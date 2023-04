Tarifverhandlungen, die alle angehen

Von: Andreas Steppan

Teilen

Auch im Landkreis sind zahlreiche Beschäftigte im öffentlichen Dienst von den Tarifverhandlungen betroffen. © Symbolfoto: Peter Kneffel/dpa

Mit Spannung verfolgen die Kämmerer im Landkreis seit Wochen die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst des Bundes und der Kommunen. Denn die Einigung hat große Folgen.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Immerhin war die Gewerkschaft Verdi mit einer Forderung von 10,5 Prozent mehr Einkommen in die Verhandlungen gestartet. Wenn die Gespräche an diesem Samstag fortgesetzt werden, hat das Folgen für alle Bürger. Bei einem Scheitern drohen neue Streiks. Auf der anderen Seite geht es um das Einkommen vieler Menschen. Allein im Tölzer Landratsamt sind nach Auskunft von Behörden-Sprecherin Marlis Peischer 367 Beschäftigte von den aktuellen Tarifverhandlungen betroffen. Die Stadt Geretsried hat laut Pressesprecher Thomas Loibl 130 Tarifbeschäftigte, bei der Stadt Bad Tölz sind es nach Angaben von Kämmerin Silke Furmanek etwa 160. Der Lenggrieser Kämmerer Michael Wenig spricht von 185 Stellen bei der Gemeinde, inklusive der Beamten.

7,2 Millionen Euro Personalkosten in in Lenggries

Und dann geht es natürlich um viel Geld der öffentlichen Hand. Allein 7,2 Millionen Euro an Personalkosten stehen im Haushalt der Gemeinde Lenggries, erklärt Wenig. Als Kämmerer steht er bei den Tarifverhandlungen nach eigenen Worten „dazwischen“. „Bei der Personalstärke, die wir haben, ist eine Tariferhöhung schon eine Belastung für den Haushalt“, sagt er. Auf der anderen Seite sieht er, „dass aktuell alles teurer wird und die Mitarbeiter eine angemessene Vergütung brauchen“. Silke Furmanek sagt: „Man muss auch sehen, dass wir unser Personal halten und neues gewinnen müssen.“

Kämmerer kalkulieren für 2023 unterschiedlich

In ihren Haushaltsplanungen für 2023 mussten die Kämmerer vorerst eine Tarifsteigerung einkalkulieren, ohne dass sie zu jenem Zeitpunkt wussten, wie das Tarifergebnis aussehen würde. Von einer Tarifsteigerung von lediglich 3,5 Prozent ist man nach Loibls Angaben in Geretsried ausgegangen. Die Tölzer Kämmerei setzte ein Plus von 4 Prozent an. Sowohl im Landratsamt als auch bei der Gemeinde Lenggries und bei der Stadt Wolfratshausen legten die Kämmerer im Haushalt eine Lohnerhöhung um 5 Prozent zugrunde. Für die Kreisbehörde würde dies nach Peischers Angaben Mehrausgaben in Höhe von etwa 750 000 Euro bedeuten.

Eventuell ein Nachtragshaushalt?

Doch werden die eingeplanten Ausgaben ausreichen? Angesichts der massiven Inflation ist die Gewerkschaft Verdi mit deutlich höheren Lohnforderungen in die Verhandlungen gegangen. Aus vielen deutschen Kommunen kamen schon Warnungen, sie könnten mit den Personalkosten überfordert werden. Auch Marlis Peischer stellt fürs Landratsamt klar: Über den Haushalt hinausgehende Mehrausgaben bei den Personalkosten „könnten nur durch Einsparungen kompensiert werden“. Ein Prozentpunkt mehr bei den Personalkosten würde im Fall der Kreisbehörde zusätzliche Ausgaben von 150 000 Euro pro Jahr bedeuten. Erreiche die Zusatzbelastung eine Größenordnung von über einer halben Million Euro, „müsste gegebenenfalls geprüft werden, ob ein Nachtragshaushalt erlassen werden muss und dieser über Rücklagen finanziert wird“.

Mit 105 000 Euro würde ein Prozentpunkt mehr beim Tarifabschluss den städtischen Haushalt von Bad Tölz belasten, hat Kämmerin Furmanek ausgerechnet. Falls man sich also tatsächlich auf ein Lohnplus von 10 Prozent ab dem 1. Januar 2023 einige, „dann wird’s schwierig“, sagt sie. Dann müsste sie im aktuellen Haushalt nämlich irgendwie nicht eingeplante Ausgaben von 630 000 Euro ausgleichen.

Das sagt die Schlichtungskommission

So weit scheint es nach aktuellem Stand aber nicht zu kommen. Eine Schlichtungskommission legte vor wenigen Tagen eine Einigungsempfehlung vor. Die sieht vor, dass es in diesem Jahr für die Mitarbeiter ein in Raten ausbezahltes steuerfreies Inflationsausgleichsgeld von insgesamt 3000 Euro gibt. Anschließend ist ab März 2024 eine Entgelterhöhung um einen Sockelbetrag von 200 Euro und davon ausgehend um 5,5 Prozent vorgesehen. Diese Aussicht schreckt die Kommunen weniger. „Sollte die Gewerkschaft den Schlichterspruch annehmen, wären die Mehrkosten bei den Tariflöhnen im Haushalt 2023 abgedeckt“, stellt der Wolfratshauser Bürgermeister Klaus Heilinglechner fest. Inhaltsgleiche Aussagen kommen von den Kämmerern des Landkreises sowie von Bad Tölz, Geretsried und Lenggries. Sollte der Schlichtungsvorschlag also angenommen werden, atmen die Hüter der Kommunalfinanzen wohl fürs Erste auf.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.