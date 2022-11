Tausende Besucher bei der 165. Leonhardifahrt in Bad Tölz

Prächtig geschmückte Wägen fahren bei der 165. Tölzer Leonhardifahrt an der Leonhardikapelle auf dem Kalvarienberg vorbei, um den Segen zu empfangen.

Von Andreas Steppan

In Bad Tölz läuft an diesem Montag (7. November) erstmals seit 2019 wieder die traditionelle Leonhardifahrt. Bei strahlendem Sonnenschein verfolgen tausende Besucher das Ereignis.

Bad Tölz - Ideale Wetterbedingungen für die 165. Leonhardifahrt in Bad Tölz. Morgens wehte zwar noch ein frischer Wind, doch die Sonne scheint, und mittlerweile hat sich auch die Luft aufgewärmt. Somit brauchen die Wallfahrerinnen Schalk und Mieder heuer nicht unter Regencapes zu verstecken. Die prächtig geschmückten Wagen und Pferde zeigen sich ebenfalls im schönsten Licht.

72 Gespanne fahren bei der 165. Tölzer Leonhardifahrt mit

In den vergangenen beiden Jahren war die Traditionswallfahrt zu Ehren des heiligen Leonhard pandemiebedingt ausgefallen, und auch heuer wollte sich lange Zeit niemand festlegen, ob die Coronalage die althergebrachte Durchführung erlauben würde.

Zur großen Freude von Einheimischen und Besuchern präsentiert sich die Leonhardifahrt nun aber wieder in voller Pracht. Es sind 72 Wägen, die sich morgens im Badeteil aufstellten und in einer zuvor verlosten Reihenfolge um Punkt 9 Uhr in Bewegung setzten.

Markus Söder: „Traditionen wie diese geben Kraft in schweren Zeiten“

Der Zug führte über die Isarbrücke, durch die untere Marktstraße und dann zum Kalvarienberg hinauf. Dort zogen die Gespanne an einem vor der Leonhardikapelle aufgebauten Altar vorbei und empfingen von Stadtpfarrer Demmelmair den Segen. Der heilige Leonhard ist Schutzpatron der Nutztiere.

+ Ministerpräsident Markus Söder (2. v. re.) verfolgt von der Ehrentribüne aus in Begleitung von (v. li.) Bürgermeister Ingo Mehner, CSU-Kreisvorsitzendem und Kochler Bürgermeister Thomas Holz und Landtagsabgeordnetem Martin Bachhuber (alle CSU) die Segnung der Pferde und Wägen bei der Leonhardifahrt in Bad Tölz. © Andreas Steppan

Gegenüber verfolgte Ministerpräsident Markus Söder von der Ehrentribüne aus die Segnung. Der Besuch der Leonhardifahrt sei für ihn „ein großes Krafttanken“, sagte er im Gespräch mit dem Tölzer Kurier. „Traditionen wie diese geben und Kraft in schweren Zeiten“. Deswegen sei es ihn ein besonderes Anliegen gewesen, „die größte und bedeutendste Leonhardifahrt Bayerns“ zu besuchen. Und Söder scherzte: „Ich freue mich, dass so schönes Wetter ist - sonst hätte es wieder geheißen, es liegt an mir.“

Damit spielte er auf seinen Besuch bei der Tölzer Leonhardifahrt 2017 an, als es regnete. Sein diesjähriger Besuch ist allerdings sein erster im Amt des bayerischen Ministerpräsidenten.

Benediktiner-Abt Jeremias Schröder bei Leonhardifahrt in Bad Tölz

Auch von geistlicher Seite gibt es hohen Besuch: Hauptzelebrant der Messe auf dem Kalvarienberg ist Abt Jeremias Schröder. Er ist Abtpräses der Benediktinerkongregation von St. Ottilien. Er war von 2000 bis 2012 Erzabt von St. Ottilien.

Die Leonhardifahrt findet heuer ausnahmsweise am 7. November, also dem Tag nach dem eigentlichen Leonharditag statt. Der Stadtrat hatte 2020 beschlossen, dass, wenn Lehards auf einen Sonntag fällt, die Wallfahrt auf Montag verschoben wird. Ist Lehards ein Samstag, wird schon am Freitag davor die Wallfahrt begangen. Diese Regelung greift nun erstmals.

