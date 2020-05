Tagespflege in einem Seidl-Bau

Am Kogel stehen einige der schönsten alten Tölzer Villen aus der Zeit der Jahrhundertwende. Eine besonders geschichtsträchtige ist das Anwesen Mignon am Kogelweg 10. Laut Denkmalbuch ist es vermutlich ein Bau von Gabriel von Seidl. Hier ist nun eine Tagespflege drin.

Bad Tölz – In dem kurz nach 1900 gebauten Haus wollen Ingrid Krafft-Otto und Birgit Gahler-Schäffler ihre bestehende Tagespflege-Einrichtung vom 10 bis 15 Plätze erweitern. Der Tölzer Bauausschuss stimmte schon mal zu.

Das Haus gehört seit gut zehn Jahren einem Münchner Architekten-Ehepaar, das das historische Gebäude mit viel Liebe zum Detail saniert hat. Das kann man zum Beispiel an den originalen Holzfenstern und Türen samt Beschlägen ablesen. Seit vielen Jahren ging Ingrid Krafft-Otto bei ihrer Hunde-Runde an dem Haus vorbei und dachte bei sich: „Das wäre das Richtige für mich.“ Im vergangenen Sommer, als sie an eine Erweiterung ihrer Tagespflege-Einrichtung an der Schützenstraße dachte und im Internet auf die Suche nach geeigneten Immobilien ging, ploppte ausgerechnet die Anzeige auf, dass die Villa Mignon zu vermieten sei. Sie war am selben Tag eingestellt worden.

„Leute waren begeistert“

Der Mietvertrag gilt seit 1. November. Seitdem wurde das Haus für die Bedürfnisse der Tagespflege eingerichtet. 18 Plätze bieten Krafft-Otto und Gahler-Schäffler seit Januar 2018 im neu gebauten Hörmann-Bau an der Schützenstraße an. Nach schleppendem Beginn wurde das Angebot von Angehörigen von Pflege-Patienten so gut angenommen, „dass wir fünf Tage die Woche ausgebucht sind“, sagt die gelernte Krankenschwester und ausgebildete Pflegedienstleiterin. Nun soll am Kogelweg die Filiale entstehen, die im Unterschied zur barrierefreien Schützenstraße den etwas mobileren Patienten vorbehalten sein soll. „Wir haben 10 bis 15 Plätze bei der Pflegekasse beantragt“, sagt Krafft-Otto und bezeichnet das Raumprogramm des Hauses als nahezu ideal. Man habe einen Speisesaal mit teils originalem alten Mobiliar sowie Kachelofen, einen schönen Wintergarten, Ruhe-, Fitness- und Kreativräume sowie einen Garten und eine große Küche. Bei einem Probebetrieb hätten ihre Leute gar nicht mehr weggewollt, erzählt die Unternehmerin. „Die waren begeistert.“

Entlastung für Angehörige

Das Haus ist picobello hergerichtet, sogar Spiele, Bücher, Trimmgeräte und elektrische Ruhesessel warten schon auf ihre Nutzer. Ein paar Hürden müssen Krafft-Otto und Gahler-Schäffler indes noch nehmen. Der Tölzer Bauausschuss begrüßte das Vorhaben einmütig. Johannes Gundermann (Grüne) machte darauf aufmerksam, dass die Verkehrssituation am Kogelweg „sehr angespannt“ ist. „Längerfristig bedarf das einer Lösung.“

Michael Lindmair (FWG) legte sich ins Zeug für den Antrag. Die Kunden würden täglich mit einem Shuttle-Service von zuhause abgeholt und gebracht und abends wieder abgeholt. Nun muss der Nutzungsänderungsantrag noch im Landratsamt genehmigt werden. Eine Voraussetzung dafür wird auch ein ausreichendes Brandschutzkonzept sein. Krafft-Otto, die selbst auch in der Villa wohnt, ist zuversichtlich: „Wir bringen schon eine große Leistung zur Entlastung von pflegenden Angehörigen.“ Gerade jetzt in der Corona-Zeit hätten die beiden Betreiberinnen eine Menge Anrufe bekommen, „wann wir wieder anfangen“.

