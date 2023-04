Tanzende Sterne: Siegreiches Streich-Quartett begeistert im Kurhaus mit Abschlusskonzert

Das Chaos String Quartett aus Österreich gewann den ersten Tölzer Wettbewerb. Ihr Konzert am Mittwoch im Kurhaus war ausverkauft. © bib

Es endete mit einem musikalischen Feuerwerk: Das österreichische Chaos String Quartett gab als Sieger das finale Konzert des ersten internationalen Wettbewerbs für Streichquartette in Bad Tölz. Zum Schluss gab es großes Lob für die Organisatoren.

Bad Tölz – Das Kurhaus war ausverkauft, nachmittags waren die Telefone der Tourist Info heiß gelaufen. Auch in der gesamten Woche waren Klassik-Fans ins Badteil geströmt und hatten stundenlang allen jungen Virtuosen der neun Ensembles gelauscht. Die Preisverleihung fand am Dienstag im Rathaus statt. Das Chaos String Quartett – bestehend aus Susanne Schäffer und Eszter Kruchio (Geige), Sara Marzadori (Bratsche) sowie Bas Jongen (Cello) – verwöhnte das Publikum beim Abschlusskonzert mit großer Abwechslung: ein gefälliger Beethoven zu Beginn, ein faszinierender Ligeti im Mittelteil sowie der stets herausfordernde Schumann zum Schluss. Das war ein schönes Programm.

Leidenschaftliches Spiel

In Beethovens Streichquartett Nr. 2 G-Dur, op.18,2, zeigten die Vier ihre großartige Verbundenheit. Mit Blickkontakten und sich einander leicht zuneigend, bildeten sie eine musikalische Einheit bis in die Pausen hinein. Ihre Technik stand immer im Dienst der Musik, nie als eigene Besonderheit. Stets leidenschaftlich spielten sie die leisesten Anschläge und dramatisches Fortissimo. Beethovens musikalische Ruppigkeit arbeiteten sie kraft- und humorvoll heraus.

Der sperrige Teil kam mit dem 1923 in Siebenbürgen geborenen Komponisten György Ligeti und dessen „Métamorphoses nocturnes“. Unmelodiös, Missachtung von Rhythmus, vollkommene Zerstörung von musikalischer Einheit – so mögen die Urteile nach den ersten Takten lauten. Wie elektrisiert gespielte Triller und Staccati zerrten an den Nerven, und selbst in langsamen Pianophasen fand das Gehör durch anhaltende Dissonanzen keine angenehme Ruhe.

Nietzsche prägte Namenswahl

Doch das Publikum lauschte gebannt und fasziniert, nicht irritiert. Das Ensemble führte mit so einer selbstverständlichen Sicherheit durch das Stück, dass kein Zuhörer sich in dieser modernen Musik verloren fühlen musste. Hier machte das Quartett seinem Namen alle Ehre, es schien, es war in seinem Element. Schließlich prägt ihre Namenswahl ein Zitat von Nietzsche: „Man muss noch Chaos in sich haben, um einen tanzenden Stern zu gebären.“

Schumanns Streichquartett Nr. A-Dur, op. 41,3, ließen die Virtuosen anheben wie melancholische Müdigkeit, die dann in schwebenden Walzerklang überging. Auch dem etwas ungelenk und schwer anmutenden vierten Satz verlieh das Ensemble wunderbare Leichtigkeit.

Bürgermeister Ingo Mehner lobt Organisation

Als der lautstarke Applaus allmählich verebbte, dankten die Wettbewerbsinitiatoren Susanne und Christoph Kessler mit warmherzigen Worten den Siegern und überreichten Rosen mit goldenen, glitzernden Sternen. Hier wurde das Ungewöhnliche dieses Wettbewerbs deutlich, nämlich die große Zuneigung untereinander. Auch andere Quartette waren bis zu diesem Konzertabend geblieben. Bürgermeister Ingo Mehner dankte für die gelungene Organisation. (Text: Birgit Botzenhart)

