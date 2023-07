SV Bad Tölz: Unverhoffte Wahl zur Vorsitzenden

Von: Melina Staar

Teilen

Die Vorstandschaft des SV Bad Tölz (v. li.): Willi Herz (Abteilungsleiter Fußball), Thomas Wilka (Jugendleiter), Peter Waldherr (Abteilungsleiter Basketball), Franz Erhard (3. Vorsitzender), Hans Adlwarth (2. Vorsitzender), die neue Vorsitzende Andrea Schneider, Karsten Bauer (Sportreferent Stadt Bad Tölz), Kassier Oliver Hoy und Schriftführer Enrico Machka. © Patrick Staar

In der Hauptversammlung des SV Bad Tölz stehen Neuwahlen an: Andrea Schneider folgt Sebastian John als Vorsitzende mit einem denkbar knappen Wahlergebnis.

Bad Tölz – Andrea Schneider war sichtlich überrascht, als sie am Mittwoch denkbar knapp zur neuen SV-Vorsitzenden gewählt worden war. „Ich hab’ keine Rede vorbereitet, weil ich nicht damit gerechnet habe.“ 31 anwesende Mitglieder hatten für die bisherige Schriftführerin gestimmt, 30 für Manfred Bimmel, der als Nachwuchstrainer im Verein tätig ist.

Schneider folgt auf Sebastian John, der sich nach vier Jahren als Vorsitzender nicht mehr aufstellen ließ. Zweite Vorsitzende Veronika Müller ließ in Abwesenheit erklären, dass sie aus persönlichen Gründen ebenfalls aus der Vorstandschaft ausscheide. Für die anderen Ämter gab es jeweils nur einen Kandidaten. Alle wurden mit großer Mehrheit gewählt. Der bisherige Dritte Vorsitzende Hans Adlwarth ist nun Zweiter. Franz Erhard ist neuer Dritter Vorsitzender, Enrico Machka übernimmt das Amt des Schriftführers von Andrea Schneider. Im Amt bestätigt wurde Kassier Oliver Hoy.

Über 100 neue Mitglieder in zwei Jahren

Zuvor berichtete Sebastian John, dass der SV in den vergangenen zwei Jahren um 100 Mitglieder gewachsen sei auf – Stand Mittwochabend – 777. „Das spricht für die gute Arbeit im Verein.“ Allein etwa 240 Kinder spielen beim SV im Nachwuchs Fußball, verteilt auf 14 Teams, betreut von 25 Trainern, wie Jugendleiter Thomas Wilka berichtete. „Bei uns gab es keine Corona-Delle.“ So schön die große Zahl an Kindern und Jugendlichen ist, die den SV als sportliche Heimat bezeichnen, so stellt es die Jugendleitung doch auch vor Herausforderungen. „Es ist eine große Aufgabe, den Trainings- und Spielbetrieb zu managen und alle Teams auf den Plätzen unterzubringen.“ Es sei auch nicht leicht für die Trainer, mit so großen Gruppen an Kindern zu arbeiten, „daher meinen größten Respekt und Dank an das bestehende Trainerteam“. Ebenfalls bemerkenswert: Aus den eigenen Reihen gingen inzwischen sechs Schiedsrichter hervor – die teilweise höherklassig im Einsatz sind.

Leuchtturm-Verein in Sachen Mädchen-Fußball

Seit dieser Woche kann sich der SV außerdem „Leuchtturm-Verein“ in Bezug auf Mädchenfußball nennen. Im Herbst soll dazu im Clubheim die erste Nachwuchsveranstaltung stattfinden. Inzwischen haben sich zwei eigene Mädchen-Nachwuchsteams etabliert. „Wir hoffen, dass wir alle bei uns behalten können“, sagte Abteilungsleiter Enrico Machka. Um das zu gewährleisten, wurde wie berichtet eine große Frauen-Spielgemeinschaft von SV, Wackersberg, Lenggries und Gaißach gegründet.

Von der guten Nachwuchsarbeit profitieren auch die Erwachsenen-Teams, wie Willi Herz betonte. „Insgesamt gibt es im Spielkreis immer mehr Spielgemeinschaften. Wir sind hier gegen den Trend.“ Zahlreiche A-Junioren konnten und können in die Herrenmannschaften integriert werden. Herz war sich sicher: „Die Zukunft des Tölzer Fußballs ist auf alle Fälle Gelb und Schwarz.“

Manni Schwabl kommt zum Jubiläumsspiel

Der SV hat für die nächste Zeit große Pläne. Für diesen Winter sind wieder die Hallenmasters geplant – sofern es mit den Hallengebühren keine Schwierigkeiten gibt. Außerdem ist eine Planungsgruppe eifrig damit beschäftigt, sich auf die 100-Jahr-Feier im Jahr 2025 vorzubereiten.

Wie Sebastian John ankündigte, gibt es bereits ein Highlight: „Ich habe die Zusage von Manni Schwabl, dass Unterhaching zu einem Jubiläumsspiel kommt.“

Steigende Energiekosten und Hallenmiete Nachdem die Saison 2021/22 finanziell noch stark von Corona geprägt gewesen sei, habe man ab 2022 endlich wieder Feiern abhalten dürfen, sagte Kassier Oliver Hoy. Zu verschiedenen Anlässen wie dem Nachtflohmarkt bewirtete der SV außerdem die Besucher. Das brachte Einnahmen in die Kassen. In diesem Jahr sei das Fest im Bürgergarten besonders gut gelaufen. Auch habe man treue Werbepartner, steigende Beitragseinnahmen durch mehr Mitglieder sowie verschiedene Zuschüsse erhalten und einen Wirt, der stets seine Pacht zahlt. „Andere haben alle paar Jahre einen Wirtewechsel oder müssen es selbst machen.“

Die Ausgaben hätten sich im Normalbereich bewegt, auch wenn die Strompreise stark gestiegen seien. „Wir haben einen Puffer, aber den werden wir auch brauchen.“ Damit meinte er vor allem das Thema Energiekosten sowie die diese Woche im Kreistag beschlossene Steigerung der Hallengebühren für die Vereine. „Unsere Badminton- und Basketball-Abteilungen brauchen die Halle und die Fußballer manchmal auch.“ Karsten Bauer, Sportreferent im Stadtrat, versicherte: „Die Stadt wird die Vereine sicher nicht hängen lassen.“ In der Hauptversammlung vor zwei Jahren hatte Bauer dem SV die Erneuerung des Flutlichts zugesagt, das auf LED umgestellt werden soll. Bauer: „Wir werden es aber leider noch einmal verschieben müssen.“