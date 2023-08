Tölzer Marktstraße: Telekom-Arbeiten dauern bis Dezember – was passiert an Leonhardi?

Von: Vinzent Fischer

Die Baulöcher in der Tölzer Marktstraße sind aktuell provisorisch geschlossen. Bei der Wiederaufnahme der Glasfaser-Arbeiten geht es vermehrt in den Randbereich hinein. © Arndt Pröhl / Archiv

Nach Verzögerungen werden die Bauarbeiten in der Tölzer Marktstraße am 28. August fortgesetzt – dauern dann allerdings deutlich länger als zunächst angekündigt. Für die Leonhardifahrt gibt es Lösungen. Die Einschränkungen sollen so gering wie möglich ausfallen.

Bad Tölz – Eigentlich sollten die Bauarbeiten in der Tölzer Marktstraße spätestens bis zur Leonhardifahrt fertig sein. Wie berichtet, werden dort seit Juli Glasfaserkabel für schnelle Internetverbindungen verlegt. Zuletzt kam es zu einem Baustopp, und die Löcher in der Marktstraße wurden provisorisch geschlossen. In einer schriftlichen Stellungnahme hat sich die Telekom nun ausführlich zu Wort gemeldet.

Bauarbeiten an der Tölzer Marktstraße: Was passiert an Leonhardi?

Ab dem 28. August werden die Arbeiten demnach fortgesetzt. „Auflagen des Denkmalschutzes, der komplexe Straßenaufbau sowie vorhandene Leitungen anderer Versorgungsträger hatten zu Verzögerungen geführt“, heißt es in der Mitteilung. Dadurch musste die Planung verändert werden. Bis zum 12. Dezember soll dann alles fertig sein. Stellt sich die Frage, wie das in Einklang mit den zahlreichen Veranstaltungen in der Marktstraße steht. Schließlich finden bis zum Jahresende nicht nur die Leonhardifahrt, sondern auch der Herbst- und Christkindlmarkt statt.

„In diesem Zeitraum wird es keine Bauaktivitäten geben“, teilt der zuständige Bauleiter auf Rückfrage unserer Zeitung mit. Für die Veranstaltungen werde die Marktstraße freigemacht und die Baulöcher würden wieder geschlossen. Dadurch sei allerdings auch das Bautempo zwangsläufig eingeschränkt. Während des Christkindlmarkts fänden die Baumaßnahmen in der oberen Marktstraße außerhalb des reinen Fußgängerbereichs statt.

Telekom und Stadt reagieren auf Kritik von Anwohnern

Die Arbeiten hatten bei den anliegenden Händlern und Gastronomen für Unmut gesorgt. Staub, Lärm- und Geruchsbelastung machten ihnen zu schaffen, zum Teil waren auch die Außenbereiche von Restaurants und Cafés nur eingeschränkt nutzbar. Die Anlieger fühlten sich nicht ausreichend oder irreführend informiert.

„Stadt und Telekom sind sich einig, dass ab sofort die Kommunikation der Telekom und deren Ausbaupartner in Richtung Anlieger und Verkehrsteilnehmer verbessert werden muss“, schreibt jetzt das Bonner Unternehmen. Man wolle die „Beeinträchtigungen für die Anlieger, das Gewerbe, die Anlieferer und Touristen so gering wie möglich“ halten. Ab sofort werde die ausführende Baufirma die Anlieger über eine Ankündigung in den Briefkästen informieren.

Stadt begrüßt Glasfaser-Ausbau: „Ein wichtiger Baustein“

„Um als Stadt für Einheimische und Touristen sowie als Standort für Handel, Gewerbe und Handwerk attraktiv zu bleiben, ist heutzutage Internet mit Gigabit-Geschwindigkeit ein wichtiger Baustein“, wird Zweiter Bürgermeister Michael Lindmair in der Mitteilung zitiert. „Wir begrüßen deshalb den Glasfaserausbau der Telekom prinzipiell, auch wenn die Bauarbeiten im Stadtgebiet ziemlich belastend sind.“

Durch die provisorische Schließung der Baugruben in der Marktstraße sei „dieser sensible Bereich wenigstens in der für Bad Tölz wichtigen Haupturlaubszeit ein wenig entlastet, und die Freiflächen der Cafés und Restaurants sind voll nutzbar“. Das könnte sich ändern, wenn die Arbeiten in der Fußgängerzone ab Montag, 28. August, weitergehen.

Neuer Bagger soll weniger Lärm verursachen

Diesmal gehe es vermehrt in den Gehwegbereich am Rand hinein, erläutert der zuständige Bauleiter auf Rückfrage, denn dieser sei leichter zu handhaben. „Ansonsten wäre der Glasfaserausbau für die Telekom unwirtschaftlich geworden.“ Die Baufirma organisiere aktuell einen Saugbagger, der weniger Lärm verursache. „Wir versuchen, die Baumaßnahmen so kurz wie möglich zu halten“, so der Bauleiter.

Schon für die kommende Woche kündigt das ausführende Bauunternehmen unterdessen Glasfaserausbau-Arbeiten an zwei anderen Stellen in Bad Tölz an, und zwar im Bereich Lenggrieser Straße 22 bis 26 sowie im Schulgraben, Ecke Klammergasse. Es wird darauf hingewiesen, dass in letzterem Bereich während der Bauzeit die Fahrradständer versetzt werden.

