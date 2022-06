Symbolischer Fackellauf der Schützenjugend - Tölzer Gau beteiligt

Teilen

Die Übergabe der Fackel fand vor traumhafter Kulisse auf dem Reutberg statt. 1. Gaujugendleiter Josef Kremmer (re.) aus Holzkirchen überreichte das gute Stück an die 1. Jugendleiterin des Gaus Bad Tölz, Andrea Langheinrich (6. v. re.) © dh

Das 50. Jubiläum der Olympischen Spiele 1972 in München nimmt die Bayerische Schützenjugend (BSSJ) zum Anlass, einen symbolischen Fackellauf durch alle 106 Schützengaue im Bayerischen Sportschützenbund (BSSB) zu veranstalten.

Bad Tölz/Sachsenkam –Der Fackellauf steht für die Verbundenheit der Sportschützinnen und Sportschützen untereinander. Die Fackeln werden von Schützengau zu Schützengau und von einer Gaujugendleitung an die nächste übergeben. Natürlich ist auch der Schützengau Bad Tölz daran beteiligt.

Schützengau Bad Tölz ist beteiligt

Da die Übergabe der extra gefertigten Guschu-Fackeln an markanten Orten stattfinden soll, trafen sich die Vertreter der Vorstandschaft vom Gau Bad Tölz und deren Kollegen aus Holzkirchen am Reutberg bei Sachsenkam. Die Übergabe erfolgte bei bestem Wetter vor traumhafter Kulisse. 1. Gaujugendleiter Josef Kremmer aus Holzkirchen überreichte die Fackel an die 1. Jugendleiterin des Gaus Bad Tölz, Andrea Langheinrich. Insgesamt sind acht symbolische Fackeln, in Anlehnung an die acht Schützenbezirke im BSSB, in Bewegung. Der Fackellauf endet am Samstag, 30. Juli, auf der Olympia-Schießanlage in Garching-Hochbrück. (Hans Demmel)

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.