Der Tag des offenen Denkmals am 8. September: Das ist in Bad Tölz-Wolfratshausen geboten

Wenn am 8. September in der ganzen Republik wieder der „Tag des offenen Denkmals“ begangen wird, öffnen auch im Landkreis zahlreiche Kirchen und historische Gebäude ihre Pforten, die ansonsten häufig verschlossen sind.

Bad Tölz-Wolfratshausen - Generell ist mit einem großen Andrang zu rechnen, etwa am Walchenseekraftwerk. Es ist jedes Jahr der Renner im Angebot. Aber auch an den neuen Stationen dürfte das Interesse groß sein. So öffnet beispielsweise das Schusterhaus in Kochel am See erstmals seine Pforten für die Öffentlichkeit. Die Gemeinde Kochel erwarb das denkmalgeschützte Gebäude im Jahr 2014, vier Jahre nachdem der letzte Bewohner des Hauses gestorben war. Seit 2015 sind zahlreiche Mitglieder des „Vereins für Heimatgeschichte im Zwei-Seen-Land“ um den Vorsitzenden Max Leutenbauer damit beschäftigt, das Schusterhaus in ein Heimatmuseum umzuwandeln. Das Haus ist am Sonntag von 11 bis 17 Uhr geöffnet, und zu jeder Stunde gibt es eine Führung.

In Bad Tölz können sich Interessierte erstmals die Winzererkapelle in der Stadtpfarrkirche Maria Himmelfahrt anschauen. Claus Janßen, Vorsitzender des Historischen Vereins, bietet um 11 und um 14 Uhr eine Führung an.

Das ist geboten am Tag des offenen Denkmals

Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Bad Tölz mit Winzererkapelle: Führungen um 11 und 14 Uhr mit Claus Janßen. Treffpunkt Frauenfreithof 1 am Renaissance-Portal der Kapelle.