Tier- und Naturschützer bitten um Rücksicht auf Brutzeit der Vögel an Kiesbänken

Suchbild mit Flussregenpfeifer: Auf einer Kiesbank in Tölz brütet der selten gewordene Vogel in der Regel. Betretungsverbote sind ausgeschildert. © F: Martin Fischhaber/A

Um seltenen Vögeln wie dem Flussregenpfeifer das Brüten auf Kiesbänken zu erleichtern, ist aktuell Rücksichtnahme an der Isar gefragt.

Bad Tölz – Der Frühling ist da, und mit ihm kehren auch die Kiesbrüter aus ihren Winterquartieren zurück. Doch nicht nur sie, auch Erholungssuchende zieht es mit den wärmer werdenden Tagen an die Isar. Damit die ohnehin schon gefährdeten Vögel – wie der Flussregenpfeifer –, der auf Kiesbänken und -inseln brütet, nicht gestört werden, erklären der Landesbund für Vogelschutz (LBV) und die Untere Naturschutzbehörde das richtige Verhalten in der Nähe der Brutplätze.

„Es könnten jetzt schon die ersten Brutpaare auf ihren Eiern sitzen“, erklärt Sabine Tappertzhofen, Geschäftsstellenleitung des LBV Bad Tölz-Wolfratshausen. Einen Nachweis dafür gebe es aber noch nicht. Die Untere Naturschutzbehörde am Landratsamt teilt mit: „Unsere Isar zählt abschnittsweise zu den am besten erhaltenen und damit bedeutendsten Wildflusslandschaften Deutschlands. Hier findet der Flussregenpfeifer noch geeignete Lebensräume und Brutmöglichkeiten.“

Isargegend im Landkreis als bedeutende Wildflusslandschaft - gut erhalten

In einer Mitteilung bittet der LBV darum, derzeit besonders Rücksicht auf Vogelarten wie Flussregenpfeifer oder Flussuferläufer zu nehmen. „Für die vom Aussterben bedrohten Kiesbrüter stellen zu viele Bootsfahrer, Badegäste, aber auch Spaziergänger mit Hunden ständige Störungen dar, die den Bruterfolg drastisch gefährden“, sagt LBV-Alpenreferent Michael Schödl. Die Nester der Vögel im Kies sieht man in der Regel nicht, so Tappertzhofen. „Man bemerkt sie nur bei der Brutablöse, wenn ein Vogel das Nest verlässt und der Partner das Brüten übernimmt.“ Deswegen besteht die Gefahr, dass Menschen oder Hunde die Eier versehentlich zertreten. Daneben können Missbildungen, Nahrungsmangel oder das Gefressenwerden durch andere Tiere Gründe dafür sein, dass nicht alle Jungvögel eines Geleges überleben.

Laut Tappertzhofen ist es zudem normal für alle Lebewesen, die an Flüssen leben, dass Eier und Küken regelmäßig Hochwassern zum Opfer fallen. „An dieses ,natürliche Problem‘ sind die Kiesbrüter aber angepasst, indem sie bei Verlust eines Geleges ein zweites Mal Eier legen können“, erklärt die Untere Naturschutzbehörde.

Störungen verscheuchen die Tiere

Trotzdem sollten Spaziergänger und Erholungssuchende an den Gewässern auf die Tiere achten. Dauerhafte Störungen sorgen nämlich dafür, dass die wenigen Brutplätze, die es in Bayern noch für den Flussregenpfeifer gibt, verloren gehen. „Viele Vögel besiedeln ein Gebiet gar nicht erst, wenn es zu viele Störungen gibt“, erklärt Tappertzhofen. „Für den ebenfalls bei uns vorkommenden Flussuferläufer ist das belegt.“ Falsch ist die Annahme, dass brütende Vögel ruhige Badegäste in ihrer Nähe dulden würden, so die LBV-Expertin. „Zu diesem Zeitpunkt sind sie quasi schon an das Nest gefesselt.“ Sind noch keine Eier im Nest, verlasse der Vogel das Gebiet unter Umständen. „Im schlimmsten Fall brütet er in dem Jahr gar nicht. Das sind Verluste, die niemand jemals wahrnimmt.“

Räume nach Brutzeit wieder freigegeben

Aus diesem Grund werden die Brutplätze als sensible Bereiche gekennzeichnet. Jedoch werden unverbaute Flussabschnitte, an denen die Vögel ihre Jungen unbehelligt aufziehen können, immer seltener. Damit die Tiere bei der Brut nicht gestört werden, gelte es laut LBV, Folgendes zu beachten: Grundsätzlich sollte man zur Brutzeit, also von Anfang April bis Ende Juli, vor allem aber im Mai und Juni, möglichst die Kiesbänke nicht betreten, auf den gekennzeichneten Wegen bleiben und gesperrte Bereiche nicht betreten. „Leider werden trotz zahlreicher Beschilderungen, dass ein Betreten der Kiesinseln zum Schutz der Kiesbrüter zwischen dem 15. März und 10. August verboten ist, regelmäßig Personen auf Kiesinseln angetroffen.“ Bekannte Brutplätze wurden laut Unterer Naturschutzbehörde von den Isar-Rangern und ehrenamtlichen Naturschutzwächtern mit runden, gelben Hinweisschildern gekennzeichnet. „Diese Schilder sind vom Land als auch vom Wasser aus sichtbar. Wenn festgestellt wird, dass ein Hinweisschild zwar wahrgenommen, aber ignoriert wird, kann ein Bußgeld verhängt werden“, heißt es aus dem Landratsamt. Wenn die Vögel auf den Eiern sitzen, werden wieder Räume für Erholungssuchende freigegeben. „Je besser das Miteinander von Mensch und Natur von allein funktioniert, desto weniger Sperrungen braucht es“, so der LBV-Alpenreferent. (Elena Royer und Franziska Selter)

