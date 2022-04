Tafel-Ausgabestellen: Viele sind am Limit mit Lebensmitteln und Helfern

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Die Tölzer Tafel gibt jeden Samstag mittlerweile weit über 150 vorgepackte Kisten mit Lebensmitteln aus. Tölzer Tafel braucht dringend neue Helfer

Jeden Tag erreichen mehr Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine flüchten, den Landkreis. Vielen von ihnen ist nichts geblieben. In ihrer Not wenden sie sich auch an die vier Tafeln. Die sind aber mittlerweile am Limit – und fühlen sich oft alleingelassen.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Thomas Schneider klingt am Telefon erschöpft. Am Vormittag hat die Tafel Loisachtal Lebensmittel ausgegeben. 74 Menschen standen an, um Nahrungsmittel zu ergattern. „Normalerweise haben wir 25 bis 30 Abholer“, sagt Schneider. Doch seit Wochen steigt die Zahl kontinuierlich. „Bis jetzt hat die Arbeit immer Spaß gemacht“, sagt Schneider, der wie alle Tafel-Helfer ehrenamtlich arbeitet. Aber mittlerweile sei es einfach „der Wahnsinn“. Die Lebensmittel, die Supermärkte und andere Geschäfte spenden, reichen längst nicht mehr aus. Daher kauft die Loisachtaler Tafel, die in Kochel verteilt, zu. Etwa 100 Euro würden hier jede Woche aus Spenden investiert, sagt Schneider. Trotzdem reiche es „gerade so“.

Er sei „enttäuscht“, sagt Schneider – darüber, dass die Verantwortung und die Arbeit einfach auf die Ehrenamtlichen abgewälzt werden. Das Problem: Jeder Flüchtling bekommt eine Sozialcard, die zum Abholen bei der Tafel berechtigt. Keiner der Verantwortlichen habe aber mit den Tafeln gesprochen, ob und wie sie den Ansturm bewältigen können.

Lenggries: „Lebensmittel reichen bei Weitem nicht mehr“

Diese Frustration kann Birgitta Opitz durchaus nachvollziehen. Es sei schon erstaunlich, welche Selbstverständlichkeit hier bei den Tafeln vorausgesetzt werde, sagt die Lenggrieserin. Auch bei ihr in der Gemeinde hat sich die Zahl der Abholer in den vergangenen Wochen verdreifacht. „Am letzten Samstag waren es fast 70 Leute. Was wir an Lebensmitteln bekommen, reicht bei Weitem nicht mehr.“ Dabei seien die Geschäfte „unglaublich bemüht“, und auch private Spenden erreichen die Lenggrieser Tafel, betont Opitz. „Wir haben auch einen Aufruf über die Kirchen gemacht, dass jeder beim Einkauf doch ein zusätzliches Teil mitnehmen könnte.“ Sie geht aber davon aus, dass mit Blick auf die steigenden Lebensmittel- und Rohstoffpreise die verfügbaren Essensspenden in Zukunft eher weniger werden. „Dann werden die Tüten, die wir verteilen, sehr viel kleiner werden.“ Und dabei sei kein Ende bei den steigenden Abholer-Zahlen in Sicht.

Firmlinge helfen mit

Schön sei, dass die Stimmung beim Verteilen so gut ist, sagt Opitz. „Es läuft sehr harmonisch“ – und das, obwohl sich die Tafel längst vom Verteilen nach einem Nummern-System verabschiedet hat. „Das schaffen wir zeitlich einfach nicht mehr. Aber es ist schön zu sehen, dass die älteren Tafelkunden nach vorne gelassen werden, damit sie nicht so lange stehen müssen“, sagt Opitz. Außerdem gibt es für die Ehrenamtlichen derzeit tatkräftige Unterstützung von den Firmlingen. „Wir hoffen, dass der eine oder andere als Helfer bei uns hängen bleibt“, sagt Opitz.

Deutlicher Zuwachs auch in Geretsried

Einen „deutlichen Zuwachs“ bei den Abholer-Zahlen verzeichnet auch die Geretsrieder-Wolfratshauser Tafel. Um die 100 kamen zuletzt in Geretsried, „in Wolfratshausen waren es bis zu 150, aber im Moment kommen wir noch gut klar – personell und auch was die Versorgung mit Lebensmitteln anbelangt“, sagt Claudia Brenner, Zweite Vorsitzende und Pressesprecherin. Generell freue man sich aber natürlich immer über weitere Helfer, die mit anpacken wollen. Und auch private Lebensmittelspenden werden gerne angenommen. Brenner bittet allerdings darum, diese der Tafel nicht einfach vor die Tür zu stellen, sondern sich vorher telefonisch unter 01 51/20 53 03 00 zu melden. So könne man auch klären, was wirklich gebraucht werde, sagt Brenner.

Tölz braucht weitere Helfer

Dringend weitere Helfer braucht die Tölzer Tafel – vor allem auch mit Blick auf die Sommermonate und die Urlaubszeit. „Die große Anzahl von Flüchtlingen aus der Ukraine hat zu einer deutlichen Mehrbelastung der Helfer geführt“, sagt Sprecher Reinhold Pohle. Daher sind weitere Ehrenamtliche hoch willkommen. Wer also an mindestens einem Samstag im Monat etwas Zeit erübrigen kann – die verschiedenen Schichten sind zwei bis fünf Stunden lang – darf sich gerne unter Telefon 0 80 41/ 7 93 52 21 oder E-Mail an dagmarkarl45@gmail.com melden. 170 Abholer – hinter vielen verbergen sich ganze Familien – kamen zuletzt zur Tafelverteilung. Tendenz: weiter steigend. „Niemand weiß, wie lange das anhält“, sagt Pohle. Auch er kritisiert die Selbstverständlichkeit, mit der Arbeit bei den Tafeln abgeladen werde. „Die offiziellen Stellen machen es sich schon sehr leicht.“

