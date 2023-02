Surrealismus-Ausstellung in Bad Tölz: Eine Welt jenseits des Wirklichen

Teilen

Weg von gewohnten Blickweisen (v. li.): Galerist Nour Nouri, Andrea Donner, Victor Hagea, Constantina Seracin und Kurator Davood Khazale bei der Eröffnung der neuen Ausstellung in der „Pashmin Art Gallery“. © Harald Kübler

Zwischen abstrakt und surreal: Die Ausstellung „Elusive Unreality“ in der Tölzer „Pashmin Art Gallery“ eröffnet dem Publikum Zugang zum Unwirklichen.

Bad Tölz – „Elusive Unreality“ – also etwa schwer fassliche Unwirklichkeit – ist der Titel einer eine Gruppenausstellung von drei europäischen Kunstschaffenden, die nun in der Tölzer „Pashmin Art Gallery“ eröffnet wurde.

Der in Hamburg ansässige renommierte Galerist Nour Nouri, der seine Tölzer Dependance erst im Juli letzten Jahres mit einer Werkschau des hier ansässigen Reliefkünstlers Daniel Fuchs eröffnet hatte, legt seitdem regelmäßig nach: In Abständen präsentierte er interessante Maler und Bildhauer, darunter mit Günther Uecker auch einen der wichtigsten deutschen Künstler der Nachkriegszeit.

Ausstellung von Victor Hagea, Andrea Donner und Constantina Seracin

Jetzt werden Werke von Victor Hagea, Andrea Donner und Constantina Seracin ausgestellt – drei interessante Kunstschaffende aus verschiedenen Generationen, die sich in unterschiedlicher Weise von gewohnten Blickweisen entfernen und dem rationalen Denken entziehen. Was passiert, wenn man die Dinge anders betrachtet? Dann kommen Abstraktion oder Surrealismus ins Spiel: Das Abstrakte stellt mehr ein Konzept oder ein Gefühl dar als die Realität. Der Surrealismus geht anders vor, indem er Elemente des Unwirklichen oder Unmöglichen in vermeintlich normale, reale Szenerien einbettet.

Die drei von Kurator Davood Khazale einfühlsam vorgestellten Künstler zeigen, wie man den Betrachter beim Experimentieren mit dem Abstrakten und Surrealen in eine andere Welt jenseits des Wirklichen mitnehmen kann. Das empfand auch die von dieser „Reise in die Unwirklichkeit“ sehr beeindruckte Moderatorin Christine Adler so.

Galerie in Bad Tölz zeigt surrealistische Gemälde

Der 74-jährige Victor Hagea ist ein deutscher Maler rumänischer Herkunft, der ursprünglich aus Siebenbürgen stammt, 1985 nach Paris und später nach Süddeutschland übersiedelte. Hagea, so sagt sein Galerist, schafft Kunstwerke mit der Schlagkraft eines „Dramas in drei Akten“. Mit Versatzstücken aus verschiedenen Epochen der Malerei komponiert er verblüffende mythenhafte, quasi antike Inszenierungen, wenn er etwa wie bei einem Puzzle die Venus von Milo, Titan Kronos und Auguste Rodins Denker in Beziehung zueinander setzt.

Ebenfalls aus Rumänien stammt die 41-jährige Künstlerin Constantina Seracin, die heute in der Schweiz lebt und Frauengestalten rahmenlos ins Bild gesetzt hat. Dank ihrer ungewöhnlichen Blickweise werden ihre eigentümlichen Porträts in Acrylfarben – etwa von Kleopatra, Marilyn Monroe oder einer wie mit einem Cello verschmelzenden Frau – zu Sinnbildern des weiblichen Eros.

„Pashmin Art Gallery“ in Bad Tölz hat großes Potenzial

Mit großflächigen pastosen Farbverläufen verblüfft die 56-jährige Schweizerin Andrea Donner. Sie stückelt alte Stoffe und Leinwände aneinander und lässt mit unterschiedlichen natürlichen Materialien wie Asche, Kalk, Erde und Wachs einzigartige, unverwechselbare Kunstwerke entstehen, die Vergängliches gleichsam zu neuem Leben erwecken und im Betrachter Emotionen auslösen.

Die „Pashmin Art Gallery“ hat fraglos das Potenzial, Strahlkraft weit über Bad Tölz hinaus zu entfalten, scheint hier aber noch nicht so gut vernetzt zu sein, dass das auch im öffentlichen Bewusstsein angekommen ist. Die einheimische Kunst- und Kulturgemeinde hat das bislang noch nicht angemessen zur Kenntnis genommen.

Die Ausstellung in der „Pashmin Art Gallery“ in der Tölzer Säggasse 7 ist bis 4. März jeweils von Montag bis Freitag von 14 bis 20 Uhr und am Samstag von 11 bis 18 Uhr bei freiem Eintritt zugänglich.

Von Rainer Bannier

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.