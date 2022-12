Tankstellenkunden abgezockt: Tölzer Polizei warnt vor Betrügerpärchen

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Mit einem Trick kam das Betrügerpärchen in Bad Tölz nun an 40 Liter Diesel. © Andreas Friedrichs via IMAGO

Die Tölzer Polizei warnt vor einem Betrügerpärchen, das seit Monaten in Bayern sein Unwesen treibt. Die beiden täuschen Notfälle vor und zocken so unter anderem Tankstellenkunden ab.

Bad Tölz - Zu einem Betrugsfall kam es jetzt in Bad Tölz. Daher warnt die Polizei noch einmal eindringlich vor der Masche des rumänischen Betrügerpärchens. Die beiden 50-Jährigen sind mit einem grauen BMW 530d mit gelbem Kennzeichen aus Großbritannien (GB) unterwegs. Oftmals, so die Polizei, stehen die beiden an viel befahrenen Straßen, täuschen einen Notfall vor und betteln gutgläubige Verkehrsteilnehmer um Treibstoff oder Geld an. Als Gegenleistung werden oftmals vollkommen wertlose Schmuckstücke überlassen.

Wertloser Schmuck wird als Pfand ausgehändigt

Als weitere Masche täuschen sie an Tankstellen vor, dass ihre Tankkarte nicht funktionieren würde. Dann bitten sie andere Kunden darum, die Tankrechnung zu bezahlen. Auch hier versprechen sie unter Angabe einer (nicht existierenden) Handynummer und nach Aushändigung von wertlosem Schmuck eine Rückzahlung.

Kunden an Tölzer Tankstelle übers Ohr gehauen

So geschehen am Donnerstag vor Weihnachten um 16.17 Uhr an einer Tankstelle in der Lenggrieser Straße in Bad Tölz. Dort sprachen die beiden einen 27-jährigen Tankstellenkunden aus München an und ergaunerten auf diese Weise 40 Liter Diesel im Wert von 75 Euro. Telefonnummern wurden getauscht und ein wertloser Ring als Pfand hinterlassen. Der Geschädigte bemerkte den Betrug erst, als er später niemanden unter der angegebenen Telefonnummer erreichen konnte.

Polizei bittet um Hinweise auf den Aufenthaltsort des Gaunerpärchens

Von den Tätern sind zwar durch Kontrollen in der Vergangenheit die Personalien bekannt, jedoch nicht der aktuelle Wohnsitz. Hinweise auf den Aufenthalt des Gaunerpärchens werden von der Polizeiinspektion Bad Tölz unter der Telefonnummer 0 80 41/76 10 60 erbeten.

