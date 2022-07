Strom und Gas: Stadtwerke Bad Tölz halten die Preise - zumindest heuer

Die Energiepreise steigen und steigen: In diesem Jahr müssen Kunden der Tölzer Stadtwerke aber keine Erhöhung der Strom- und Gaspreise befürchten. (Symbolfoto) © DPA

Der Gedanke an die nächste Gasrechnung macht viele Menschen nervös. Für Kunden der Stadtwerke Bad Tölz bleiben die Preise zumindest in diesem Jahr stabil.

Bad Tölz – Die steigenden Energiepreise sind nach wie vor das Hauptthema in den Nachrichten. Die jüngste Meldung der Stadtwerke München von einer Preissteigerung im Bereich Erdgas von rund 80 Prozent gegenüber dem Vorjahr lässt auch die Menschen in der Region aufhorchen.

Für 2023 müssen sich Stadtwerke-Kunden auf Preiserhöhungen einstellen

Doch der Geschäftsführer der Tölzer Stadtwerke, Walter Huber, beruhigt seine Kunden: „Wir planen derzeit für das laufende Kalenderjahr keine Preisanhebungen im Bereich Strom und Gas“, wird er in einer Pressemitteilung zitiert. Durch eine langfristige Beschaffungsstrategie sei man gut aufgestellt und könne die Preissprünge am Markt noch einigermaßen abfedern. „Unterm Strich schmälert sich natürlich unsere Geschäftserfolg für dieses Jahr, was aber mit dem Aufsichtsrat im Sinne unserer Mitbürger abgesprochen wurde.“

Was das kommende Jahr an Mehrbelastung für den Einzelnen bringen werde, könne man noch nicht absehen. Huber: „Die Kunden müssen sich auf eine Steigerung in beiden Bereichen einstellen, aber wir versuchen, die Anhebungen so moderat wie möglich zu gestalten.“

Information über Preise 2023 im Herbst

Die Kunden würden rechtzeitig im Herbst über etwaige Änderungen ab dem 1. Januar 2023 informiert, damit eine größtmögliche Planungssicherheit für das neue Jahr gegeben werden könne.

Auch in der aktuellen Thematik zum „Notfallplan Gas“ beruhigt Huber die Kunden: „Die Alarmstufenausrufung durch die Bundesregierung bedeutet noch nicht, dass wir derzeit physischen Gasmangel fürchten müssen.“ Gas sei momentan genügend vorhanden und die Versorgung durch die Stadtwerke laufe weiter wie bisher. „Für uns als Versorger bedeutet die Alarmstufe bislang nur, dass Kompetenzen der Regierung auf Behörden übertragen werden. So muss nicht jede einzelne Maßnahme im großen Parlament beschlossen werden und es ermöglicht effizienteres Handeln bei Entscheidungen.“

Notfallplan Gas für Privathaushalte ohne Auswirkungen

Auch wenn die nächste Stufe – der Notfallplan – ausgerufen wird, bedeute das für alle privaten Haushalte keine sichtbaren Auswirkungen. Der Staat müsse so handeln, dass die Versorgung der „geschützten Kunden“ wie eben private Haushalte und auch Krankenhäuser und so weiter sichergestellt werde.

