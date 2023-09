Tag des offenen Denkmals: Thomas-Mann-Villa besichtigen und zum Wasserschloss fahren

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Auch die Thomas-Mann-Villa an der Heißstraße in Bad Tölz ist Teil des Programms zum Tag des offenen Denkmals. © Klaus Haag

Den Tag des offenen Denkmals gibt es mittlerweile seit 30 Jahren. Am Sonntag, 10. September, wird wieder dazu eingeladen. Und auch dieses Mal öffnen sich Türen, die sonst verschlossen bleiben.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Es sei wieder ein „sehr spannendes Programm“, verspricht Vize-Landrat Thomas Holz bei der Vorstellung, zu der er gemeinsam mit Kreisheimatpfleger Thomas Lauer eingeladen hat. Gefeiert werde heuer übrigens auch nicht nur der 30. Geburtstag des Aktionstags, sondern auch 50 Jahre Denkmalschutzgesetz, sagt Holz. Der Landkreis habe zudem eine „der größten Denkmaldichten in Bayern“, ergänzt Lauer. Diese würden auch oft die Landschaft prägen. Die Wertschätzung der Bevölkerung müsse man immer wieder stärken – und genau dafür soll auch der Tag des offenen Denkmals sorgen. Holz nutzte die Gelegenheit, „um allen zu danken, die bereit sind, Denkmäler zu erhalten, und sie auch zugänglich machen“.

Bauernhaus von 1604 in Gaißach ist zu besichtigen

„Eines der ältesten Gebäude im Landkreis“ steht beispielsweise in Gaißach. 1604 sei das ehemalige Kleinbauernhaus errichtet worden, erklärt Lauer. Schon im vergangenen Jahr zeigte Familie Huber den Besuchern, wie es sich in einem Denkmal auch heute noch gut leben lässt. Einblicke gibt es in Gaißach zudem in ein ehemaliges Bauernhaus aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhundert. In Lenggries kann ebenfalls ein ehemaliges Bauernhaus – von außen – besichtigt werden.

Eine Kirchenführung durch die barocke Stiftskirche St. Peter und Paul in Beuerberg ist im Programm. © privat

Wie groß das Interesse der Bevölkerung ist, hinter diese sonst verschlossenen Türen zu blicken, weiß Lauer aus eigener Erfahrung. Im vergangenen Jahr öffneten der Kreisheimatpfleger und seine Frau ihr eigenes Heim in Gaißach. Das ehemalige Bauernhaus stammt aus dem Jahr 1731. „In drei Stunden waren 300 Leute da“, sagt Lauer. Das zeige, wie groß die Wertschätzung der Menschen hier sei. Heuer pausiert Lauer, im kommenden Jahr beteilige er sich mit seinem Haus aber wohl wieder.

Walchenseekraftwerk ist Publikumsmagnet

Mit im Programm ist natürlich auch wieder der größte Publikumsmagnet der vergangenen Jahre: das Walchenseekraftwerk, das im kommenden Jahr seinen 100. Geburtstag feiern wird. Den ganzen Tag über kann man mit der Standseilbahn zum Wasserschloss hinauf fahren oder das Info-Zentrum und die Maschinenhalle besuchen. „Das ist immer das Highlight“, sagt Thomas Holz nicht ohne Stolz. Schließlich ist er nicht nur Vize-Landrat, sondern auch Kochler Bürgermeister.

Das Walchenseekraftwerk und die Auffahrt zum Wasserschloss locken jedes Jahr am Denkmaltag viele Besucher an. © OliverBetz.DE

Auch weitere „Klassiker“ sind am Sonntag im Programm: In er Staffel-Alm kann man die Fresken von Franz Marc bestaunen. Mit Jost Gudelius geht es bei einer Bergwanderung zu den Grenzsteinen von 1584 an der Schronbachalm. Die Burgruine Hohenburg kann bei einer Führung erkundet werden genauso wie der Lenggrieser Kalvarienberg und die Dietramszeller Leonhardikapelle.

Stellten das Programm vor: Kreisheimatpfleger Thomas Lauer (li.) und Vize-Landrat Thomas Holz. © Arndt Pröhl

In Bad Tölz gibt es Einblicke in ein ehemaliges Flößerhaus und die Thomas-Mann-Villa, in Beuerberg eine Kirchenführung durch die barocke Stiftskirche St. Peter und Paul. Zudem ist eine Bus-Exkursion im Angebot: Von Wolfratshausen geht es zu den historischen Synagogen von Binswangen und Buttenwiesen.

Tag des offenen Denkmals am 10. September: Das Programm

Bad Tölz: Thomas-Mann-Villa; Heißstraße 21, geöffnet 14 bis 17 Uhr; Führung mit Martin Hake.



Bad Tölz: ehemaliges Flößerhaus, Am Bache 3, 14 bis 17 Uhr, Führung mit Max Schneider.



Beuerberg: Führung durch die barocke Stiftskirche St. Peter und Paul. An diesem Beispiel erfahren die Teilnehmer , wie ein Kunst-Transfer gelang: Italienische Handwerker und Künstler kamen nach Bayern, um eine neue Ästhetik umzusetzen, die es bereits in Italien, Frankreich und Böhmen gab. Führung um 12 Uhr.



Dietramszell: Leonhardikapelle; geöffnet bis 17 Uhr; Führung mit Barbara Regul um 14 Uhr.



Gaißach: ehemaliges Kleinbauernhaus aus dem ersten Viertel des 17. Jahrhunderts, Steinbachau 12, saniert zu Wohnzwecken, 14 bis 17 Uhr, Führung mit Familie Huber.



Gaißach: ehemaliges Bauernhaus, Untermberg 4, 14 bis 17 Uhr, Führung mit Gräfin Wallwitz.



Jachenau: Staffelalm am Rabenkopf mit Fresken von Franz Marc, 10 bis 17 Uhr Alm geöffnet mit Bewirtung, nachmittags Führungen. Aufstieg circa 2,5 Stunden von Jachenau oder Pessenbach oder Kochel am See.



Jachenau/Lenggries: Bergwanderung mit Jost Gudelius zu Grenzsteinen von 1584 an der Schronbachalm, Treffpunkt um 10 Uhr am Sylvensteinparkplatz unterhalb des Damms (Isarbrücke). Nachfragen unter Telefon 0 80 430/333. Die Wanderung dauert etwa drei Stunden, 200 Höhenmeter sind zu überwinden. Festes Schuhwerk ist nötig. Brotzeit und Getränke mitbringen.



Kochel am See: Walchenseekraftwerk; Infozentrum und Maschinenhalle geöffnet von 9 bis 17 Uhr. Ganztägige Auffahrten mit der Standseilbahn zum Wasserschloss (letzte Bergfahrt 16 Uhr, letzte Talfahrt 16.30 Uhr). Keine Anmeldung erforderlich.



Lenggries: Burgruine Hohenburg, Führung mit Stephan Bammer um 13.30 Uhr; Treffpunkt am Wanderparkplatz Hohenburg. Findet nicht bei Regen statt.



Lenggries: Kalvarienberg Hohenburg, 12 bis 19 Uhr Kapellen geöffnet; 15.30 Uhr Führung mit Johannes Janßen, Treffpunkt vor der Kreuzigungsgruppe am Kalvarienberg.



Lenggries: ehemaliges Bauernhaus (Gufelmühle), Mühlbach 11, 14 bis 17 Uhr Führung von außen mit Gräfin Pilati.



Wolfratshausen: Bus-Exkursion zu den historischen Synagogen von Binswangen und Buttenwiesen, Veranstalter: Erinnerungsort Badehaus Waldram, Abfahrt 8 Uhr in Wolfratshausen, Rückkehr gegen 20 Uhr; Kostenbeitrag: 25 Euro. Anmeldung unter Telefon 0 81 71/2 57 25.



Weitere Informationen gibt es im Internet auf www.tag-des-offenen-denkmals.de