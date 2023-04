Strompreisbremse: Kunden der Tölzer Stadtwerke profitieren „marginal“

Von: Andreas Steppan

Einblicke in den Energiemarkt gewährten Vertriebsleiter Michael Betzl (stehend, li.) und Geschäftsführer Walter Huber von den Tölzer Stadtwerken. © Arndt Pröhl

Der aktuelle Tarif bei den Stadtwerken Bad Tölz liegt über der Grenze, ab der die Strompreisbremse greift. Dazu suchte das Unternehmen jetzt den Dialog mit Kunden.

Bad Tölz – Der zuletzt extrem turbulente Energiemarkt ist ein Thema, das jeden Einzelnen betrifft, wenn er auf seine Strom- oder Gasrechnung schaut. Da als Endkunde den Durchblick zu bewahren, ist nicht einfach. Die Stadtwerke Bad Tölz luden deshalb jetzt erstmals zu einer Dialog-Veranstaltung ein. Vor rund einem Dutzend Interessierten erklärten Geschäftsführer Walter Huber und Vertriebsleiter Michael Betzl, warum die Stadtwerke „nie der billigste Anbieter sein werden, aber auch nie der Teuerste“.

Isar-Kraftwerk macht Strompreis in Tölz nicht niedriger

Auf Rückfrage eines Zuhörers stellte Betzl klar: Nein, dass in Bad Tölz selbst viel günstiger Strom im Isarkraftwerk oder durch PV-Anlagen gewonnen wird, macht den Strompreis vor Ort nicht günstiger. „Netz und Vertrieb sind komplett getrennt.“ Das heißt: Wie jeder andere Versorger kaufen die Stadtwerke Strom an der Börse ein.

Hierbei handle es sich um einen Terminmarkt. Man kaufe dort also teils weit im Voraus ein, zum Beispiel ein „Jahresband für ein Lieferjahr“. Wenn kurzfristig etwas fehle, müsse man am „Spotmarkt“ nachkaufen – mit erheblich höheren Risiken. Für 2022 hätten die Stadtwerke Ende 2021 eingekauft – also noch bevor der Strompreis an der Börse Mitte 2022 auf das 20-Fache stieg.

Betzl zeigte eine Grafik, laut der der bundesweite Bruttostrompreis inklusive Grundpreis für den Endkunden im zweiten Halbjahr 2022 im Schnitt bei 40,07 Cent lag, bei den Stadtwerken aber nur bei 29,66 Cent. Heuer liege man ziemlich genau im bundesweiten Schnitt von knapp über 48 Cent.

Stadtwerke an der Strombörse: „Wir zocken nicht“

Letzten Endes sei der Einkauf an der Strombörse immer mit einer gewissen Spekulation verbunden. Die Stadtwerke verfolgen laut Betzl eine mit dem Aufsichtsrat abgestimmte Strategie, bei der sie die Beschaffungszeitpunkte streuen. Bürgermeister Ingo Mehner formulierte es so: „Wir zocken nicht, dafür gibt es bei uns Sicherheit und Stabilität.“

Aktuell sei Energie an der Börse wieder billiger – „aber nur im Vergleich zu den absurden Spitzen von 2022“, sagte Betzl. Noch immer liege der Beschaffungspreis viermal so hoch wie in den Vorjahren. Deswegen dürften die Kunden keine Preissenkung erwarten.

Mit 43,85 Cent pro Kilowattstunde (reiner Arbeitspreis) liegen die Stadtwerke nun genau 3,85 Cent über der Schwelle von 40 Cent, ab der die Strompreisbremse der Bundesregierung greift. Kunden der Stadtwerke bekommen hier also eine Entlastung, „aber eine relativ marginale von mehreren Euro pro Monat“, sagte Huber.

Entlastungsbetrag für Januar bis März wird nachträglich abgezogen

Der Aufwand, den Entlastungsbetrag auszurechnen, sei riesig, so Betzl. „Das Gesetz ist 160 Seiten dick, es gibt keine Software, die das in ein Abrechnungssystem übersetzt.“ Erst ab April könne deswegen die Abschlagszahlung der Kunden gesenkt werden. Die Entlastungsbeträge für die Monate Januar bis März würden abgezogen. „Keiner hat einen Nachteil, es wird exakt so abgerechnet, wie das Gesetz es will“, betonte der Vertriebsleiter.

Die Stadtwerke würden hier eigentlich soziale Hilfen des Staates abwickeln, sagte Huber. Allein bei der Dezember-Hilfe – da bezahlte der Staat die Abschlagzahlung – sei es im Stadtwerke-Bereich um eine Summe von 300 000 Euro gegangen.

Was die Versorgungssicherheit angeht, gab Betzl Entwarnung. Aber es sei vielleicht gar nicht schlecht gewesen, nicht mehr alles als so selbstverständlich anzusehen. Aktuell sei LNG-Gas in ausreichender Menge da, die Terminals seien gebaut. Huber merkte an, dass es sich zu 20 Prozent um „verflüssigtes russisches Gas“ handle.

Riesige Nachfrage nach Anschluss ans Nahwärmenetz Bad Tölz

Für die Zukunft prognostizierte Huber, dass der Strompreis noch stärker schwankt. „Gewinner ist, wer flexibel reagieren kann, zum Beispiel sein Auto dann auflädt, wenn es gerade genug Sonne und Wind gibt.“

In den nächsten zwei Monaten wollen die Stadtwerke laut Huber den Bauantrag für ihr neues Heizwerk am Feuerwehrhaus stellen. Gleichzeitig bauen die Stadtwerke ihr Nahwärmenetz aus. Vor dem Hintergrund der Diskussion um ein Verbot von Gas- und Ölheizungen sei die Nachfrage enorm, so Betzl. „Da zerreißt es jeden Vertrieb.“ Deswegen wollen die Stadtwerke ihr Personal in diesem Bereich aufstocken.

