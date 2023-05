Organisator „geradezu gerührt“: Großer Andrang zur Eröffnung des Thomas-Mann-Festivals in Bad Tölz

Literatur

Literatur-Nobelpreisträger Thomas Mann übt in Bad Tölz weiterhin große Anziehungskraft aus. Zur Eröffnung des ihm gewidmeten Festivals fanden nicht alle Interessierten Platz im Saal.

Bad Tölz – Der Andrang war so groß, dass die Türen des Historischen Sitzungssaals im Stadtmuseum offen blieben. So konnten die Besucher im Flur und dem angrenzenden Raum wenigstens hören, wenn schon nicht sehen, wie das Thomas-Mann-Festival 2023 am Sonntag feierlich eröffnet wurde.

Thomas Mann dürfte sich schon in Bad Tölz mit Faust-Stoff befasst haben

Sichtlich erfreut begrüßte Bürgermeister Ingo Mehner die Schar der Interessierten, um das Wort alsbald an den Kulturbeauftragten und Dritten Bürgermeister Christof Botzenhart zu übergeben. Er zeigte sich „geradezu gerührt“ von dem Andrang und erläuterte, weshalb der Roman „Doktor Faustus“ beim diesjährigen Festival im Mittelpunkt stehe. Zwar sei dieser erst 1947 erschienen, doch Manns große Werke hätten allesamt eine „lange Inkubationszeit“ gehabt, sodass man davon ausgehen könne, er habe sich bereits während seiner Aufenthalte in Bad Tölz zwischen 1909 und 1917 mit dem Stoff beschäftigt.

Für den eigentlichen Fest-Vortrag hatte man mit Prof. Tobias Boes einen Thomas-Mann-Spezialisten gewinnen können, der an der Notre Dame University in Indiana lehrt und forscht. Er widmete sich der Frage, inwieweit die in Amerika entstandenen Werke durch Manns Leben im Exil und sein dortiges politisches Engagement geprägt sind. Durch das Aufkommen der neuen Medien Anfang des 20. Jahrhunderts – Radio, Kino und später Fernsehen – sei auch die literarische Welt näher zusammengerückt, sei zur „Weltrepublik der Literatur“ geworden.

Roman „Doktor Faustus“ von Thomas Mann steht im Mittelpunkt

Auch Thomas Mann sei in diesem Zuge als internationaler Schriftsteller in Erscheinung getreten. Während er sich bis Anfang der 1920er-Jahre aus politischen Angelegenheiten herausgehalten hatte, entwickelte er sich bis zum Gang ins Exil 1933 zunehmend auch zum politischen Sprachrohr. „Als Mann 1938 in New York ankam, erklärte er: Wo ich bin, ist Deutschland“, führte Boes aus.

In der Folge reiste Mann mit „Lecture Tours“ durch die USA und wurde gleichsam „zum Vertreter des Deutschtums“. Nachdem Amerika in den Krieg eingetreten war, habe man sich ab 1943 lieber von Militärs und Politikern instruieren lassen als von einem Schriftsteller, der somit wieder mehr Muße hatte, sich seiner eigentlichen Arbeit zu widmen. Doch genau wie sich Mann selbst durch seine Erfahrungen zu einem nicht mehr ausschließlich deutschen Autor entwickelt habe, sei auch das Hauptwerk der Zeit, der „Doktor Faustus“ keineswegs ein nur deutscher Roman, sondern vielmehr ein deutsch-amerikanischer. Diese Sichtweise, die von der weitverbreiteten Einordnung des Werks als geradezu „urdeutsch“ erheblich abweicht, begründete Boes ebenso eindrucksvoll wie ausführlich.

Ausstellung im Stadtmuseum begleitet Thomas-Mann-Festival

Im Anschluss führte Eckard Zimmermann in die von ihm kuratierte Ausstellung „Verantwortung des Geistes“ ein, die bis Ende Juli im Stadtmuseum zu sehen ist. Er wolle Mann als „vollendeten Repräsentanten des geistigen Menschen“ zeigen, erklärte der in Polling – übrigens Haupthandlungsort des Romans – lebende Zimmermann. „Doch was sagt uns das heute?“ Diese Frage habe ihn umgetrieben. In Zeiten unzähliger Krisen, vom Krieg über Pandemie bis Klimawandel, lösten Meinungen zunehmend die Informationen ab. „Wer gibt uns einen Kompass? Schriftsteller, Philosophen, oder brauchen wir Therapeuten?“ Doch wer Orientierung suche, halte auch Desorientierung aus. „Die ist nötig, um die Kompassnadel immer wieder neu auszurichten.“

So instruiert wurden die Besucher in die Ausstellung entlassen. In zahlreichen Vitrinen sind Exponate zusammengestellt, die Themen beleuchten wie „Thomas Mann und das München der frühen 20er-Jahre“, „Steine werfen in Hitlers Fenster“, „Thomas Mann und das Exil“ oder „Thomas Mann und die Musik“. Auf engem Raum wird hier ein erhellender Einblick in Manns Leben und Schaffen gewährt. Ringsum an den Wänden kommen quasi kommentierend zeitgenössische Stimmen zu Wort, etwa Felix Pitscheneder mit einem Gemälde, ein etwas provokantes Filmplakat oder drei große Wandtafeln zum Thema „Russland und der Ukrainekrieg“. Wer eine der Festival-Veranstaltungen besucht, sollte Zeit für die Ausstellung miteinplanen.

