Feuerwehren im Sturm-Dauereinsatz: S-Bahn fährt wieder, Bahnstrecke weiter gesperrt

Ein Sturm fegte in der Nacht zum Dienstag über das Tölzer Land und entwurzelte zahlreiche Bäume. Viele Feuerwehren zwischen Kochel und Lenggries waren im Dauereinsatz.

+++ Update um 10.45 Uhr: Die Sperrung der S-Bahnstrecke zwischen Ebenhausen und Wolfratshausen ist aufgehoben.Es ist aber noch mit Folgeverzögerungen von zehn Minuten zu rechnen.

Weiter gesperrt ist dagegen die Strecke der Kochelseebahn. Aufgrund eines Baumes im Gleis kommt es zwischen Tutzing und Kochel weiterhin zu Beeinträchtigungen. Der Streckenabschnitt zwischen Penzberg und Kochel ist gesperrt. Die Züge aus Richtung Tutzing verkehren bis Penzberg und enden dort vorzeitig. Ein Schienenersatzverkehr mit Bus zwischen Penzberg und Kochel ist laut DB eingerichtet.

Bad Tölz-Wolfratshausen - Zwischen 3 und 5 Uhr tobte der Sturm über dem Tölzer Land. Immer wieder heulten in den Dörfern die Feuerwehrsirenen. „Es waren relativ viele Wehren draußen“, sagt Kreisbrandrat Karl Murböck in einer ersten kurzen Bilanz. „In fast allen Fällen ging es darum, dass Bäume auf die Straße gefallen sind.“ An einigen Stellen seien aber auch Autos von Bäumen getroffen worden. „Es gab aber keinen Personenschaden. Es handelte sich wohl um parkende Autos“, so Murböck. Er sei gerade dabei, die Einsätze zusammenzustellen - „sobald die Leitstelle auch wieder etwas Luft hat“.

Generell sei der Süden des Landkreises stärker als der Norden betroffen gewesen. „Zwischen Icking und Wolfratshausen sind nur einzelne Feuerwehren ausgerückt. Zwischen Kochel und Lenggries war es eigentlich flächendeckend“, berichtet der Kreisbrandrat.

In Bichl verfehlt ein Baum nur knapp ein Wohnhaus

Die Feuerwehr Bichl beispielsweise wurde um 4.18 Uhr zum ersten Mal alarmiert. Auf der B472 zwischen Bichl und Sindelsdorf waren mehrere Bäume auf die Fahrbahn gestürzt. „Kurze Zeit später wurden wir zu einem Baum, der in die Stromleitung der Bahnlinie Tutzing-Kochel gestürzt war, alarmiert. Im gesamten Ortsbereich war für zirka 2 Stunden der Strom ausgefallen.“ Bis 6 Uhr waren die Einsatzkräfte im Einsatz, um im Ortsbereich in der Bachstraße, Kreutweg, Ludlmühlstraße und der Sportplatzstraße mehrere Bäume von den Straßen zu entfernen. Eine große Fichte stürzte in der Bachstraße um und verfehlte ein Haus nur knapp. Die Aufräumarbeiten durch den Bauhof und die Grundstückseigentümer werden sich wohl noch mehrere Tage hinziehen.

In Benediktbeuern hat der Sturm offensichtlich die Spitze des Maibaums abgebrochen.

+ © Hias Hammerl

Straßen gesperrt, Zugverkehr unterbrochen

Immer wieder mussten Straßen gesperrt werden - beispielsweise die Töl 7 zwischen Königsdorf und Bad Tölz oder auch die Strecke zwischen Tölz und Tattenkofen. Auch auf der Straße zwischen Langau und Penzberg müssten Bäume beseitigt werden. Die blockierten auch die Autobahn A95 zwischen Sindelsdorf und Penzberg.

Behinderungen gab beziehungsweise gibt es auch im Zugverkehr. Wegen Bäumen im Gleis fährt die S7 nicht zwischen Wolfratshausen und Ebenhausen-Schäftlarn. Ein Schienenersatzverkehr mit Bus und Taxis ist eingerichtet. Auf der Strecke der Kochelseebahn meldet die DB eine Stellwerksstörung. Dort gibt es zwischen Kochel am See und Penzberg Schienenersatzverkehr mit Bussen.

Auch der Vormittag könnte im Tölzer Land noch einmal ungemütlich werden. Der Deutsche Wetterdienst warnt weiterhin vor heftigen Böen.

