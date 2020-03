Bootfahrverordnung für die Isar stößt auf offene Ohren

Die neuen Regeln für das Bootfahren auf der Isar haben sich aus Sicht des Landratsamts in der ersten Saison bewährt. Noch steht aber ein Gerichtsurteil dazu aus.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Die Bootsverordnung für die Isar hat sich in ihrer ersten Saison bewährt. Das berichtete Carolin Singer, die zuständige Abteilungsleiterin im Landratsamt, am Montag den Mitgliedern des Kreistags-Ausschusses für Umwelt und Infrastruktur. Als Schlüssel zum Erfolg stellte sie den Einsatz der elf Isar-Ranger dar. „Denn wenn niemand eine Regelung überwacht beziehungsweise darüber informiert und aufklärt, dann versandet so etwas schnell.“

Die Ranger seien unter anderem an den „altbekannten“ Einstiegsstellen der Freizeitkapitäne unterwegs gewesen. „Sie haben ihr Augenmerk darauf gelegt, aufzuklären und Verständnis zu wecken.“ Das sei auch gelungen. „Es gab keine großen Anfeindungen gegen sie.“

Ranger erklären Sinn des Verbots von Glasflaschen beim Bootfahren auf der Isar

Diskussionen habe es hin und wieder zum Thema Glasflaschen gegeben. Laut Verordnung ist es nicht erlaubt, sie auf den Booten mitzuführen. „Viele denken, Glasflaschen seien doch gerade gut für die Umwelt“, sagte Singer. Die Ranger hätten dann auf die Gefahren hingewiesen, die von Scherben im Kies ausgehen. Auf das Glasflaschenverbot soll dieses Jahr auch verstärkt mit Aushängen in Kiosken und Getränkemärkten hingewiesen werden.

Bußgeldverfahren wegen Verstößen gegen die Isar-Verordnung seien noch nicht eingeleitet worden – außer in einem Fall, in dem eine Gruppe von Männern zuerst erwischt wurde, als sie in der Pupplinger Au ein Lagerfeuer machte, und anschießend im Schein einer Taschenlampe nachts die Isar hinunterfuhr.

Allgemeine Verstöße gegen die Regeln im Natur- und Landschaftsschutzgebiet – etwa Feuermachen, Grillen oder Zelten – brachten die Isar-Ranger laut Singer aber durchaus zur Anzeige. Hier seien vergangenes Jahr bis 2. Dezember 800 Ordnungswidrigkeits-Verfahren eingeleitet worden.

Nächstes Jahr sollen an der Isar Klick-Klack-Aschenbecher verteilt werden

Als eine mögliche Verbesserung an der Isar nannte Singer eine genauere Definition der Einstiegsstellen für Bootsfahrer , um sie noch gezielter ansprechen zu können. Zudem sollen diesen Sommer sogenannte Klick-Klack-Aschenbecher verteilt werden – eine Art kleine Döschen, in denen Raucher ihre Zigarettenstummel verstauen und mitnehmen können. „Denn Kippen ins Naturschutzgebiet zu werfen, das geht gar nicht“, so Singer.

Sie berichtete auch vom Stand der Dinge bei der Normenkontrollklage des Bayerischen Kanuverbands gegen die Bootsverordnung. Wie berichtet wehren sich die Sportler vor allem gegen die zeitliche Einschränkung: Vor dem 1. Juni und nach dem 15. Oktober (südlich von Tölz) beziehungsweise 31. Dezember (nördlich von Tölz) darf nicht gefahren werden. „Wir haben zu der Klage eine 34-seitige Stellungnahme abgegeben“, sagte die Abteilungsleiterin. „Jetzt muss die Verhandlung beim Verwaltungsgerichtshof terminiert werden.“

Aus Sicht von Landrat Josef Niedermaier (Freie Wähler) liegt der Klage des Verbands „ein Denkfehler in der Argumentation“ zugrunde. Die Kanuten beanspruchten für sich Sonderrechte mit der Begründung, dass sie schonend mit der Natur umgingen. „Mit der Verordnung verfolgen wir aber gerade das Ziel, dass eine Nutzung der Isar für jeden, der vernünftig ist, weiterhin möglich bleibt“, sagte Niedermaier. Damit das so bleibe, sei es nötig, dass der Isar insgesamt „weniger Belastung zugemutet wird“.

