dann keinen Anschlusszug bekommen“, so RVO-Niederlassungsleiter Kreutzer.

Schulen gehen unterschiedlich mit Streik um - Fahrgemeinschaften und Homeschooling

Die Schulen rüsten sich unterschiedlich für den Streiktag. „Wir werden am Montag sicherheitshalber Online-Unterricht durchführen“, berichtet Manfred Ilitz, Leiter der Schlehdorfer Realschule. Auf Hybridunterricht setzt das Gymnasium Hohenburg. „Wer da ist, wird unterrichtet, die anderen werden online dazu geschaltet“, so die Schule. Der Aufwand sei zwar groß, aber das nehme man in Kauf. Einen anderen Weg beschreitet die benachbarte Realschule Hohenburg. „Wir haben die Eltern gebeten, sich zusammen zu tun und Fahrgemeinschaften zu bilden“, sagt Schulleiter Roman Haehl. „Unser großer Vorteil ist, dass ein Großteil der Schülerinnen aus dem Isarwinkel kommt und der Schulbusverkehr zum Teil nicht vom RVO, sondern von privaten Unternehmen bedient wird.“ Wer es tatsächlich nicht nach Hohenburg schafft, den sollen die Eltern in der Früh entschuldigen. Diese Schülerinnen sollen dann zumindest die Unterrichtsmaterialien für diesen Tag in den Online-Kanälen finden. Froh ist Haehl jedenfalls, dass an der Lenggrieser Realschule der „Speaking Test“, der mündliche Teil der Englisch-Abschlussprüfung, erst am Dienstag beginnt.

Bereits Mitte der Woche wurden die Eltern der Schüler am Tölzer Gabriel-von-Seidl-Gymnasium aufgefordert, am Montag Fahrgemeinschaften zu bilden. „Der Unterricht findet auf jeden Fall statt. Es wird ein spannender Tag, an dem man flexibel und gelassen sein muss“, sagt Direktor Holger Küst. Für einen einzigen Tag auf Online-Unterricht umzustellen, sei keine Option. Man werde aber „angemessen“ darauf reagieren, sollte es zu Auswirkungen auf den Schulbetrieb kommen.

Tunnelsperrungen sind zu befürchten

Mit wenig Auswirkungen rechnet Thomas Bastecky, Mitarbeiter in der Schulleitung der Tölzer FOS/BOS. „Bei uns ist es nicht ganz so kompliziert.“ Die Hälfte der 11. Klassen befinde sich derzeit in Praktikumsbetrieben. Und in den 12. und 13. haben viele den Führerschein. Hier gab es den Aufruf, sich zu Fahrgemeinschaften zusammenzuschließen.

Betroffen vom Streik könnte auch die Autobahngesellschaft sein. Daher werden unter anderem Tunnelsperrungen befürchtet. Nicht betroffen sind dagegen die Straßenmeistereien des Staatlichen Bauamts Weilheim. Dabei handele es sich in erster Linie um Landesbedienstete, sagt der für den Landkreis zuständige Abteilungsleiter Martin Herda. Lediglich einige wenige Mitarbeiter seien beim Kreis angestellt. „Rein theoretisch könnten sie streiken, ich habe aber nichts gehört.“

