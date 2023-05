Streit eskaliert: Angriff mit Messer und Fonduegabel

In Asylunterkunft

Mit Besteck gingen zwei Bewohner einer Asylunterkunft am Freitagabend aufeinander los. Wie es dazu kam, muss noch geklärt werden.

Bad Tölz - Zu einer tätlichen Auseinandersetzung kam es am Freitagabend in einer Asylunterkunft in Bad Tölz. Der Streit war gegen 22.10 Uhr eskaliert.

Mit Messer und Fonduegabel bewaffnet

Nach Angaben der Polizei waren ein alkoholisierter 26-jähriger aus Sierra Leone und ein 23-Jähriger aus Nigeria daran beteiligt. Beide waren mit einem Messer und einer Fonduegabel „bewaffnet“. Die Streithähne wurden leicht verletzt, der Nigerianer musste zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.

Sachverhalt muss noch geklärt werden

Der genaue Sachverhalt muss noch geklärt werden. Die Ermittlungen der Tölzer Polizei laufen. (va)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.