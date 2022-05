Tafeln im Tölzer Land brauchen helfende Hände, Dolmetscher und Spenden

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Teilen

Die Tafeln im Landkreis brauchen Unterstützung. © Felix Kästle

Immer mehr Menschen im Tölzer Land benötigen die „Tafeln“, um sich mit ausreichend Lebensmitteln versorgen zu können. Nun aber brauchen die Ehrenamtlichen selbst Hilfe.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Die Lage der „Tafeln“ im südlichen Landkreis ist durch den stetigen Zustrom an Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine weiterhin angespannt (wir berichteten). Auf ihre Situation machten die Sprecher der Tafeln Bad Tölz, Lenggries und Loisachtal – Träger ist jeweils das BRK – in einem Pressegespräch aufmerksam – und sie zeigten auf, wie man helfen kann.

319 – das war die höchste Anzahl von Abholern, die Marianne Huschka (Tölz) an einem der letzten Samstage registriert hat. Vor dem Krieg kamen rund 90 Menschen, um gespendete Lebensmittel abzuholen. In Lenggries habe sich die Zahl auf 50 bis 60 Kunden verdoppelt, erklärte Birgitta Opitz. „Von 30 auf 70“ ging es laut Thomas Schneider für die Tafel Loisachtal, die in Kochel die Waren ausgibt. „Für die Helfer ist die Situation schwierig. Sie sind an der Grenze der Belastbarkeit“, sagte Helmut Kulla, stellvertretender BRK-Geschäftsführer. Natürlich habe es auch in der Flüchtlingskrise 2015/16 eine Zunahme an Abholern gegeben. „Aber da ging es nicht so sprunghaft. Das Tempo jetzt ist heftig.“

Lenggries und Bad Tölz haben die Anzahl der Helfer an den Ausgabe-Tagen aufgestockt. Mehr als 20 Ehrenamtliche sind beispielsweise samstags in Bad Tölz im Einsatz. Positiv sei, dass sich nach einem Zeitungsaufruf über ein Dutzend neue Helfer gemeldet habe, sagt Sprecher Reinhold Pohle.

Kleine Tafeln unter „unglaublichem Druck“

Die Tafeln werden von vielen Supermärkten, Bäckern und anderen Läden unterstützt, bei denen nicht verkaufte Ware abgeholt werden kann. Allerdings sei die Menge natürlich „auf demselben Level geblieben“ wie vor der Flüchtlingswelle, sagte Kulla. Mit Blick auf die gestiegenen Rohstoffpreise befürchtet Huschka auch, dass die Menge in Zukunft eher abnehmen wird. Dem blicken die Helfer mit Sorge entgegen. „Denn die Angstkulisse für jeden Ehrenamtlichen ist, dass Menschen an der Tafel anstehen, und man nichts mehr hergeben kann“, sagt Kulla. Gerade für kleinere Tafeln sei es „schon jetzt ein unglaublicher Druck“, ergänzt Opitz. „Wir zählen ständig, was wir noch haben.“

Allerdings dürfe man auch nie vergessen, welcher Grundgedanke hinter den „Tafeln“ steht, merkt Kulla an. Ziel war und ist es, noch gute Lebensmittel, die nicht mehr verkauft werden können, vor der Tonne zu bewahren und an finanziell schwächere Menschen zu verteilen. Das sei aber immer nur als Zusatzangebot gedacht gewesen, durch das dem Abholer an anderer Stelle etwas mehr Geld übrig bleibt. Die „Tafeln“ würden keine Vollversorgung bieten. Das wissen aber einige der neuen Kunden nicht und kommen deshalb mit falschen Erwartungen zu den Ausgabeterminen. „Es wäre gut, wenn die Helferkreise oder auch die gastgebenden Familien erklären könnten, was die Tafeln leisten können“ – und was eben nicht, sagt Kulla.

Helfende Hände und Lebensmittelspenden werden gerne angenommen

Und wie kann man die Arbeit der Ehrenamtlichen am Besten unterstützen? Gesucht werden „helfende Hände“ und auch Dolmetscher, die Ukrainisch und/oder Russisch sprechen. Gerne genommen werden auch Lebensmittelspenden. „Im Moment bekommen wir schon von vielen Privatleuten Lebensmittelspenden, dafür sind wir sehr dankbar“, sagt Pohle. Haltbare Sachen stehen hoch im Kurs, aber auch Kisten mit Karotten, Äpfeln und anderem Obst und Gemüse sind willkommen. Vorbeibringen kann man die Spenden in Bad Tölz samstags ab etwa 9 Uhr in der Südschule. Erreichbar sind die Tafel-Verantwortlichen Reinhold Pohle und Dagmar Karl unter Telefon 0 80 41/7 93 52 21. In Lenggries kann man Spenden mit Birgitta Opitz (0 80 42/52 11) absprechen, im Loisachtal mit Thomas Schneider (0 88 57/12 95).

Auch Geldspenden sind möglich – und zwar über das Konto des BRK-Kreisverbands: IBAN DE18 7005 4306 0000 0280 01. Im Verwendungszweck der Spende muss der Name der Tafel angegeben werden.

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.