Tafeln im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen stellen sich auf mehr Abholer ein

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Jede Woche verteilen die Tafeln im Landkreis Lebensmittel an hunderte Menschen. © Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Immer mehr ukrainische Kriegsflüchtlinge erreichen das Tölzer Land. Die Tafeln im Landkreis stellen sich auf eine wachsende Zahl von Abnehmern ein.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Mehr als 300 ukrainische Kriegsflüchtlinge sind bereits im Landkreis registriert. Tatsächlich dürften es sogar einige mehr sein, weil viele nicht über die offiziellen Zuteilungen die Unterkünfte erreichen, sondern durch private Initiativen und Kontakte. Viele von ihnen haben durch den Krieg alles verloren. Die vier Tafeln im Landkreis stellen sich in den kommenden Wochen auf mehr Kunden ein. Allerdings ist die Menge der zu verteilenden Lebensmittel endlich. In Tölz wird daher momentan überlegt, Nahrungsmittel zuzukaufen.

Mehr als 140 Abnehmer werden bei der Tölzer Tafel schwierig

„Im Moment ist die Lage aber noch entspannt“, sagt der Tölzer Tafel-Sprecher Reinhold Pohle. Vergangenen Samstag seien die ersten Flüchtlinge zur Verteilung gekommen. „Etwa ein Dutzend war da“, sagt Pohle. Insgesamt kommen zurzeit rund 100 Abnehmer jede Woche zur Tölzer Tafel, hinter denen aber oft vier oder fünf weitere Familienmitglieder stehen. „Zu Hochzeiten, als wir drei Ausgabestellen in der Stadt hatten, waren es 140 Abnehmer. Das schaffen wir“, sagt Pohle. „Mehr wird schwierig. Wir können ja nur das verteilen, was wir haben.“

Vor allem Kartoffeln wären wichtig

Die Supermärkte und Bäckereien würden die Tafel nach Kräften unterstützen. An noch mehr Lebensmittel zu kommen, sei schwierig. Bleibt die Idee, Nahrungsmittel zuzukaufen. Das widerspricht zwar dem Grundgedanken der Tafeln, Essen vor der Tonne zu bewahren. „Auf der anderen Seite bekommen wir Geldspenden, die wir dafür benutzen könnten“, sagt Pohle. „Beispielsweise wissen wir, dass in der Ukraine viele Kartoffeln gegessen werden.“ Diese landen allerdings selten bei den Waren, die die Supermärkte an die Tafeln abgeben. Daher diskutiere man gerade, ob man Kartoffeln zukauft oder – noch besser – Spender findet, die Kartoffeln bereitstellen.

Tölzer Tafel arbeitet künftig mit mehr Helfern

Die Tölzer Tafel rüstet sich ab dem kommenden Samstag jedenfalls schon einmal für eine größere Zahl an Abholern. Das Helferteam sei aufgestockt worden, so Pohle. Ab 26. März werden dann die Abholzeiten etwas verändert. Außerdem werde man eine Mitarbeiterin des BRK – es ist Träger der Tafel – bitten zu dolmetschen, so Pohle.

Erste ukrainische Kunden bei den Tafeln Kochel und Lenggries

Auch in Kochel gab es am vergangenen Montag bereits die ersten vier ukrainischen Abholer, sagt Thomas Schneider. Man werde nun sehen müssen, wie sich das Ganze entwickelt. Auf Kriegsflüchtlinge stellt sich auch die Lenggrieser Tafel ein. „Wir tun, was wir tun können in dem ganzen Wahnsinn“, sagt Birgitta Opitz mit Blick auf den Krieg in der Ukraine. Wer von den Flüchtlingen noch keine Sozialcard habe, der könne auch einfach seinen Pass vorzeigen. Man werde das unbürokratisch regeln, sagt die Lenggrieserin. Unterstützung gibt es auch vom Verein „Nur a bisserl Zeit“, dessen Vorsitzende Opitz ist. Eine junge ukrainische Mutter, die mit zwei Kindern in Lenggries unterkam, wurde mit dem Nötigsten versorgt.

Geretsrieder-Wolfratshauser Tafel: „Haben 2015 geschafft, wir schaffen das jetzt auch“

Rund 700 Menschen versorgt die Geretsrieder-Wolfratshauser Tafel jede Woche mit Lebensmitteln. Vergangenen Samstag waren die ersten Kriegsflüchtlinge unter den Kunden. „Es waren aber noch nicht so viele“, sagt die stellvertretende Vorsitzende Claudia Brenner. Man blicke nicht mit Sorge auf die kommenden Wochen. „Wir harren eher der Dinge, die da auf uns zukommen und hoffen, dass wir helfen können.“ Bedenken müsse man immer, „dass die Tafeln keine Vollversorgung leisten können“. Es gehe nur um eine Unterstützung. Das sei der Auftrag der Tafeln, die schon herausfordernde Zeiten bewältigt haben – beispielsweise 2015 zur Hochzeit der Asylbewerberankünfte. Brenner: „Wir haben 2015 geschafft, wir schaffen das jetzt auch.“

