Themen der Stadtrats-Klausur: Von Josefistift bis Wohnungsbau

Große Herausforderungen warten auf die Stadt Bad Tölz. Sozialer Wohnungsbau, Hochwasserschutz, Schulsanierungen, Neu- oder Umbau des Josefistifts.

Bad Tölz– Das sind nur einige der Projekte, die die Stadt in den kommenden Jahren meistern muss. Alles in allem stehen Projekte für 150 Millionen Euro auf der Investitionsliste. Hier müsse man natürlich Prioritäten setzen, sagte Kämmerer Hermann Forster. „Denn alles auf einmal geht natürlich nicht.“ Um Schwerpunkte setzen zu können, ist es wichtig, erst einmal einen Überblick zu haben – und den verschafften sich die amtierenden Stadträte am vergangenen Wochenende bei einer Klausurtagung in Bad Reichenhall.

Das Thema Wohnungsbau ist eines der drängendsten in der Stadt. Mieten sind für Normalverdiener kaum noch bezahlbar, wer wenig Geld hat, kann sich eigentlich gar nichts mehr leisten. Im Blick hat die Stadt daher jetzt das Anton-Holzner-Haus in der Königsdorfer Straße. Das stehe nicht unter Denkmalschutz, sei in der jetzigen Form aber wegen des Zuschnitts für die Schaffung von günstigem Wohnraum nicht nutzbar. Abriss und Neubau von neun geförderten Wohnungen wäre an dieser Stelle denkbar, sagte Forster am Montag in einem Pressegespräch zu Klausurtagung. Die Planung und das Stellen des Förderantrags sollen heuer über die Bühne gehen. Baubeginn soll 2020 sein. Auch ein Teil des Grundstücks an der Arzbacher Straße komme für geförderten oder günstigen Wohnungsbau infrage. „Der Arbeitskreis Wohnen wird sich damit befassen“, so Forster.

Die Weichen muss die Stadt in den kommenden zwei Jahren auch in Sachen Josefistift stellen. Zimmergrößen, Nasszellen – das in den 1960er-Jahren gebaute Pflegeheim erfüllt die Anforderungen des seit 2011 geltenden Pflege- und Wohnqualitätsgesetzes nicht mehr. Zwar gebe es eine 25-jährige Übergangsfrist, aber bis 2021 muss die Stadt aufzeigen, wo die Reise konkret hingehen soll. Voraussichtlich im Mai werden sich die Stadträte mit einem Gutachten befassen, das untersucht hat, ob ein Umbau im Bestand beziehungsweise ein abschnittsweiser Neubau am jetzigen Standort Sinn hat – und vor allem finanzierbar ist. Sollte das nicht so sein, wird sich die Stadt über alternative Standorte Gedanken machen müssen. Viele kommen dafür nicht infrage: Das ins Auge gefasste 4000 Quadratmeter große Areal an der Hindenburgstraße, auf dem jetzt das Jugendcafé steht, ist zu klein. Das ebenfalls angedachte Grundstück nahe der Asklepiosklinik wird vom Unternehmen selbst als Erweiterungsfläche benötigt.

Notunterkunft für Familien geplant

Auch andere Großprojekte wurden in der Klausurtagung kurz umrissen: Der Hochwasserschutz an Ellbach und Rehgraben sollte in den kommenden Jahren angegangen werden. Auch Planungen für die Große Gaißach laufen und berühren die Stadt ebenfalls.

Viel Geld wird die Kommune in die Schulstandorte investieren. Los geht’s heuer auf dem Jahnschul-Areal mit dem Neubau des Kindergartens. Bis 2023 sollen dann auch die neuen Klassenzimmer, Aula und Probenraum für die Stadtkapelle verwirklicht sein. Danach steht die Lettenholzschule auf dem Programm. Abriss und Neubau erscheinen hier als wahrscheinlichstes Szenario. „Und auch an der Südschule gibt es Klagen, dass es zu wenig Räume gibt“, so Forster.

Auch über eine Vielzahl weiterer Projekte habe man in der Klausurtagung gesprochen, sagte der Kämmerer. Als Beispiel nennt er den Sporthallenbau für den Turnverein und die geplante Notunterkunft für obdachlose Familien. Für Letztere wollte man eigentlich einen Containerbau in der Nähe des Friedhofs realisieren. „Baurechtlich ist das aber schwierig“, sagt Forster. Jetzt gebe es verschiedene Überlegungen. „Wir müssen die Standorte aber erst prüfen.“