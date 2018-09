Streitgespräch zum Bichler Hof: Am 6. September in der Redaktion des Tölzer Kurier

Bad Tölz stimmt am 16. September ab: Im Mittelpunkt des Bürgerentscheids steht der Bichler Hof, das Hotelprojekt und die geplante Wohnbebauung. Im Vorfeld gibt es einen Schlagabtausch.

Bad Tölz – Zum Tölzer Bürgerentscheid zum Bichler Hof am 16. September gibt es unterschiedliche Meinungen. Die Grünen im Stadtrat unterstützen das Ja-Lager, das sich dafür einsetzt, dass der Investor die Wohnbebauung, die zur Querfinanzierung des Hotels dient, nur umsetzen darf, wenn er ein Drittel seiner Flächen zum günstigen Grünlandpreis an die Stadt verkauft.

Die anderen Fraktionen sind bereit, auf dieses Drittel zu verzichten, weil mit dem Hotel ein städtebauliches Ziel erreicht wird. Diese Möglichkeit räumt die ZoBon, ein Entwicklungskonzept zur zukunftsorientierten Bodennutzung ein. Die ZoBon wurde übrigens auch von den Grünen im Stadtrat mitbeschlossen. Allerdings sei man nie davon ausgegangen, dass dieser Passus bei einem Hotelprojekt Anwendung finde, argumentiert Grünen-Stadtrat Franz Mayer.

Beide Seiten haben gute Argumente. Welche das sind, erläutern Christof Botzenhart (für CSU, FWG und SPD) und Franz Mayer (Grüne) am Donnerstag, 6. September, in einem Streitgespräch. Dieses wird um 19.30 Uhr live auf der Facebookseite des Tölzer Kurier gestreamt. Dabei können die Zuschauer über die Kommentarfunktion jederzeit Fragen an die beiden stellen. Wer möchte, kann seine Frage auch vorab per Mail an lokales@toelzer-kurier.de senden. Moderiert wird das Gespräch von Redaktionsleiterin Veronika Ahn-Tauchnitz.

Nach dem Ende des Gesprächs ist der Live-Stream jederzeit abrufbar – auch auf www.toelzer-kurier.de. In der Printausgabe des Tölzer Kurier wird es zudem eine Zusammenfassung der Diskussion geben.

