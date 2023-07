Südschule verabschiedet Absolventen: „Das Ziel nicht aus den Augen verloren“

Von: Vinzent Fischer

Die Schüler der 9b mit Lehrer Lukas Pernul. © arp

Am Wochenende wurden 44 Mittelschüler der Tölzer Südschule feierlich verabschiedet. Der Zweite Bürgermeister, Michael Lindmair, dankt den Lehrern.

Bad Tölz – Für die Schülerinnen und Schüler der 9a, der 9b und der Vorbereitungsklasse 2 ist die Zeit an der Tölzer Südschule zu Ende. „Von den ersten Buchstaben bis zur Erörterung und mathematischen Gleichungen“ seien sie ihren Weg gegangen, sagte Konrektor Michael Basel zu Beginn der Entlassfeier. Er vertrat Schulleiter Christian Müller, der wegen eines Trauerfalls in der Familie verhindert war.

Schüler-Rap gegen Diskriminierung

Zum Auftakt hatten vier Schüler und zwei Schülerinnen aus der fünften und siebten Klasse mit Lehrer Max Fischer einen Rap-Song zum Thema Menschenwürde vorbereitet. Die „Southschool-Rapper“ appellierten dafür, jeden Menschen gleichzubehandeln – „egal, ob arm oder reich, egal, ob schwarz oder weiß“. Jeder könne gegen Diskriminierung die Stimme erheben. Auch das Publikum wurde animiert, beim Refrain des „Würde-Rap“ mitzumachen.

Die Schüler der 9a mit Lehrer Michael Bauer. © arp

Vize-Bürgermeister Michael Lindmair war ebenfalls zu der Feier erschienen. Der Schulabschluss sei ein „Meilenstein“ im Leben der Schüler, sagte er. Sie hätten gezeigt, „dass man mit Fleiß und Engagement Hindernisse überwinden und Ziele erreichen“ könne. Lindmair dankte auch den Lehrern, die „das Potenzial in jedem gesehen und gefördert“ hätten. Er wünsche allen Schülern, dass sie ihre „Träume verfolgen und Talente entfalten“ könnten. „Die Ausbildung an der Südschule hat Euch stark gemacht. Ihr bringt unsere Stadt weiter“. Auch der Elternbeiratsvorsitzende Toni Kollmeier lobte die Schüler in seiner Rede. „Das ist ein Schritt in ein neues Leben“, sagte er. Sowohl für die Eltern als auch für die Schüler sei die Schulzeit „eine Herausforderung“ gewesen. „Ich wünsche Euch, dass Ihr nicht stehen bleibt und Euch nie einreden lasst, dass Ihr unterqualifiziert seid“, wandte sich Kollmeier an die Absolventen. Sie sollten stets ihre Würde behalten.

„Ihr habt es gewollt, und Ihr habt es geschafft“

„Ihr habt es gewollt, und Ihr habt es geschafft“, freute sich Lukas Pernul, Klassenleiter der 9b. „Ihr musstet Euch beweisen und auch mal zusammenreißen.“ Natürlich habe es kleinere Streitigkeiten gegeben, gestand Pernul, doch „alles verlief in einem respektvollen Rahmen“. Es sei ihm außerdem ein „großes Anliegen“, zu betonen, „dass Ihr Teil unserer Gesellschaft seid“. Er könne die Schüler nun in dem Wissen entlassen, dass sie ihren Weg gehen werden. Franz Kraft, Leiter der Klasse V2, hob die Bedeutung der Absolventen für die Gesellschaft hervor. „Die Künstliche Intelligenz wird uns diese Arbeiten nicht abnehmen“, sagte er. „Unser Land gibt jedem die Chance, der sie nutzt“, erklärte er. Jeder bringe sich auf seine Weise in die Gesellschaft ein.

Die Schüler der Vorbereitungsklasse 2 an der Tölzer Südschule mit Lehrer Franz Kraft (li.) und Konrektor Michael Basel. © Arndt pröhl

Vor der Zeugnisübergabe stimmte Konrektor Michael Basel noch das Lied „The Sound Of Silence“ an. „Von den neunten Klassen haben mehr als zwei Drittel die Mittelschule mit dem Quali abgeschlossen“, lobte er. Bei der Vorbereitungsklasse hätten alle den Abschluss geschafft. „Die Abschlussprüfung ist nur ein Ausschnitt von dem, was ihr könnt“, sagte Basel. Die Schüler hätten viel Durchhaltevermögen bewiesen. Vor allem mit Blick auf die Corona-Schuljahre und die damit verbundene Digitalisierungsoffensive.

Als Dank für die Lehrer hatten die Schüler Geschenke vorbereitet. „Wir haben gelernt, das Ziel nie aus den Augen zu verlieren und uns niemals von jemandem runterziehen zu lassen“, sagte Schülerin Mara Nasri. Sie habe in der Zeit gelernt, wie wichtig es sei „Freundschaften zu pflegen“. „Ihr habt die Hoffnung in uns niemals aufgegeben“, schloss sich ihr Mitschüler Alicious Navo an. Zusammen mit einem Präsent des Elternbeirats wurden anschließend die Zeugnisse verliehen.

