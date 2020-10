Tempolimit vor Tölzer Schulen gilt länger

Vor der Jahnschule und vor dem Gabriel-von-Seidl-Gymnasium gilt ab sofort Tempo 30 bis 16 Uhr.

Bad Tölz – Von der Wachterstraße kurz vor dem Tölzer Gabriel-von-Seidl-Gymnasium bis hinter die Jahnschule heißt es ab sofort länger: Runter vom Gas. Denn seit wenigen Tagen stehen in diesem Gebiet neue Verkehrsschilder. Tempolimit 30 gilt nun statt wie bisher bis 13 Uhr bis 16 Uhr.

Schulweghelfer haben Antrag gestellt

„Die Stadt Bad Tölz hat den Antrag der Schulweghelfer wohlwollend an das Landratsamt weitergeleitet“, sagt Rathaus-Sprecherin Birte Otterbach. Grund der Änderung sei eine Anpassung an die geänderten Schulzeiten, sprich das Angebot der Ganztagsbetreuung. „Außerdem werden ab nächstem Jahr auch kleine Kinder in den neuen Kindergarten einziehen“, erklärt Otterbach. Landratsamt-Sprecherin Marlis Peischer bestätigt: „Die Maximalgeschwindigkeit vor Schulen auf Tempo 30 herabzusetzen, ist gesetzlich nach einer entsprechenden Prüfung möglich und gängig. Es geht um die Sicherheit der Kinder.“

