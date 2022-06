Tauschtag in Tölz: Sehenswerte Sammlungsteile und Sonderstempel

Von: Stefanie Wegele

Teilen

Der Sonderstempel wird am Samstag beim Großtauschtag abgegeben. © Privat

Zu einer Ausstellung und dem Großtauschtag laden die Briefmarkenfreunde Hausham-Bad Tölz an diesem Wochenende in den kleinen Kursaal ein.

Bad Tölz – Die Briefmarkenfreunde Hausham-Bad Tölz laden am Samstag, 25. Juni, zum Briefmarkengroßtauschtag in den Kleinen Kursaal Bad Tölz, Vichyplatz 1. Wie die Briefmarkenfreunde mitteilen, wird die Post, genauer gesagt das „Event-Team-Philatelie“, den Sonderstempel „Entdeckung vor 175 Jahren: Deutschlands stärkste Jodquellen“ vor Ort abgeben.

Vereinsmitglieder zeigen den Besuchern beim Großtauschtag in einer Werbeschau zum Thema „Faszination Heimatsammlungen“ sehenswerte Sammlungsteile. Mit dem Sonderstempel und der Sonderkarte möchte der Verein an die langjährige Geschichte der „Tölzer Kur“ erinnern. Wie aus der Mitteilung der Briefmarkenfreunde hervorgeht, entdeckte vor 175 Jahren Kaspar Riesch, Knecht beim „Jaudbauern“ am Sauersberg westlich von Bad Tölz, Deutschlands stärkste Jodquellen. Als der passionierte Jäger Riesch ein Fläschchen trüben Quellwassers zu einem Tölzer Arzt trug, war nicht absehbar, dass er damit die Geschichte von Tölz verändern sollte. Obwohl streng genommen auf Wackersberger Gebiet liegend, machten diese Quellen Bad Tölz später zum bekannten Kurort.

Sonderkarte mit Briefmarke zu „150 Jahre Tölzer Leonhardifahrt“

Am westlichen Isarufer, wo sich 1850 zwischen Franziskanerkloster und Zollhaus nur Wiesen und Felder erstreckten, wuchs rasch ein neuer Stadtteil mit Villen, Hotels und Kureinrichtungen. Am 20. Juni 1899 verlieh Prinzregent Luitpold von Bayern Tölz das Prädikat „Bad“.

Die vom Verein zum Sonderstempel passend gestaltete Sonderkarte wird mit der Briefmarke „150 Jahre Tölzer Leonhardifahrt“ frankiert. Echt laufende Karten werden mit einer aktuellen 70 Cent-Sonderbriefmarke beklebt. Diese Karte ist neben vielen älteren Vereinsbelegen (dabei mehrere Stempel zum Thema „Tölzer Leonhardifahrt“) auch auf der Homepage des Vereins zu sehen unter www.briefmarkenfreunde-badtoelz-hausham.de.

Der Großtauschtag

beginnt am Samstag, 25. Juni, um 9 Uhr, Ende ist um 14 Uhr. Der Eintritt ist frei. Wegen Corona fand die letzte Veranstaltung vor drei Jahren statt. Die Briefmarkenfreunde freuen sich daher umso mehr auf viele Besucher.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.