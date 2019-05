Streit um Bruckfeld-Grundstück: Stadt Bad Tölz unterliegt vor Gericht

Die Bauruine des ehemaligen Hotels Bruckfeld direkt gegenüber dem Kurhaus ist vielen Bürgern und der Stadt seit vielen Jahren ein Dorn im Auge. Nach einem Gerichtsurteil vom Donnerstag steigen die Chancen, dass der Eigentümer dort Wohnungen bauen kann.

Bad Tölz –Die Verhandlung lief noch keine Viertelstunde, da war klar, dass die Stadt Bad Tölz verlieren würde. Die Vorsitzende Richterin des 1. Senats am Bayerischen Verwaltungsgerichtshof in München, Gertraud Beck, ließ keinen Zweifel daran, was der Knackpunkt in dem Verfahren um das Baugebiet Bruckfeld ist: die ungenügende Abwägung der Interessen des Antragstellers (Familie Häringer) durch die Stadt Bad Tölz nämlich. „Damit sind wir nicht einverstanden.“ Alle anderen Punkte wie etwa die vermeintlich fehlerhafte Auslegung des Bebauungsplans im Tölzer Rathaus wurden von den Rechtsanwälten beider Parteien zwar diskutiert, blieben aber Randaspekte ohne Bedeutung.

Kurzer Rückblick: Seit geschlagenen 30 Jahren beschäftigt das rund 4800 Quadratmeter große Grundstück am Bruckfeld im Badeteil gegenüber dem Kurhaus nun die Stadt und die Gerichte. Die Besitzer aus München versuchen seit 2007, eine Wohnbebauung durchzusetzen. Die Stadt lehnte ab. Der Stadtrat beschloss 2011 die Aufstellung eines Bebauungsplans. Im Jahr 2012 folgte eine – mehrfach verlängerte – Veränderungssperre, um den Zustand auf einer 1,3 Hektar großen Fläche rund um das Bruckfeld mit mehreren Besitzern einzufrieren und für eine touristische Nutzung zu sichern.

Dieses Ziel wurde von der Vorsitzenden Richterin für eine Kur- und Fremdenverkehrsstadt wie Tölz ausdrücklich als nachvollziehbar bezeichnet. Das war deshalb nicht uninteressant, weil mit Anton Hoefter (Jod AG) auch einer der größten Eigentümer touristischer Flächen im Badeteil im Publikum saß. Auch hier wird der Streit mit der Stadt wohl erst juristisch geklärt werden. Der Fall, so hat Bauamtsleiter Christian Fürstberger mehrfach gesagt, sei aber anders gelagert als am Bruckfeld.

Da hat die Stadt nun nicht nur eine Schlacht, sondern auch den Krieg verloren. Die Richterin des 1. Senats von Bayerns höchster Instanz in Sachen Verwaltungsrecht griff nämlich die Argumentation aus dem Vorverfahren am Verwaltungsgericht auf und ging mit der Verwaltung der Stadt Tölz im Wortsinn „hart ins Gericht“. Mit einem Satz (Sinngemäß: Die Stadt ist nicht verpflichtet, Wohnnutzung zuzulassen) die Belange und Interessen des Antragstellers im Verfahren abzuwägen, sei nicht hinnehmbar. Die Kommune hätte ermitteln – und gegenüber den Stadträten – darstellen müssen, was auf dem Grundstück überhaupt realisierbar ist und was dem Antragsteller mit dem sehr engmaschigen Bebauungsplan, der nur ein geringes Nutzungsspektrum vorsieht, genommen wird. Beck: „Das ist nicht geschehehen.“ Das sei aber das Wesen einer Abwägung.

Der Rechtsvertreter der Stadt verwies immer wieder darauf, dass das Ergebnis der Abwägung (keine Wohnnutzung) aus einer langen Historie heraus offenkundig gewesen sei und sich auch durch zehn Seiten Ausführungen nicht geändert hätte. Das Gericht bestand darauf, dass Verwaltung und Stadtrat zuerst hätten abwägen müssen. Es könne nicht vorneherein klar sein, „dass etwas hinten runterfällt“.

Wegen erheblicher Abwägungsfehler erklärte das Gericht den Bebauungsplan „Sondergebiet Hotel am Kurpark“ (= Bruckfeld) für unwirksam. Der Normenkontrollklage wurde damit stattgegeben.

Wird nun gebaut? Ein zufriedener Patrick Bühring, Rechtsanwalt der Familie Häringer, erläuterte nach der Verhandlung, dass seine Mandanten 2016 einen weiteren Vorbescheidsantrag auf Bau von zwei Wohnhäusern gestellt hätten. Der sei von der Stadt mit Verweis auf den Bebauungsplan abgelehnt worden. Dagegen habe man geklagt. Das Verwaltungsgericht habe aber 2017 entschieden, diesen Vorbescheid für Wohnungsbau zuzulassen. Dagegen habe die Stadt Berufung eingelegt. Darüber wird nun in Kürze erneut der VGH zu entscheiden haben. Selbst wenn die Stadt einen neuen Bebauungsplan aufstellen werde, geht Bühring davon aus, dass der Vorbescheidsantrag rechtswirksam wird, also gebaut werden kann.

