Teststationen im Tölzer Land: Weniger Nachfrage, weniger Angebot

Pandemie

Von Andreas Steppan schließen

Seitdem die neue Verordnung in Kraft ist, hat die Zahl der Corona-Teststationen im Landkreis abgenommen. Nur noch wenige Tests sind kostenlos. Vorwiegend kommen Pflegeheimbesucher.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Für viele Diskussionen sorgte es, als Ende Juni eine neue Corona-Testverordnung in Kraft trat. Nur noch in bestimmten Ausnahmefällen sind die Schnelltests seither für Bürger kostenlos. Die Nachfrage nach den professionell durchgeführten Tests ist im Landkreis seither deutlich gesunken, auch die Zahl der Teststationen hat abgenommen.

Oft gibt es nur noch Tests auf Nachfrage

Wer sich auf der Internetseite des Landratsamts über Schnelltest-Stationen informiert und von dort aus zu den Anbietern weiterklickt, liest dort häufig den Satz: „Nur noch individuelle Testungen auf Nachfrage“. Dafür wird teils explizit die „geringe Nachfrage“ als Grund genannt. Teils sind die Stationen auch in den Ferien.

Am Neuen Platz in Geretsried gibt es immer noch umfangreiche Öffnungszeiten bei der Teststation

Panagiotis Zormpas, der eine Teststation am Neuen Platz in Geretsried betreibt, hält unterdessen seine relativ umfangreichen Öffnungszeiten aufrecht. Montag bis Freitag wird bei ihm von 7 bis 10 Uhr, von 12 bis 14 Uhr und von 16 bis 18 Uhr getestet, Samstag von Sonntag von 9 bis 10, von 12 bis 13 sowie von 16 bis 17 Uhr. „Bei uns ist einiges los, weil wir mittlerweile offenbar die einzige Teststation im Umkreis sind“, sagt Zormpas. Die einstige Teststation im Verkaufshäuschen von Gustavo Gusto an der Böhmerwaldstraße ist schon seit einigen Wochen nicht mehr in Betrieb, auch die Teststation an der Sudetenstraße ist geschlossen. „Die Leute sind froh, dass wir noch da sind“, sagt Zormpas. Deswegen habe er nun sogar den geplanten Betriebsurlaub „gecancelt“, sagt er.

Die meisten, die kommen, wollen jemandem im Krankenhaus oder Pflegeheim besuchen

Zormpas schätzt, dass sich aktuell „80 bis 90 Prozent“ seiner Kunden testen lassen, weil sie Angehörige im Krankenhaus oder im Pflegeheim besuchen möchten. Dann gebe es noch einige, die sich aus der Corona-Isolation freitesten möchten, oder die mit einer infizierten Person im selben Haushalt wohnen: Sie alle zählen zu den Gruppen, für die der Test nach wie vor kostenlos ist beziehungsweise vom Bund bezahlt wird.

Kaum jemand kommt, der den Test bezahlen muss

Ähnlich setzt sich die Klientel zusammen, die zum Testen zu Eva Löhle in die „Alte Apotheke“ in Lenggries kommt. „Schon noch einige“ lassen sich laut der Apothekerin den Abstrich nehmen. „Aber es sind kaum welche dabei, die selbst zahlen“, erklärt sie.

Von 9 bis 10 und von 17 bis 18 Uhr kann man sich montags bis freitags in der „Alten Apotheke“ testen lassen, samstags nur von 9 bis 10 Uhr. Um Anmeldung wird gebeten. Das Prozedere habe sich „eingependelt“, sagt Löhle. Die Kunden kreuzen auf einem Formular den Grund ihrer Testung an und unterschreiben. Überprüfen müssen die Apotheker das nicht.

In Benediktbeuern wird nur noch am frühen Morgen getestet

In Benediktbeuern hält Maren Porzelt, Inhaberin der Marien-Apotheke mit ihrer Teststation die Stellung – „dank Pfarrer Heiner Heim und den Testerinnen Alexandra und Marianne“, wie sie auf ihrer Homepage betont. Denn getestet wird gegenüber der Apotheke in einem Vorraum des Pfarrhauses, und zwar von 7.30 bis 8.30 Uhr am Morgen. Die Nachfrage sei „abgeebbt“, erklärt die Apothekerin auf Nachfrage. In erster Linie seien es „Stammkunden“, die regelmäßig Angehörige im Heim besuchen. „Jetzt im Sommer kommen auch vereinzelt Touristen“, sagt Porzelt. „Die fühlen sich manchmal etwas verloren, weil sie im Loisachtal keine andere Testmöglichkeit mehr finden und zum Testen nicht unbedingt so früh aufstehen wollen.“

In Bad Tölz sind die Haupt-Klientel die Krankenhausbesucher

Als „verhalten“ bezeichnet Apotheker Andreas Heinrich die Schnelltest-Nachfrage in seinem Testzentrum, das er nach wie vor im Tölzer Vitalzentrum betreibt. Im Schnitt 10 bis 30 Tests am Tag finden laut Heinrich dort am Tag noch statt. Geöffnet ist werktags von 8 bis 10 und 16 bis 18 Uhr, samstags nur von 8 bis 10 Uhr. Wegen der räumlichen Nähe zur Asklepios-Stadtklinik seien Krankenhaus-Besucher seine Hauptklientel, sagt er, „sonst kommt kaum noch jemand“.

Apotheker Heinrich beklagt fehlende Planungssicherheit

Das Testangebot noch aufrecht zu erhalten, bezeichnet der Inhaber der Tölzer Kur-Apotheke in Tölz und der St.-Jakobus-Apotheke in Lenggries als „Dienst an der Gemeinschaft“. Doch er überlege sich immer wieder, „die Reißleine zu ziehen“. Aktuell ärgert er sich darüber, dass die Kassenärztliche Vereinigung Bayern (KVB) die Zahlungen an die Testzentren ausgesetzt habe – was bedeute, dass er für die Tests derzeit in Vorleistung gehen müsse. „Planungssicherheit sieht anders aus“, sagt Heinrich. Bis Ende August wolle er die Situation beobachten und dann entscheiden, wie es mit seiner Teststation weitergeht.

