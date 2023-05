Thomas-Mann-Festival Bad Tölz: Bei diesem „Faust“ gibt es kein Gretchen - dafür einen Hans Wurst

Eine Bereicherung für das Thomas-Mann-Festival: Albert Maly-Motta (li.) und Karl-Heinz Bille zeigten am Sonntag im Tölzer Marionettentheater „Doktor Faustus“. © Sabine Näher

Der Stoff wurde in der Familie Bille jeweils mündlich vom Vater auf den Sohn weitergegeben. Nun war die „Faust“-Aufführung im Tölzer Marionettentheater eine wunderbare Ergänzung zum Thomas-Mann-Festival.

Bad Tölz – Goethes Monumentalwerk „Faust“ geht zurück auf einen Stoff aus dem 16. Jahrhundert. Die Historia von Doctoris Johannis Faust wurde auf Bühnen gegeben, aber auch von fahrenden Puppenspielern aufgegriffen. Doch was hat das mit dem diesjährigen Thomas-Mann-Festival zu tun? Ganz einfach: Auch Manns Roman „Doktor Faustus“ kreist um den Stoff mit dem Teufelspakt, den der nach Erkenntnis gierende Gelehrte eingeht. Bei Mann ist der Protagonist allerdings ein Musiker. Er verhandelt hier nicht nur einen individuellen Teufelspakt, sondern zugleich die Verstrickung einer ganzen Nation in das Unheil des Nationalsozialismus.

Marionettentheater Bad Tölz zeigt „Historia von Doctoris Johannis Faust“

Doch zurück zum Puppenspiel. „Während der ‚Doktor Faustus‘ die letzte, vielleicht schon überzüchtete Blüte des Stoffes darstellt, gehen wir hier auf den Grund zurück“, sagt Albert Maly-Motta, als er am Sonntagabend gemeinsam mit Karl-Heinz Bille das Publikum im voll besetzten Marionettentheater begrüßt. In der Familie Bille, Puppenspieler seit nunmehr neun Generationen, wurde das Faust-Stück jeweils mündlich vom Vater auf den Sohn weitergegeben. Ein Textbuch wurde nie angefertigt. „Das hat mit der Furcht vor der Zensur zu tun“, erklärt Maly-Motta. Immerhin werde hier das heikle Thema eines Manns behandelt, der von Gott abfällt. Doch bei einem Gastspiel der Bille-Bühne im Münchner Marionettentheater durfte Maly-Motta die Aufführung 1984 mitschneiden. Dieser Originalton, in dem Vater Bille fast alle Rollen spricht, liegt der Aufführung zugrunde. Schon diese Geschichte ist zauberhaft…

Dann beginnt die Vorstellung im Tölzer Marionettentheater. Maly-Motta gibt noch ein paar einführende Erklärungen. So erwarte man ein Gretchen hier vergebens. „Das hat der Goethe dazu erfunden.“

Wunderbar altmodisches Bühnenbild im Marionettentheater Bad Tölz

Aber dafür trete im Volksstück der Hans Wurst, also der Kasperl, auf. Die Praxis, hohes und niederes Personal im gleichen Stück auf die Bühne zu bringen, war bis Ende des 18. Jahrhunderts ein übliches Mittel, um aus der Fallhöhe Spannung wie Komik zu erzeugen.

Als sich der Vorhang hebt, wird ein wunderbar altmodisches Bühnenbild sichtbar. Die beiden ersten Akte spielen in Fausts Studierstube in Wittenberg. Es beginnt, wie man es kennt: Der Gelehrte, der alles wissen will, verkauft dem Teufel Leib und Seele, wenn sich dieser verpflichtet, ihm alle seine Fragen zu beantworten. Rasch erweist sich, dass das Puppenspiel besonders geeignet ist, um Teufelsgestalten und sonstige gruselige Kreaturen vorzuführen.

Dann tritt der Hans Wurst auf, um in gewohnter Manier mit Witz und List das Geschehen aufzumischen. Selbst die Höllengestalten hält er mit gesundem Selbstbewusstsein im Zaum. Im dritten Akt reist Mefistofeles mit dem verjüngten Faust nach Parma an den Herzogshof, denn anders, als der Gelehrte vermutete, will der Teufel seine Wissbegier nicht in der Studierstube, sondern im Kontakt mit dem prallen Leben beantworten. Auch hier hat der Hans Wurst alle Lacher auf seiner Seite.

Bereicherung für Thomas-Mann-Festival in Bad Tölz

Im letzten Akt, zurück in Wittenberg, bereut Faust und bittet Gott um Vergebung. Der Teufel, der seine Felle davonschwimmen sieht, führt ihm das Trugbild einer wunderschönen jungen Frau vor Augen. Faust erliegt der Versuchung – und der Teufel obsiegt. Es folgt die Höllenfahrt. Doch Hans Wurst geht als Sieger aus der Auseinandersetzung mit den Höllengestalten hervor. Eine wunderbare Ergänzung und Bereicherung zum Thomas-Mann-Festival, die auf ganz besondere Weise in den Faust-Stoff einführt.

Von Sabine Näher