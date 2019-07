Parkautomat und Radler-Probleme in der oberen Marktstraße

Um Parkprobleme und fehlende Radler-Streifen in der oberen Marktstraße ging es im Tölzer Stadtrat.

Bad Tölz – Die unklare Parkregelung in der oberen Marktstraße – vom Winzerer bis zum Khannturm – ist Peter von der Wippel (FWG) ein Dorn im Auge. In der jüngsten Stadtratssitzung plädierte er dafür, Stellflächen deutlich zu markieren sowie Parkautomaten aufzustellen und maximal 30 Minuten Parken zu erlauben. „Wenn dann jemand einen Strafzettel bekommt, dann weiß er wenigstens warum.“ Das Thema sei auch im Unternehmerverein in diesem Sinn angesprochen worden. Eine saubere Markierung der Parkflächen wünscht sich von der Wippel auch für die Hindenburgstraße, was die Verwaltung ohne weiteres zusagte.

Parken war schon x-mal Thema

Ein leicht gereizter Bauamtsleiter Christian Fürstberger berichtete sodann, dass das Thema Parken in der oberen Marktstraße schon x-Mal in der Verkehrskommission diskutiert worden sei. In der oberen Marktstraße herrsche eingeschränktes Halteverbot. Wenn man die bestehende inoffizielle 10-Minuten-Kulanzegelung aufgebe, die den schnellen Einkauf zum Beispiel beim Bäcker ermögliche, dann werde genauso geschimpft werden.

Fürstberger wies auf ein ganz anderes Problem hin. „Eigentlich müssten wir dort einen Streifen für die Radler markieren.“ Bergauf dürfen die nämlich die Einbahnstraße befahren. Da es ziemlich eng wird und die Autofahrer ziemlich rasant vom Khannturm in die Marktstraße einfahren, weichen viele Radler auf den Gehweg aus. cs

