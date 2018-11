Strompreiserhöhung um 7,7 Prozent - Stadtwerke-Chef erklärt, wer betroffen ist

7,7 Prozent Preiserhöhung der Tölzer Stadtwerke listet das Vergleichsportal Check24. Warum das halb so schlimm ist, erklärt Geschäftsführer Walter Huber.

Bad Tölz – Ganz schön geschluckt haben dürften viele Tölzer, als sie jetzt im Wirtschaftsteil dieser Zeitung eine Statistik des Vergleichsportals „Check24“ über die Strompreisveränderungen in der Region nachlesen konnten. Steht da doch geschrieben, dass die Tölzer Stadtwerke unter 22 Energieversorgern am viertstärksten an der Preisschraube gedreht haben. Nämlich um 7,7 Prozent.

Die Zahl stimmt, bestätigt Stadtwerke-Geschäftsführer Walter Huber, sei aber „nur die halbe Wahrheit“. „Check24“ verglich nämlich nur die Preise der Grund- und Ersatzversorgung. Das ist der Strom, der jedem Bürger per Gesetz im Akutfall geliefert werden muss. Hausbauer, nennt Huber ein Beispiel, beziehen ihn für die Zeit der Baustelle und suchen sich dann einen dauerhaften Stromversorger. Der Grundstrom sei teurer, meint Huber, mache aber in Tölz nur 15 Prozent der Kunden aus.

Die restlichen 85 Prozent beziehen günstigere Tölz-Strom-Produkte, die etwa an Jahresverträge gekoppelt sind. Auch da steigen die Preise, aber nur um 2,5 Prozent, sagt Huber. Im Jahr macht das nach seinen Worten rund 30 Euro aus. Wenn er einen Oktoberfestbesuch gegenrechne, sei das akzeptabel, findet Huber und zählt die Gründe auf, warum die Stromversorger erhöhen. Die gestiegenen Energiepreise an der Börse, die unter anderem darauf zurückzuführen sind, dass sich der Handel mit den CO2-Zertifikaten zugunsten der Umwelt verteuert hat. Das findet Huber richtig.

Wer weiß schon, dass auch der Wassermangel im Rhein eine Rolle bei der Strompreisbildung spielt. Der Schiffstransport beim Öl ist eingeschränkt und muss teuer über die Straße abgewickelt werden. Es gibt zwar keine Ölpreisbindung mehr, doch orientiere sich der Energiepreis (auch Gas) an Leitindex Öl.

Auch sei die Benützung der Strom-Netze teurer geworden, sagt Christian Eichberger, der Geschäftsführer der kommunalen „17er Oberlandenergie“, die ebenfalls die Tarife erhöht haben. Eine genaue Prozentzahl mag Eichberger nicht nennen, da die Kunden in Tölz und am Lande in den Landkreisen Tölz-Wolfratshausen, Weilheim und Garmisch durchaus unterschiedliche Preissprünge ab Jahresbeginn erleben werden. In Tölz wurden die Netzentgelte um 30 Prozent erhöht, sagt Eichberger. „Das geben wir weiter.“ Deshalb trifft das die 17er-Kunden im Stadtgebiet besonders. Eichberger äußert aber Verständnis für den Preissprung. Die Tölzer Stadtwerke stellten ein sorgfältig gepflegtes Stromnetz zur Verfügung, in das permanent investiert werde. Das sei deutlich weniger anfällig als etwa beim Bayernwerk, das die Region abdecke.

Und warum werden ganz generell die Netzentgelte teurer? Walter Huber sieht das als eine Folge der Energiewende an. Der dezentrale Ausbau mit nicht ständig verfügbaren Energien wie Wind und Fotovoltaik belaste nun einmal das das Netz und koste Geld.

Strom werde zum Beispiel mangels Speichermöglichkeit nach Österreich geschickt und bei Bedarf wieder abgerufen. Huber: „Aus der Nummer kommen wir nicht heraus, wenn wir die Energiewende ernst nehmen und wollen.“

