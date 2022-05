Tödlicher Unfall in Bad Tölz: Zusammenstoß im Rückstau auf B13

Von: Andreas Steppan

Zu einem tödlichen Unfall musste sie Polizei in Bad Tölz ausrücken . © Symbolfoto / Daniel Karmann

Im Rückstau auf der B13 vor der Ampel auf der Flinthöhe in Bad Tölz ereignete sich am Freitag ein tödlicher Unfall. Ein Rollerfahrer (76) aus Holzkirchen kollidierte mit einem BMW.

Bad Tölz – Bei einem Verkehrsunfall auf der B13 am Ortseingang von Bad Tölz kam am späten Freitagvormittag ein 76-Rollerfahrer aus Holzkirchen ums Leben. Der Unfall ereignete sich im dort häufig zu beobachtenden Rückstau vor der Kreuzung zur B472 auf der Flinthöhe.



Kollision im Rückstau auf B13 in Bad Tölz: 76-Jähriger stirbt

Nach Angaben der Polizei ist über den Unfallhergang bislang folgendes bekannt: Während gegen 11.20 Uhr eine aus Richtung Holzkirchen kommende Fahrzeugkolonne im Stau vor der Ampelanlage wartete, fuhr ein 25-jähriger Tölzer mit seinem links an der Schlange vorbei. Er wollte anschließend zwischen den Fahrzeugen nach rechts in die Straße Am Lettenholz abbiegen. Gleichzeitig schlängelte sich der 76-Jährige mit seinem Roller zwischen den wartenden Autos und dem Abbieger hindurch. Als der BMW nach rechts fuhr, kollidierte der Roller mit dem Auto.

Durch den Sturz, bei dem er auch noch gegen den im Stau stehenden Seat eines 29-Jährigen aus Viersen (Nordrhein-Westfalen) prallte, erlitt der Holzkirchner tödliche Verletzungen.



B13 in Bad Tölz nach tödlichem Unfall gesperrt

Die beiden Pkw-Fahrer wurden bei dem Unfall nicht verletzt, Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 7500 Euro. Die Feuerwehr und die Straßenmeisterei leiteten den Verkehr um. Die Unfallstelle war über mehrere Stunden gesperrt, und es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs gab die Staatsanwaltschaft München ein unfallanalytisches Gutachten in Auftrag. Die beteiligten Fahrzeuge wurden zu diesem Zweck sichergestellt.

