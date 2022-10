Streit zwischen Autofahrer und Radler: Am Ende setzt es eine Ohrfeige

Zu einer tätlichen Auseinandersetzung kam es am Dienstag zwischen einem Rad- und einem Autofahrer in Bad Tölz. Am Ende setzte es eine schallende Ohrfeige.

Bad Tölz - Im Straßenverkehr können schon mal die Emotionen hoch kochen. So geschehen am späteren Dienstagnachmittag. Gegen 16.55 Uhr befuhr ein 43-jähriger Tölzer Paketfahrer mit seinem VW Multivan die Bahnhofstraße in Richtung der Sachsenkamer Straße und wollte dort einen Radfahrer überholen.

Beim Überholen kommt der Van dem Radler wohl zu nahe

Als der VW-Fahrer auf Höhe des Radlers war, kam Gegenverkehr, worauf er das Fahrzeug nach rechts zog und dabei wohl dem Radfahrer zu nahe kam. Der 44-jährige Wackersberger schlug oder riss daraufhin am rechten Seitenspiegel des VW. Infolge dessen klappte der Spiegel nach oben.

Kurze Verfolgung endet auf dem Supermarkt-Parkplatz

Anschließend bog der Radler auf den Parkplatz des Netto-Marktes ein, der Multivanfahrer folgte ihm. Nach kurzer Verfolgung blieben beide Beteiligten stehen, gerieten laut Polizei in Streit, und schließlich gab der Radfahrer dem VW-Fahrer eine schallende Ohrfeige.

Ermittlungen gegen Van-Fahrer und Radler eingeleitet - Zeugen gesucht

Ermittlungen wegen Nötigung gegen den Multivanfahrer sowie Körperverletzung gegen den Radfahrer wurden eingeleitet. Schaden am VW entstand nicht. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Tölz unter 0 80 41/76 10 60 in Verbindung zu setzen.

