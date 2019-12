SUP-Rekordversuch in Südamerika: Kurz vor dem Ziel ist alles aus

Der Tölzer Sport-Profi Thomas Fritzmeier muss kurz seinen SUP-Rekordversuch in Chile wegen Schnee abbrechen. Doch er gibt sich nicht geschlagen.

Bad Tölz – Ein paar Kilometer weit weg ragt der Gipfel auf. Das Ziel liegt etwas links dahinter. Zwischen dem Ojos de Salado, dem höchsten Vulkan der Welt, und einem Bergrücken daneben führt eine Schotterpiste zum höchsten Bergsee der Welt auf 6390 Metern. Thomas Fritzmeier wollte der erste Mensch sein, der dort sein Stand-up-Paddelboard zu Wasser lässt und ein paar Runden dreht. Doch der Traum ist aus. Kurz vor dem Ziel. Schneefälle haben den Weg unpassierbar gemacht, der See wäre wahrscheinlich ohnehin zugefroren: Temperaturen von bis zu 18 Grad unter Null wurden erwartet. Für die Reisegruppe des Tölzers mit seiner Freundin Simone Bronnhuber (31) und Cousin Daniel Kania (23) als Kameramann bricht eine Welt zusammen. „Ich sage es nur ungern, aber wir haben geheult wie die Schlosshunde“, sagt Fritzmeier (36).

Monatelange Vorbereitung mit Planung, Höhenadaption, und dann drei Wochen in Südamerika – die drei wären bereit gewesen. Das wurde bei der Generalprobe – der SUP-Tour auf dem 5900 Meter hoch gelegenen Licancabur deutlich. „Der Aufstieg mit dem Board war grauenhaft, der Berg sah die ganze Zeit zum Greifen nahe aus, ist aber einfach nicht nähergekommen“, sagt Fritzmeier. Irgendwann waren sie dann doch oben. Das Schlimmste kam noch: Am Rande der Erschöpfung das Board aufpumpen. „Aber wir haben es geschafft.“ Dass er damit schon einen Rekord gebrochen hat – die höchste SUP-Tour aller Zeiten – ist für ihn nur ein schwacher Trost: „Das ist ein Rekord, aber keiner für die Ewigkeit. Auf den Ojos de Salado, das hätte keiner toppen können. Wir haben das kleine Ziel erreicht, das große ist uns versagt geblieben.“

+ Gute Miene trotz Enttäuschung: Thomas Fritzmeier (Mitte) mit Simone Bronnhuber und Guide Pica.

Das Bittere: „Kurz vor dem Start waren wir bereit für den Rekord“, sagt Fritzmeier. „Wir waren fit, keiner hatte Probleme mit der Höhe, waren gut ausgeruht. Nur der Vollzug hat gefehlt.“ Eine knappe Woche hatten sie sich in einem Camp auf 4350 Metern Höhe in den chilenischen Anden akklimatisiert. Zu Trainingszwecken zuvor ein paar Trainingsberge bestiegen, mit dem San Francisco (6016 Meter) auch einen 6000er. Die siebenstündige Tour „ist super gelaufen“, sagt Fritzmeier. Oben kleine Eisfelder, sonst kein Schnee weit und breit.

Zwei Tage früher als geplant wollten sie sich mit ihrem Guide Jesus Catacora, genannt Pica, per Bus „Bobby“ auf den Weg machen. Der Plan: Auf vier Rädern mit dem gesamten Material bis in die nächsten Camps auf 5300 und 5800 Metern fahren. Von da wäre es zu Fuß die letzten paar Hundert Höhenmeter weitergegangen. Die drei wussten: Das würden sie schaffen. Das Wetter im Grenzland zwischen Argentinien und Chile war gut, es sollte so bleiben.

Doch am Abend bevor es losging: plötzlich Schneeflocken. Das Team versuchte es trotzdem. Es war eine klare Nacht vorhergesagt. Aber es kam anders. Beim Aufbruch um 4 Uhr nachts waren 40 Zentimeter Schnee auf dem sandigen Schotterweg. Der Bus schaffte es bis auf 5200 Meter, blieb stecken, zurück ins Camp, mittags der nächste Versuch, an der gleichen Stelle wieder Schluss für „Bobby“. Sie wollten es zu Fuß versuchen, doch ihnen kamen mehrere Jeeps entgegen. Einer hielt an, der Guide berichtete aus dem oberen Camp: Hüfthoher Schnee auf dem Weg zum Gipfel, Lebensgefahr. Fritzmeier: „Danach kam Pica zu uns, sagte: game over. Das war’s.“

Lesen Sie auch: Nach Eishockey-Spiel in Tölz Ärger über Fans aus Nauheim

Das Bier war als Siegestrunk für danach gedacht. Jetzt wurde es Frustbier. Auf dem langen Weg aus dem Nationalpark zurück in die Zivilisation war es sehr still im Bus. „Wir hatten es noch nicht wirklich realisiert“, sagt Fritzmeier. „Irgendwie ist auch ein Riesen-Druck abgefallen, dass es jetzt vorbei war.“ Doch das überwiegende Gefühl war: Enttäuschung. „Es war schon eine Niederlage, auch wenn wir nicht versagt haben, aber es hat gewaltig wehgetan“, räumt Fritzmeier ein.

+ Das Unheil zieht auf: Dunkle Wolken bringen Schneemassen mit, die Expedition ist beendet.

Nach einem kurzen Aufenthalt ging’s zurück nach Deutschland. Mit „brutal vielen Eindrücken“, aber eben auch der einen Niederlage im Gepäck. „Wir haben uns nichts vorzuwerfen“, sagt Fritzmeier. „An uns hat es nicht gelegen.“ Dennoch bleibt das Gefühl zurück, etwas versäumt zu haben.

Die Reise war kein Schuss in den Ofen. „Wir haben brutal viel erlebt, es war irre.“ Von geplatzten Benzintanks, ausgebrannten Autos und Patronenhülsen in der Salzwüste, abgefallenen Stoßstangen, einem 12 Stunden langen Stromausfall, unglaublicher Natur, gemischten Gefühlen bei Pfefferspray und Demonstrationen in La Paz und Santiago – es war alles dabei. Manchmal fühlte sich Fritzmeier wie im Paradies.

3000 Kilometer fuhren die drei mit dem Bus. Immer mit dabei: sein Paddelboard, das er übrigens am Ende Guide Pica überließ, der so etwas noch nie zuvor gesehen hatte. Zuvor fuhr Fritzmeier mit dem SUP auf dem Titicacasee und etlichen weiteren Berggewässern. Auch am Licancabur. Der Vulkansee zwischen Bolivien und Chile war die drei Jahre zuvor komplett zugefroren. Eine SUP-Tour da oben – das hat noch niemand zuvor gemacht, Rekord. Ein kleines Trostpflaster und ein großes Erlebnis. „Da hatten wir wenigstens Glück.“ Nur eben nicht an den Ojos de Salado. Das hätte das höchste der Gefühle sein können. Den „salzigen Augen“ kam er nahe. Aber er erreichte sie nicht.

Lesen Sie auch: Abgase in Wohnung der Nachbarn geleitet: Rentner (77) verurteilt

Seinen Frieden mit dem Ojos hat Fritzmeier noch nicht gemacht. Wenn die Erfolgsaussichten gut stehen, möchte er es im Januar 2020 – Sommer in den Anden – noch einmal versuchen. Ob dann wieder in der gleichen Besetzung, ist noch offen. „Ich bin noch nicht fertig mit dem Hügel, ich will auf diesen Tümpel“, sagt der ehemalige Eishockey-Profi und Sportredakteur. „Ja, ehrlich.“ Man merkt ihm die Entschlossenheit an. Und man bekommt eine Vorstellung davon, wie schwer es ihm gefallen sein muss, kurz vor dem Ziel umzukehren.